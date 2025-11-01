Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2025

Госдума предложила наказывать инспекторов ГАИ за ошибочные штрафы с камер

Госдума предложила наказывать инспекторов ГАИ за ошибочные штрафы с камер
Автор фото: ru.freepik.com

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий введение административной ответственности для инспекторов ГАИ, подписывающих ошибочные постановления, вынесенные по данным с дорожных камер. Инициатива предполагает, что должностное лицо заплатит штраф в размере, равном неправомерно выписанному водителю, но не менее 5 тысяч рублей

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, отметил, что речь идёт о случаях, когда фото- и видеоматериалы очевидно не подтверждают нарушение. Среди типичных примеров названы ситуации, когда тень пересекает сплошную линию, камера фиксирует чужой автомобиль или транспортное средство уже находится на эвакуаторе.

По словам Дмитрия Гусева, принятие документа повысит ответственность сотрудников, снизит число ошибочных штрафов и поможет вернуть доверие граждан к системе автоматической фиксации нарушений.

