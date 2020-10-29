Каждое лето, примерно к августу, мой организм начинает сбоить. То спину заклинит в неподходящем положении, то зрение начнет транслировать в мозг расплывчатую картинку… Это такой тонкий намек, что пора бы в отпуск…

Раньше, вопреки кардиограмме курса рубля, еще получалось вырваться в Европу, но теперь пандемия закрыла нас в границах необъятной родины, и все умозаключения ведут на М4 до грандиозного моста, а потом в гордую республику на полуострове. А значит, вновь придется столкнуться со страшным явлением «отдыхающие соотечественники»…

Конечно, каждый второй сможет меня обвинить, что это все происки Госдепа, что я непатриотично настроен… В полемику по поводу моего отношения к государству я вступать не намерен. А вот о культуре отдыха россиян хочется высказаться, ибо после отпуска наболело.

Начинается все с долгих часов выезда на простор, то есть за пределы Подмосковья. Трасса М4 все больше начинает напоминать нормальную автодорогу, только вот ее пользователи, похоже, все чаще забывают про ПДД и, что куда важнее, нашу общую безопасность. Болезнь 90% автолюбителей прогрессирует – все лезут в левый ряд. В чем сакральный смысл этого магнетизма – ума не приложу. Вариант «этот ряд скоростной» не пройдет: половина едут не быстрее обозначенного лимита, причем без любимых лихачами «+20»! Справа пусто, поэтому езда на М4 нередко напоминает некую смесь из право- и левосторонних вариантов движения: обгонять самых экономных приходится именно справа, ибо никто никогда свою часть левой полосы не уступит.

Так возникают многочисленные аварийные ситуации. Например, справа еле плетется очередной КАМАЗ, а слева – быстрее максимум на 5 км/ч – очередной кроссовер, груженный так, что ход подвески сообщает отрицательные значения. Как мы уже установили ранее, уступить дорогу он не может (не хочет/не умеет – нужное подчеркнуть). Тот, кто желает обогнать, вынужден несколько раз менять полосу, лавируя между «упертыми леворядниками» и грузовиками – а это совсем «небеспечно», как до 2014 года писали в официальных документах Крымской администрации.

Но это лишь первая часть Марлезонского балета. Больше из соображений экономии горючего, но не в последнюю очередь ради безопасности я не езжу по трассе быстрее 110 км/ч. Получается неэффективно. Если сдержать внутреннего «Хаккинена» и не превышать 100, мало того что на штрафах сэкономишь, так еще и пробег на одном баке можно ощутимо растянуть. В этом году я ехал к морю на Skoda Karoq с 1,4-литровым мотором TSI. В спокойном режиме он показывал средний расход 4,5 л на «сотню». То есть в теории я мог проехать на 50-литровом баке более 1000 км. Увы, теория разбилась о рельеф трассы с многочисленными подъемами и сотню зерновозов, из-за которых приходилось давить на «гашетку» во время обгонов. Но до Воронежа на половине бака я таки дотянул…

Поскольку на автомобили у меня глаз наметанный (в доли секунды узнаю не только марку и модель, но и комплектацию с номером региона), я заметил, что одни и те же машины обгоняли меня раз по шесть, причем последние опережения были зафиксированы уже в Краснодарском крае. Получается, как бы эти персонажи ни спешили, выжимая из своих «Рио» и «Лансеров» 160 км/ч, до заветных курортов мы с ними доехали почти вместе. Просто потому, что 1,6-литровые моторчики их уже не самых новых машин работали на повышенных оборотах и на АЗС им приходилось заезжать гораздо чаще.

Вообще, тема мест для отдыха на трассах у нас медленно, но развивается. По крайней мере, на М4 появляются как прос­тые парковки с туалетами, так и настоящие комплексы из АЗС с пристроенными кафе, огромными, освещенными стоянками и удобными съездами. Бизнесмены вкладывают в них немалые деньги, но беда в том, что наши люди привыкли гадить на обочине.

Да, я сэкономил на топливе, но «санитарных» остановок никто не отменял. По пути туда их было три, по пути обратно – четыре. Каждый раз я останавливался на крупных АЗС, где есть хорошие большие туалеты с современной сантехникой. Когда мы с женой отстояли очередь и посетили «удобства» на заправке в Воронеже, я надеялся, что это нам просто с местом не повезло. Но нет: все семь раз, когда я вынужден был съезжать с М4 ради малой нужды, санузлы были изгажены.

Но если водители не могут прицелиться и попасть в унитаз, то как им можно доверять управление автомобилями? Это же намного труднее, да и голову включать надо. Каждое посещение общественного места на трассе – удар по чувству брезгливости. И знаете, я даже начал понимать тех, кто справляет нужду в десяти метрах от этих крупных заправок, – там хотя бы воздух свежий. Таких, кстати, немало.

Почему люди так бессовестно гадят везде, где могут? Элементарно! Не свое, не жалко. Уборщики вытрут, им за это платят. Как там говорил профессор Преображенский? «Разруха не в клозетах, а в головах». И каждый раз, попадая в общественное место, мой мозг включает невидимую бегущую строку с этой фразой. И уже как-то не удивляют грузовики в левом ряду, бесконечные участки с временной разметкой и знаками ограничений без единого намека на дорожные работы и прочие типично наши «спецэффекты». Если продлить логическую цепочку, сразу всплывают в памяти многочисленные аварии такси и каршеринга – там тоже «чужие» машины, которые беречь никто не просит. А самое печальное, что сделать с таким отношением к чужому имуществу и чужому труду у подавляющей массы сограждан ничего нельзя. Это у них на генном уровне.

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