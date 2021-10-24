Известен такой психологический казус: при очень сильном холоде замерзающие люди вдруг начинают сбрасывать с себя одежду. Что-то смещается у них в голове, им кажется, что вокруг невыносимо жарко. Со штрафами у нас примерно то же самое

Судите сами, российские автомобилисты, обычно возмущаясь всяческими поборами и большими штрафами, после любого скандального ДТП требуют… дальнейшего ужесточения наказаний – пожизненного лишения прав виновников, конфискации у них автомобилей и тому подобного. Хотя все мы отлично знаем: не нарушает только тот, кто не ездит.

Скажем, у меня есть несколько табу – я никогда не выбрасываю мусор из машины на дорогу и не езжу на красный свет. Но так ли уж и никогда? Помню, как однажды вышвырнул в окно ужасный гамбургер из придорожного кафе, настолько не понравилось мне это «блюдо». А в другом случае тронулся со светофора вслед за грузовиком и пересек перекресток на красный. Инспектору я бы на Библии поклялся, что в тот момент не мог видеть ни одного из светофоров, поскольку вокруг меня стояли фуры. Но помогло бы это избежать наказания? Вряд ли.

Речь о том, что все мы, так или иначе, нарушаем, за всеми числятся грешки. Так почему стремимся усложнить себе жизнь, требуя, чтобы нас наказывали еще строже?

Я не ханжа и не буквоед. Считаю, что кое-что из ПДД стоило бы пересмотреть – те же лимиты скорости на загородных трассах. В финансовом плане мне это интересно, поскольку нередко приходится платить за превышение. Просто потому, что часто тестирую новые, незнакомые автомобили, да еще и в незнакомой местности. При этом за другие нарушения я подвергаюсь наказаниям по разу в год, а то и реже. В основном за неправильное пересечение разметки.

Веду к тому, что, может, всем автомобилистам заключить такой негласный, неофициальный общественный договор: категорически не нарушать хотя бы некоторые правила. Независимо от величины штрафа за эти нарушения. Например, никогда не выбрасывать мусор на дорогу. Не болтать за рулем по телефону без hands free и уж тем более не смотреть фильмы и не зависать в Интернете. Не обгонять в условиях отрицательной видимости. Не объезжать заторы по обочинам. Не носиться сломя голову по дворам, жилым зонам, парковкам. И, конечно, никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Вот так: нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах! Нельзя – потому что нельзя, потому что в цивилизованном обществе, среди адекватных, приличных, культурных и воспитанных людей так принято.

Опросив нескольких знакомых автомобилистов, я пришел к выводу, что общаюсь в основном именно с адекватными людьми. Они стараются соблюдать правила, а те же обгоны через сплошную считают для себя строгим запретом. Тем не менее я уверен, что каждый из них хоть раз да попадался за пересечение сплошной линии в момент завершения обгона. Дорожные условия в стране далеки от идеальных, где-то разметка едва видна, а где-то ее вовсе нет, знаки порой установлены, что называется, от балды. А кому не приходилось доказывать инспектору, что он трезв, когда действительно был абсолютно трезв?

Да, государство и автоинспекция порой цинично и подло зарабатывают на наших нарушениях, провоцируют водителей, подлавливают их в спорных и «узких» местах. Именно поэтому, как мне кажется, и стоило бы нам договориться о таких табу, о правилах среди правил. Не станем нарушать – не будет и поборов за несуществующие нарушения, а также за случайные курьезы. Ну, или будут штрафы, но минимальные. Просто как напоминание о том, что существуют такие общественные табу.

Другой мой неформальный опрос показал, что мнения относительно профилактики нарушений ПДД в обществе различны. Поскольку среди нас пока еще слишком много невоспитанных и неадекватных, то некоторые считают, что остановить таких могут только заоблачные штрафы. Не уверен в этом. «Денежный» неадекват за свои проступки расплатится и продолжит нарушать, «безденежный» просто платить не будет. Другие полагают, что на количество правонарушений влияет не столько размер штрафа, сколько неотвратимость наказания, мол, «письмо счастья» должно настигнуть тебя и через месяц, и через год. Пусть даже ты трижды забыл, что, когда и где нарушил. Тогда не будешь нарушать нигде и никогда. Третьи уповают на тотальный контроль: больше камер – меньше нарушений. Но как быть с просторами нашей необъятной Родины, где камеры встречаются порой по штуке на несколько сотен километров?

Предлагаю простую альтернативу: не нарушать. Начать с себя любимого, постановить, что, например, я лично по дворам быстрее 20 км/ч не езжу. Причем никакая спешка, никакие обстоятельства, никакой статус оправдывать не должны. Нельзя, значит нельзя всем, если хотим числить себя в культурных и цивилизованных. Исключение уже сделано в ПДД для автомобилей специальных служб.

Кстати, о спецслужбах. Как-то я ехал ночью по пустой улице за черным автомобилем с «серьезными» номерами. А он буквально тащился за маленьким тихоходом. Еду я за ними и думаю: что же «крутой» его не опережает, ведь мощности и динамики у него как минимум впятеро больше и объехать никто не мешает. Или я наблюдаю «хвост», преследование? Нет, все оказалось куда банальнее. Водитель черного седана дождался, когда разметка превратится из сплошной в прерывистую, после чего мгновенно перестроился, добавил газу и исчез вдали. Подумалось тогда – профессионал, правила у него в крови. Сам на его месте обошел бы, ни на секунду не задумавшись…

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