Пандемия и самоизоляция всколыхнули интерес к приобретению автомобилей через Интернет – число таких онлайн-покупок россиянами уже исчисляется тысячами. Однако пока автомобильный e-commerce в нашей стране связан с рядом серьезных рисков
Интернет сейчас повсюду и, безусловно, уже давно играет значимую роль в выборе автомобиля: перед осуществлением такой покупки вполне логично покликать сайты дилеров, сравнить цены, комплектации, ставки по кредитам и прочие условия. Но за виртуальными действиями потенциального покупателя машины раньше почти всегда следовало реальное посещение автосалона, где ритуал покупки для большинства включает в себя такие действия, как ощупывание обивки сидений, хлопанье дверьми, вдыхание запаха нового салона. Коронавирус полностью перевернул такую схему, люди в массовом порядке, в том числе в России, начали не просто выбирать автомобиль в онлайн-режиме, но и дистанционно оплачивать его, а затем ждать, когда машину подобно холодильнику или кофеварке привезут прямо к двери дома.
Собственно, автомобильная электронная коммерция довольно динамично развивалась и до коронавирусной пандемии: по данным международной консалтинговой компании Frost & Sullivan, в прошлом году глобально через Интернет было реализовано 825 тыс. новых автомобилей, что более чем на 30% больше, чем годом ранее. Правда, доля автомобильного e-сommerce на мировом авторынке пока мизерна – она занимает менее 1%. Но маркетологи прочат онлайн-продажам перспективное будущее: уже к 2025 году, по прогнозам Frost & Sullivan, предполагается более чем двукратный рост – до 6 млн проданных машин и 5% от всех реализуемых в мире автомобилей (см. график).
Воодушевленные такими прогнозами мировые автогиганты стараются идти в ногу с прогрессом: онлайн-платформы для дистанционной продажи своей продукции уже имеют почти все ведущие мировые производители. В том числе BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Hyundai, Ford…
Понятно, что мощный импульс развитию автомобильному e-сommerce придала глобальная пандемия, когда в условиях самоизоляции многие бренды предлагали совершить покупку не просто без посещения автосалона, но и без какого-либо физического контакта с продавцом. Например, в Китае отличился Geely, который наладил полный цикл бесконтактной доставки транспортного средства, где после оформления в онлайн и оплаты клиенту к дому доставлялся автомобиль, а ключ к нему сбрасывали на балкон или к входной двери дома с помощью дрона.
В США подтвердить репутацию самой высокотехнологичной автомобильной компании постаралась Tesla, запустившая в этот период услугу Tesla Direct Drop. В рамках сервиса после дистанционного выбора машины полностью в онлайн-режиме происходит оформление документов и оплата покупки, после чего автомобиль доставляют на эвакуаторе, а свежеиспеченный владелец открывает его с помощью смартфона. В некоторых случаях при желании менеджер даже оставляет необходимые для подписи бумажные документы внутри машины, после заполнения которых клиент может отправить их по почте.
Свою историю онлайн-торговля в этой сфере имеет и в России. Днем рождения автомобильного e-сommerce в нашей стране принято считать 8 ноября 2016 года, когда официальный дилер «Фаворит Моторс» доставил к дому клиента новенький внедорожник Cadillac Escalade, который тот предварительно полностью оплатил в сумме почти 6 млн рублей. Но будем честны, до нынешней пандемии дистанционные продажи машин у нас были экзотикой. Автопроизводители пытались лукавить – например, Renault при выводе своего кроссовера Kaptur в том же 2016-м заявляла, что часть продаж этой модели будет осуществлять через Интернет, и потом отчитывалась, что якобы онлайн приобретено несколько тысяч таких машин. Однако при ближайшем рассмотрении покупку сложно было называть полностью дистанционной – людям все же приходилось приезжать в автосалон, чтобы как минимум подписать нужные документы, особенно связанные с выдачей кредита.
Всеобщий карантин серьезно поменял ситуацию. В период жесткой самоизоляции, с одной стороны, автосалоны оказались закрыты, а с другой – в ожидании роста цен на модели в условиях ослабления рубля покупатели были готовы как можно быстрее осуществлять значимую для себя покупку, пусть даже без личного визита в шоурум.
По словам участников рынка, в апреле и начале мая счет проданных в режиме онлайн автомобилей шел уже на тысячи. Так, по заявлениям представителей автодилера «Фреш Авто», за апрель компанией онлайн было продано 1200 автомобилей (как с пробегом, так и новых), при этом 35% клиентов воспользовались услугой доставки товара на дом. «Раньше сделка заканчивалась визитом в дилерский центр, осмотром автомобиля, тест-драйвом, обсуждением условий покупки, – рассказывает Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании «Рольф». – В период же карантина сто процентов сделок по продаже как новых машин, так и автомобилей с пробегом, проходили по принципиально другому сценарию: клиент знакомится с каталогом, обсуждает условия приобретения с нашими специалистами отделов продаж в режиме онлайн, согласовывает условия доставки и бесконтактной передачи автомобиля и оплачивает сделку опять же в режиме онлайн».
