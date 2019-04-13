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Оплата в срок

Как бы аккуратно вы ни ездили, всегда есть вероятность получить штраф за нарушение. Причиной может стать и невнимательность водителя, и неправильная организация дорожного движения. А как оплачивать квитанции, в каком порядке и в какие сроки?

Обязанность оплатить штраф возникает с момента вступления в силу административного постановления. Здесь два варианта. Первый, это когда вы согласны с обвинением. Отсчет времени по добровольной оплате начинается с 11 го дня после получения постановления на руки. К слову, оплатить штраф можно и раньше указанного срока, закон этого не запрещает.

Второй вариант, если вы считаете постановление несправедливым. Тогда на обжалование есть 10 дней с момента получения штрафной квитанции. Здесь вступление в силу постановления привязано к дате вынесения вердикта по жалобе. День принятия решения (когда вашу жалобу не удовлетворили) и будет считаться началом срока по оплате штрафа.

Пользуйтесь скидками

Закон дает нам право оплатить штраф не полностью, а с дисконтом. Так, статьей 32.2 КоАП РФ предусмотрена скидка 50%, если с оплатой не тянуть. Деньги нужно перечислить не позднее 20 дней с момента вынесения постановления. Это важно: речь идет именно о дате вынесения административного постановления.

Если решение о вашей виновности инспектор ДПС принял прямо на дороге, то все просто – 20 дней отсчитываем именно с этого момента. Когда же нарушение сфотографировала камера автоматической фиксации, льготный период исчисляется со дня оформления вам «письма счастья». Чтобы отслеживать наличие подобных писем, рекомендую зарегистрироваться на портале Госуслуг, где информация о штрафах появляется довольно быстро. Благодаря этому можно оперативно узнавать о своих нарушениях и платить со скидкой.

Правда, не все нарушения попадают в льготный список. Исключение сделано для следующих нарушений: повторное управление незарегистрированным транспортным средством, «пьянка», повторное превышение скорости на 40 км/ч и больше, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, повторный выезд на встречку, нарушение правил с причинением вреда здоровью, отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Время на раздумье

После вступления постановления в законную силу провинившемуся водителю отведено 60 дней на оплату штрафа. Срок достаточно большой, чтобы изыскать в личном бюджете деньги (ведь сумма штрафа может быть значительной).

Сама процедура оплаты проста. В частности, платеж можно осуществить онлайн через «Личный кабинет» на сайте банка или в Госуслугах, посредством банковского приложения в мобильнике либо непосредственно посетив отделение банка. Информация об оплате автоматически будет занесена в базу данных Государственной информационной системы о платежах. А вот если вы не заплатите вовремя, деньги могут списать принудительно.

Без согласия

Согласно той же статье 32.2 КоАП РФ, должностные лица, которые принимали решение о наказании (судьи, сотрудники ГИБДД), не получив информацию об оплате, направляют копию постановления в Службу судебных приставов-исполнителей. Делается это в течение 10 суток после окончания срока для добровольного исполнения. И приставы могут списать с вашего счета в банке сумму штрафа, если вы не исполните их требование добровольно. На это отводится пять дней. Более того, с вас дополнительно будет удержан исполнительский сбор, который составляет 1000 рублей. Как видим, лучше не тянуть с погашением задолженности по автомобильным штрафам.

Простит вас государство только в одном случае. Если с момента вступления в силу административного постановления прошло больше двух лет, то ни ГИБДД, ни судебные приставы-исполнители требовать оплаты штрафа не смогут. Такое положение установлено статьей 31.9 КоАП РФ.

Вот только рассчитывать на это не стоит. Если раньше подобные случаи «забывчивости» госорганов и встречались, то сейчас система сбора долгов перед государством работает без сбоев.

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