Новая реальность борьбы с пьянством на дорогах
В нескольких российских регионах власти решили радикально усилить борьбу с нетрезвыми водителями, введя денежное поощрение гражданам, которые сообщат полиции о пьяных за рулем
Суммы варьируются, но в некоторых областях, например в Амурской, премия за такой сигнал может достигать 20 тысяч рублей. За год к пилотной программе подключилось больше десятка субъектов Федерации, а тема быстро стала одной из самых обсуждаемых среди автомобилистов.
Идея проста. Если сообщение подтвердится и водителя действительно задержат пьяным, информатор получит вознаграждение. Ожидается, что это поможет снизить число смертельных ДТП и вовлечь общество в наведение порядка. Чиновники называют новый подход вынужденной мерой. В регионах вроде Бурятии и Амурской области аварии с участием нетрезвых водителей по-прежнему занимают пугающе высокую долю в статистике.
Практически схема устроена так: гражданин сообщает по номеру 112 или через чат-бот о подозрительном водителе, полиция проверяет информацию, при подтверждении выплата гарантирована. Размер премии и порядок обращения за ней определяют региональные власти, а деньги переводят заявителю только после подачи заявления на выплату и проверки документов. Власти подчеркивают: это новая форма гражданской ответственности. Впрочем, программу внедряют пока не везде — крупные города, где автомобилей много и поток сообщений может стать неконтролируемым, предпочитают занимать выжидательную позицию.
В профессиональной среде и среди общественников нет единого мнения к идее выплат за сигнал. Многие правозащитники приводят железный аргумент: пьяный водитель — это угроза всем, и финансовый стимул может остановить трагедию. Некоторые автоэксперты и юристы считают меру полезной, но оговариваются: действительно, повсеместный эффект появится, только если увеличивать не выплаты, а реальное число патрулей ДПС на дорогах.
Однако хватает и критиков. Для части юристов и социологов инициатива слишком напоминает прошлое. Главный этический упрек — опасность разрушения доверия между людьми и превращение морального выбора в сделку. Да, если речь идет о спасении жизни, то оправдание находится даже у скептиков, но многих пугает сама перспектива — любой может стать мишенью необоснованного заявления.
В западных странах и Китае материальное поощрение информаторов применяется выборочно и редко именно к нетрезвым водителям. Так, в отдельных штатах США существуют программы, где сообщившему платят 50–100 долларов, если вина подтверждена в суде, но чаще всего основной упор делается на моральную мотивацию — «это ваш гражданский долг». В Канаде, к примеру, денежной благодарности нет вовсе, зато действуют всенациональная информационная кампания и горячая линия, куда звонят тысячи людей ежегодно. А в Китае зафиксированы случаи, когда ловцы нарушений превращали поиск нарушителей в прибыльное хобби, из-за чего суммы выплат пришлось ограничить. То есть международный опыт подтверждает: главное, чтобы инструмент был прозрачным, а стимул не искажал цель.
Программа вознаграждения за информацию о пьяных водителях — однозначно смелый эксперимент, который призван не столько увеличить «доходы» граждан, сколько спасти жизни. Вряд ли через пару лет в России выстроится очередь за премией, а культура таких сигналов станет массовой. Куда вероятнее, что звонки в полицию продолжат делать в основном неравнодушные, а деньги останутся скорее знаком благодарности.
Пока программа локальна, и у общества есть время привыкнуть к новой реальности. Если результаты покажут падение числа смертей на дорогах, то спор о морали уйдет в тень. В противном случае власти должны будут искать другие способы сделать дороги безопаснее, не полагаясь на этот механизм. Но сейчас, когда речь идет о предотвращении трагедий, даже спорная мера заслуживает как минимум право на внимательное испытание.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