Интересно, что подъем автомобильного e-commerce потихоньку начал менять не только потребительские привычки, но и весь привычный ландшафт автомобильного рынка. С оживлением дистанционных продаж активизировались сами производители: в период пандемии о запуске новых решений, нацеленных на онлайн-продажи в России, например, заявили – немецкая BMW, японская Nissan, китайская Chery, российские Lada и УАЗ, другие марки. Стараются не отставать и официальные дилеры. Здесь в лидерах такие холдинги, как «Фаворит-Моторс», «Рольф», «Авилон», «АвтоСпецЦентр».
Одновременно развивают онлайн-продажи машин и независимые дилеры, которые особенно активно предлагают приобретать авто с пробегом. Ну и, наконец, новый тип игроков на рынке – так называемые маркетплейсы, нацеленные на то, чтобы агрегировать на своей платформе актуальную информацию по онлайн-продажам. Яркий пример – запущенный в конце апреля сервис «СберАвто» от Сбербанка, о сотрудничестве с которым уже начали объявлять некоторые бренды (в частности, Jeep).
Важно, что, помимо участников онлайн-продаж, совершенствуются и связанные с ними регулирующие нормы. Так, до недавнего времени серьезным барьером развития автомобильной электронной торговли являлись строгие правила оформления кредита. Согласно законодательству, кредитный договор заемщику нужно было подписывать лично – до карантина клиенту для подписания этих бумаг в любом случае приходилось ехать в автосалон (или же к покупателю мог выехать менеджер автосалона), чтобы осуществить эту процедуру. Однако теперь и здесь ситуация иная: некоторые банки уже готовы принимать цифровые подписи, которые клиент может сделать удаленно. Обещают банки снизить цены и по эквайрингу. Если раньше во многих случаях размер комиссии за дистанционную оплату столь весомой суммы, каковой является цена автомобиля, больно бил по карману, то сейчас финансово-кредитные учреждения согласны поумерить аппетиты с тем, чтобы выгодные для них дистанционные продажи развивались.
Помимо преград организационного и психологического характера для дальнейшего развития онлайн-продаж российскому авторынку предстоит решить еще и вопросы безопасности совершения значимых дистанционных сделок. Мошенничества в электронной коммерции в России, увы, хватает, и карантин подчеркнул актуальность этой проблемы. «Деятельность так называемых серых дилеров, или «перекупов», вызывает много вопросов, – говорит Екатерина Джамбулатова, маркетолог автодилера «Ринг». – Такие компании активно прикидываются «официалами»: подделывают сайты по образцу авторизованной дилерской сети, по телефону тоже представляются официальными дилерами. Они могут делать внешне очень заманчивые предложения по покупке автомобилей онлайн, вот только следует иметь в виду, что гарантий у них нет никаких. В наш официальный дилерский центр в Воронеже неоднократно обращались обманутые клиенты с жалобами на компании, которые прикидывались нашим филиалом».
«Новые машины онлайн лучше приобретать у самых крупных и известных автомобильных сетей, чтобы избежать обмана и мошенничества. У маленьких неизвестных фирм в Интернете ничего покупать нельзя, – соглашается Никита Быков, генеральный директор компании Automama. – До оплаты нужно обязательно запросить для изучения заполненный договор купли-продажи со всеми приложениями. Внимательно проверьте договор, цену на сайте и в договоре, спецификацию на сайте и в договоре. Оплату лучше осуществлять безналичным переводом с банковского счета, а не с банковской карты, так как при переводе с банковской карты взымается высокая комиссия. Платить наличными при доставке нежелательно, поскольку мошенники могут этим воспользоваться и забрать деньги без документов либо получить их по фиктивным бумагам. Такие незаконные действия встречаются в работе серых дилеров и недобросовестных автосалонов, торгующих машинами с пробегом».
Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать элементарными правилами киберзащиты: для совершения крупных онлайн-платежей желательно использовать компьютер с хорошей антивирусной программой, а сеть подключения к Интернету лучше использовать домашнюю, так как публичные сети могут быть подвержены кибератакам, когда злоумышленник способен не только подменить данные об онлайн-платежах, но и перенаправить незадачливого клиента на свои мошеннические ресурсы, где тот может потерять со своего счета значительную сумму денег. Так что пока следует признать, что возможность дистанционно приобрести автомобиль в России хоть и реально существует, но этот процесс не лишен ощутимых рисков.
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