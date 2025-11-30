Недавно, проводя тест-драйв нового кроссовера, я столкнулся с парой неожиданных моментов. О том, что нестыковки с заявленными характеристиками бывают в природе, я, разумеется, знал, но тут проблема встала особенно остро и потому решил с ней поделиться

Начнем с дорожного просвета. Заявлен он как 196 мм. Не экстремальная, но вроде как достаточная величина для кроссовера. Нахожу ровную площадку, паркуюсь, достаю лазерную рулетку, а под пластиковой защитой двигателя нахожу всего 170 мм. Подумал — врет прибор, проверил обычной рулеткой — все верно, 17 см и никак не больше. Позвонил представителю компании с вопросом — может, мне автомобиль неисправный достался или это первая предсерийная партия. Нет, говорят, 196 мм — это под днищем в центре колесной базы, а под защитой двигателя действительно 170 мм. Но ведь само понятие клиренса — это расстояние от нижней точки автомобиля до опорной поверхности. И ладно бы речь шла о считаных миллиметрах, но кроссовер оказался ниже заводских данных на 26 мм.

Вот интересно, каков процент покупателей, которые откажутся от покупки, если будут заранее знать, что приобретают кроссовер с дорожным просветом меньшим, чем у иного легкового автомобиля?

Но еще интереснее получилась ситуация с полным приводом. Обычно на песчаном карьере я провожу два испытания. Зависаю над канавой так, чтобы два расположенных по диагонали колеса оказались в воздухе. Тут оцениваю жесткость кузова, и с ней у большинства современных кроссоверов проблем нет. Можно распахнуть все двери, и даже тогда электропривод крышки багажника сделает свое дело и все закроется без особого перекоса. Исключения бывают, но достаточно редко, и, что удивительно, страдают от этого чаще всего рамные внедорожники японского производства. После жесткости кузова можно оценить работу системы стабилизации, которая имитирует межколесные блокировки. И тут снова осечка, большинство кроссоверов это испытание проходят спокойно, но новая модель дергается, а ехать не хочет. Через 10 секунд трепыханий зажигается лампочка предупреждения о перегреве трансмиссии. Даю кроссоверу отдохнуть, но 10 секунд пробуксовки — и предупреждение загорается снова.

И эту осечку можно было бы списать на слишком жесткие условия эксплуатации, хотя большинство кроссоверов с этой задачей справляются. А тут популярная марка, которая отлично продается на рынке и вдруг отказывается ехать вперед.

Решаю немного упростить задачку и направляюсь на песчаную горку. Сцепление у всех колес относительно стабильное, важно, чтобы задняя ось своевременно подключилась, и тяги четырех колес должно хватить. Но снова проблема. Посреди подъема опять перегрев трансмиссии, а после остывания роботизированная коробка передач так и не смогла полностью замкнуть мокрые сцепления. Ни одно колесо даже не попыталось сорваться в пробуксовку, подаваемого крутящего момента от мощного турбомотора оказалось недостаточно для того, чтобы тронуться в подьем.

И тут можно сказать, что современные полноприводные кроссоверы не предназначены для песчаных карьеров, мол, фокус-группа показала, что покупатели таких машин не покидают асфальт. Но здесь уже вопрос к органам сертификации, проводящим тесты автомобилей. Ведь в какой-то ситуации отказ полного привода может стать вопросом безопасности. Да и в целом законно ли продавать автомобиль, который по спецификации имеет привод на все четыре колеса, а фактически пасует даже в самых простых ситуациях, где его прямые конкуренты проезжают без особых проблем. И не следует ли предупреждать покупателей о том, что у этой модели привод скорее наполовину пуст, чем полон?

Сознательно не стану называть марку и модель испытуемого автомобиля. Увы, таких образцов сегодня на рынке достаточно много, и хочется надеяться, что сертификационные органы обратят на это внимание.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора