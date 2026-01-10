Автомобильный портал Motorpage
О китайской унификации

Новые стандарты мирового автопрома

Когда китайцы вышли на мировой автомобильный рынок, каждая японская или европейская компания имела свой тип трансмиссии и оригинальную технологию для двигателя

В то славное время вирус унификации поразил только прожженных барыг типа Hyundai-Kia и Renault-Nissan, которым все равно чем торговать. Для уважающих себя компаний основой машин служили выстраданные за десятилетия труда инженерные решения.

«Но тут пришла лягушка…», ну то есть пришли китайцы и сломали традиции самураев Страны восходящего солнца и рыцарей Старого Света. Вытерли ноги об инженерию, сделав два склада: один с коробками передач, а второй — с двигателями. Они ввели в мировую индустрию новые стандарты, в соответствии с которыми отличия силовых установок теперь не в их потребительских свойствах и конструкторских решениях, а в цене и скорости изготовления.

Справедливости ради, различия в железе у китайских агрегатов все еще наблюдаются, но они никак не доходят до потребителя в той форме, в которой мы привыкли их воспринимать от тех же японцев и европейцев. Ведь каждый владелец доковидного автомобиля знал наизусть технологии, используемые в его машине, потому что они широко рекламировались и повсеместно пиарились.

Давайте вспомним, сколько разговоров среди мужчин было о легендарной трансмиссии Super Select II, разработанной Mitsubishi, совмещавшей в себе преимущества постоянного и подключаемого полного привода. Помните? Интернет буквально вспухал от ее обсуждений. Китайцы даже не стали разбираться, что значит «цилиндрический несимметричный межосевой дифференциал», они договорились с ZF, Getrag и BorgWarner. В итоге там, где японцы тратили по 15 лет на медитацию с кульманом, китайцы просто сделали пару звонков по телефону.

Самураи и рыцари проиграли, потому что они… меньше любили деньги. Вспомним Honda. Эта гордая компания не хотела покупать автоматическую коробку передач на стороне. Ее инженеры только из чувства собственного достоинства взяли и с нуля разработали до удивления надежную конструкцию, не содержащую планетарных механизмов. Китайцы, возможно, погуглили слово «планетарный», удивились (причем здесь астрономия?) и забили на данную тему навсегда. Их не заботило то, что не приносит денег. А для самураев это дело чести, потому что они глупые средневековые меченосцы. Только в XXI веке с такими принципами не быть в лидерах.

А помните словесные баталии на тему моторов Mazda с технологией SkyActiv? Не было ни одного владельца Mazda, который бы не знал на память степень сжатия своего силового агрегата — 14:1. Любителям других марок с показателем 10:1 нечего было ответить. А что китайцы? Они даже не стали загружать свой мозг разницей октановых чисел. Для всех своих машин они смело рекомендуют 92 й, даже для моторов с прямым впрыском.

Как же при таком однообразии ориентироваться покупателю? По каким критериям выбирать автомобиль? На что обращать внимание? Вроде бы можно опереться на интерьер. Салон должен быть приятен, и китайцы, к счастью, знают толк в хороших материалах. Однако все последние коллекции (а я бы называл их именно так) китайских автоконцернов уже идут с унифицированными интерьерами. Практически везде одно и то же: узкий прямоугольный экран вместо приборки и большой прямоугольный — для мультимедиа, «климата» и настроек. Причем оба экрана даже у конкурентов стоят примерно на одинаковой высоте и имеют похожие диагонали, а порой и графику. Получается опять два склада: «большие мониторы» и «маленькие».

Похоже, покупателю остается ориентироваться на стиль кузова. Не зря же китайцы скупили всех стоящих дизайнеров из всех мировых концернов. Ferrari, Jaguar Land Rover, Bentley, Rolls-Royce, BMW и Mercedes лишились своих кадров, уехавших в Поднебесную. Должен же быть результат! Ведь европейцы изо всех сил держатся за фирменные фишки, чтобы, не дай бог, не быть похожими на конкурентов. Но почему-то на службе в Поднебесной подчиняются местным установкам. У китайцев, если один производитель провел через передок и «корму» монобровь, то все остальные тут же скопировали.

И вот стоит покупатель перед свежими моделями китайцев в тысячах российских автосалонах и думает… Гибрид, «электричка» или бензин? Дорого, дешево или терпимо? Вот такие сейчас критерии. Других в обозримом будущем не будет.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

