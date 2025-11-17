"Польза и вред электронных помощников. Как цифровизация отключает навыки выживания "

Планы на этот день были большие. Сдать тестовый автомобиль в пресс-парк на севере, за МКАД. Забрать следующую машину на тест в другом пресс-парке тоже за МКАД, но уже на юге

Потом планы включали в себя прибытие на точку в начале платной М-11, где проходил Большой тест-драйв — так называется последний этап ежегодного автомобильного конкурса «ТОП-5 АВТО». Машины, вышедшие в финал, выставляют на площадке в зоне отдыха у трассы, и для каждого члена жюри это хорошая возможность перед итоговым голосованием за лучший автомобиль года прокатиться на том, на чем еще не успел, повидаться и поболтать с коллегами, обсудить новости. В общем, весь теплый летний день был расписан по часам. Но что-то пошло не так.

Все было по расписанию — ровно до того момента, когда я в незнакомой, только что взятой на тест машине не отвлекся на меню центрального экрана в поисках нужной настройки и не проехал, двигаясь по М-11 в область, место сбора. Площадка Большого тест-драйва, оставшаяся в зеркале заднего вида, уменьшалась в размерах, машина ехала в сторону Питера. На этой «платке» я бывал редко, но смутно помнил, что пункты сбора оплаты здесь попадаются чаще, чем развороты. И чтобы лишний раз попусту не накручивать «счетчик», решил поскорее свернуть на первом же повороте, а там притормозить на обочине и спокойно проложить маршрут по навигатору.

И свернул. Куда? Правильно, в сторону аэропорта Шереметьево. Где навигатор, конечно, тут же отказался работать, сообщив, что я нахожусь где-то, кажется, в районе Зеленограда. Не беда, разберусь, место-то знакомое, решил я и поехал по памяти. Оказалось, идея была дурацкая — последний раз я был в этих местах больше десяти лет назад, местность изменилась до неузнаваемости. Кое-как, в конце концов, выбрался к более-менее знакомому повороту на Ленинградку, но планы на день уже пошли прахом.

Урок-то я усвоил: не рассчитывать только на навигатор — на случай отключения мобильного интернета, как когда-то, возить в бардачке бумажный атлас автомобильных дорог, как можно более свежего издания. Но главным было унизительное чувство беспомощности: вроде сорок с лишним лет ездишь за рулем по этому городу и области, но стоит лишиться электронного «костыля» — и все.

Скорость, с которой сегодня меняются дороги, схемы движения, знаки, выросла в разы, прошлыми знаниями не обойтись, их нужно обновлять регулярно. Одно дело ежедневные или хотя бы более-менее регулярные маршруты, тут еще можно загружать в мозг обновления постепенно. Но чуть в сторону — и все, стоп-машина, приехали, дорогу покажешь?

«Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена». Это Платон, из диалога «Государство», IV век до нашей эры. И мы сегодня, похоже, находимся в последней фазе этого цикла.

Нынешний молодой водитель, оказавшись за рулем машины даже начала 2000 х, может быть неприятно удивлен — стольких привычных ему систем и помощников в ней не будет. Не говоря уж про автомобили 1980 х. А в машине 1960 х по сегодняшним меркам ездить просто невозможно.

Современные автомобили медленно, но верно приучили нас к комфорту. Мы привыкли к электронным ассистентам водителя, к онлайн-карте в смартфоне, привязанной к системе GPS. И незаметно для себя отключили — ладно бы только тот навигатор, который еще совсем недавно работал у нас в голове, — но и другие навыки выживания в физическом мире. А ведь в любой момент снова может потребоваться умение, фигурально говоря, двигаться по бумажным картам. Или даже не фигурально.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора