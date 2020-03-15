Гнев водителей вынудил мобильные камеры фиксации нарушений выйти из тени, вот только порядка на дорогах от этого вряд ли прибавится

Сомнительный знак ограничения скорости, чуть дальше – укромно притаившаяся за столбом камера под бдительным надзором странных персонажей на гражданском автомобиле, замаскированном, как правило, в ближайших кустах. И вот невнимательного водителя в почтовом ящике ждет «письмо счастья»…

Эпидемия далеко не всегда справедливых мобильных засад всего за несколько лет поразила российские дороги серьезнее, чем злобный коронавирус несчастное население Китая. И раздраженные автовладельцы от отчаяния ответили стихийными акциями протеста: сообщения об уничтоженных тайком и публично «треногах», драках с операторами, прочих конфликтах стабильно выдают информационные агентства. Причем атакуют приборы отнюдь не редкие вандалы-одиночки, иначе бы проблему народного гнева не стали обсуждать на самом высоком уровне вплоть до руководства ГИБДД и всей страны.

И пока одни регионы выжидают, другие начали действовать. Так, Подмосковье решило встретить 2020 год с обновками, закупив свежие спецмашины с камерами фотовидеофиксации на крышах. Яркая ливрея призвана сделать служебные автомобили предельно заметными на дежурстве, а не менее цветастая униформа со световозвращающими вставками должна выделить легальных операторов «цивилизованных» засад. Преподносится тотальная смена антуража не иначе как подарком, жестом примирения, протянутой водителям рукой дружбы. Дескать, мы больше не скрываемся, заботимся о вашей же безопасности, а раз уж позволил себе наглое нарушение на глазах беспристрастного прибора – будь добр, прими заслуженное наказание.

На этот счет мне довелось услышать мнение, что с лихачами даже излишне миндальничают. Мол, не гоняй, соблюдай правила, и тогда тебе до камер не будет дела. А так только бюджетные деньги впустую уходят на карнавал – лучше бы пенсионерам отдали или больницы обновили. Но здесь как раз и скрыта основная проблема: сбор штрафов давно перестал быть сугубо государственной задачей – теперь это еще и весьма прибыльный бизнес…

Едва ли не все регионы по факту отдали контроль за фотовидеофиксацией на откуп сторонним структурам. И Подмосковье тут не исключение. Сотрудничество идет по схеме, опробованной на платных трассах: инвесторы в рамках концессионных соглашений или госконтрактов вкладывают средства в оборудование, сотрудников, прочее хозяйство, а за труды и хлопоты получают от государства вознаграждение. Выплаты могут быть пропорциональными общей сумме собранных штрафов или же привязаны в фиксированном размере к каждому постановлению – не суть. Главное, сохраняется принцип: чем крупнее «улов», тем больше заработал.

А деньги в сфере фотовидеофиксации крутятся серьезные. Точной официальной статистики по стране, разумеется, нет, но отдельные публичные сообщения помогают составить общую картину. Так, по данным издания «Коммерсантъ», счет годовых доходов операторов по сбору штрафов идет на миллиарды рублей. И пусть электронные комплексы обходятся частным фирмам недешево (от миллиона и выше), а некондиционные материалы в теории отбраковывают проверяющие сотрудники ГИБДД, окупаются вложения, в зависимости от региона, за пару месяцев, максимум – за полгода.

Иными словами, показательная смена имиджа мобильных засад – не более чем попытка малой кровью снять напряженность в обществе. С одной стороны, практическую пользу водителям такой шаг тоже принесет. Яркую спецмашину с громоздкой «будкой» на крыше сложнее замаскировать и припарковать по правилам, видно подобный транспорт действительно издалека, да и к людям в униформе какое-никакое уважение народ испытывает. С другой – законы бизнеса говорят о том, что расставлять свежие камеры по-прежнему будут не там, где того требуют дорожная обстановка и здравый смысл, а там, где выгоднее.

Я сам видел, как на отрезке буквально в пару километров с явно ошибочным скоростным режимом (знак 40 км/ч в чистом поле) последовательно работали аж три «треноги». И в результате наказанному несколько раз за одно и то же нарушение водителю глубоко плевать, кто это сделал – странный тип на гражданской машине или наряженный сотрудник при параде. Другой пример: установка камеры в сотне метров от начала населенного пункта, знак границы которого напрочь скрыт ветками буйной растительности на обочине. К дорожной безопасности такие случаи имеют косвенное отношение, зато к наживе – прямое. Вот почему под удар народных мстителей попадают и красочные спецавтомобили – достаточно вспомнить эпизод в том же Подмосковье, где неизвестные разом сожгли 13 фургонов с камерами. А это значит, проблема куда глубже, чем просто внешнее оформление сборщиков штрафов.

Вдвойне обидно, что с точки зрения экономики система выстроена логично. Государство получает возможность оперативно нарастить контрольные ресурсы и стабильно пополнять бюджет, бизнес – шанс для успешного развития. Крайним же, как в последнее время часто происходит, снова стал автомобилист, которого стараются подловить на ошибках, в то время как по уму их надо стремиться предотвращать. А иначе справедливости на дорогах по-прежнему не будет, равно как и безопасности. Не той, что фигурирует в кабинетных отчетах, а практической – в реальной жизни.