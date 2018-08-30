На протяжении десятилетий международные выставки автомобилей становились главными событиями в жизни отрасли – именно для них производители готовили новинки, там можно было встретить и разговорить самых больших боссов мировых концернов, оценить тренды. Но, кажется, все это готово кануть в лету

Впервые на «правильный» автосалон я попал лет двадцать назад. На большой, международный, с множеством премьер. То была выставка в Женеве. Помню, как она меня шокировала: я и не подозревал, что в одном месте и сразу можно «загрести» такой массив полезной информации, изучить десятки совершенно новых, до тех пор никем не виденных моделей, узнать столько инсайдерских почти секретов… Собранного материала мне хватило как минимум на пару месяцев работы в автомобильном СМИ.

Однако ныне вынужден констатировать: и коллеги-журналисты, и сотрудники автомобильных фирм все чаще и увереннее говорят, что автосалонов в их традиционном понимании скоро уже не будет. Почему? Чтобы понять это, следует немного открутить назад ленту истории.

Широко известно: патент на первый автомобиль был получен в 1886 году. Но куда меньше распространен факт, что спустя всего 11 лет – в 1897-м – уже прошел первый в истории человечества международный автосалон. Причем иногда авторы хроник уверяют, что он состоялся во Франкфурте-на-Майне. Не верьте! В реальности дело было в Берлине, в отеле Bristol. И событие вызвало огромный резонанс, ведь было показано сразу… восемь «моторизированных повозок». Смешно? Напрасно. Вы просто представьте, что сейчас открылась бы выставка, где в качестве экспонатов – восемь инопланетных кораблей со всех концов галактики.

С тех пор автомобильные салоны «набирали обороты» – становились модными, полезными и важными, открываясь в самых разных странах. Постепенно сформировался пул главных выставок мира, на которых автопроизводители демонстрировали свои новинки: Детройт (зима), Женева (весна), Париж с Франкфуртом (осень, через год). Все знали правила игры, все готовились именно к этим площадкам и датам. Но…

Думаю, можно сказать так: пришел Интернет и все испортил. Теперь, чтобы получить фотографии новинок, вообще ничего делать не надо – уже через несколько минут после премьеры их пришлют на адрес электронной почты. И подробный пресс-релиз тоже. Спрашивается, зачем же тогда ехать на выставку за тысячи километров от редакции?

Видимо, этот вопрос все чаще задают себе и производители машин. Да, раньше выставки для них были чуть ли не единственным способом заявить о появлении очередной модели. И аудитория ждала выхода своего любимого издания или программы, чтобы наконец узнать, как выглядит новинка, удобно ли в ней сидеть, какие двигатели установлены под капотом. И было неважно, утром журналист смог познакомиться с этой премьерой или вечером, в числе самых первых репортеров заглянул в ее салон, или конкурирующие СМИ его опередили.

Однако с приходом новых технологий все перевернулось. Выяснилось, что, когда почти одновременно с десяти, а то и с двадцати новинок сбрасывают покрывала и все это можно наблюдать онлайн, информация как бы размывается. В 10:00 показали новый Ford, в 10:30 все внимание приковано к Toyota, еще через полчаса публику уже должен шокировать Mercedes-Benz, но тогда на Jeep или Seat внимания уже не остается. Да и время, уделяемое журналистами той или иной новинке, сокращается, отчего некоторые важные премьеры попросту теряются в потоке информации (а уж если кто-то из политиков или мировых звезд приедет на автосалон, то обсуждать станут только их, а не машины).

Вот и начинают производители автомобилей придумывать что-нибудь новое и… отказываться от традиционных выставок. Так, «Большая немецкая тройка» решила игнорировать автосалон в Детройте в январе 2019 года. А Ford, Opel, Nissan, Volvo, Mazda, Infiniti, Mitsubishi, Subaru и Volkswagen пропустят Парижский салон в нынешнем октябре. Вместо дорогостоящих автосалонов (а участие в них стоит огромных денег) компании все чаще выбирают формат «приватных» встреч – этаких мини-выставок одного бренда. На них приглашаются не только журналисты, но и фанаты марки. И пусть такие мероприятия тоже недешевы, отдача от них куда выше. Показав модель за месяц до крупной экспозиции, ее создатели могут быть уверены, что большинство СМИ опубликуют не короткую заметку, а полноценный хорошо иллюстрированный репортаж.

Портят жизнь организаторам автосалонов и непрофильные выставки: все чаще производители машин показывают новинки не на мотор-шоу, а, скажем, в рамках экспозиций электроники. С одной стороны, есть формальный повод – автомобили и высокие технологии срастаются буквально на глазах, с другой – на таких выставках обычно не бывает прямых конкурентов.

И вот я уже читаю новость: руководители одного из мировых грандов в своей области – Детройтского автосалона – приняли революционные решения. Во-первых, мотор-шоу планируется перенести с зимы на лето (ибо в январе в Детройте холодно и противно – нормальные туристы туда не поедут), во-вторых, будет изменен формат салона – взамен «выставки достижений народного хозяйства» хотят сделать шоу, автомобильный «Диснейленд», если хотите. Как это будет выглядеть, пока никто не знает, но американцы доки в том, что касается массовых мероприятий, приносящих деньги. И если у них все получится, то, судя по всему, меняться на корню придется и европейским автосалонам. Как, впрочем, и московскому.