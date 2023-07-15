Недавно в России вновь заговорили о необходимости создать «народный автомобиль». Это произошло после того, как глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что стране необходима машина, которая будет стоить 500 тыс. рублей

Почему Сергей Миронов назвал цифру 500 тыс. рублей., сказать сложно — наверное, это просто красиво. Особенно если посмотреть на требования, которые он предъявил к такой модели: мотор мощностью 100–120 л.с., повышенный клиренс, две подушки безопасности, АБС, система курсовой устойчивости и «ЭРА-ГЛОНАСС». Знаете, сколько сейчас стоит самая дешевая модель, отвечающая этим требованиям? 920 тыс. рублей. Во столько оценивается Lada Granta Cross в комплектации Comfort со 106 сильным мотором (на отсутствие системы стабилизации закроем глаза). И это согласно официальному прайс-листу.

Получается, что каким-то образом нужно сделать машину, которая будет примерно вдвое дешевле «внедорожной» Granta, но при этом получит вполне себе «взрослый» набор оборудования. А тут еще и глава Минпромторга Денис Мантуров подлил масла в огонь, допустив, что в России скоро могут возродить выпуск автомобилей «Ока».

Неужели Волжский автозавод или НАМИ сконструирует модель класса А по европейской классификации, которая будет отвечать современным требованиям по безопасности? Возможно ли это? А главное — станет ли такой автомобиль «народным»? И что вообще вкладывается в этот термин?

«Народный» — это массовый? В таком случае в 2023 году самым народным авто у нас является Lada Granta — по статистике, треть всех проданных в стране легковых машин это именно «Гранты».

Или «народный» — это дешевый? Но мировой опыт показывает, что далеко не всегда низкая цена означает любовь покупателей. Как тут не вспомнить историю индийской Tata Nano. В 2008 году Ратан Тата, очень богатый предприниматель и руководитель компании Tata Group (которой, между прочим, сейчас принадлежат марки Jaguar и Land Rover) показал модель, которая стоила всего 100 тыс. рупий (около 2000 тыс. долларов). При этом она была четырехдверной и могла вместить индийскую семью.

Однако индийцы не торопились покупать самый дешевый автомобиль на рынке. И завод, рассчитанный на выпуск 250 тыс. машин в год, так никогда и не смог выйти на запланированные объемы. Например, в 2014 году было продано лишь 16 тыс. Tata Nano (выпуск модели свернули в 2018 м).

Почему же произошел провал очередного «народного» автомобиля? Ведь вроде все было сделано правильно: низкая цена, простая комплектация, дешевое обслуживание и небольшой расход бензина. Но оказалось, что, хоть индийцы и мечтали купить свою собственную машину, они не хотели иметь «самую дешевую». Все-таки автомобиль в Индии не только средство передвижения. Это еще и социальный статус. А со статусностью у Nano явно были проблемы. Так что уверять, что дешевая машина обязательно станет «народной», — неверно.

Кстати, если мы говорим про «народные» автомобили, то нельзя пройти мимо знаменитого Ford T, который в 1925 году стоил 260 долларов. Если перевести на современные деньги, то это порядка 340 тыс. рублей. Так вот, «народным» его сделала не только низкая цена.

Хочется напомнить, что после начала массового производства Ford T Генри Форд решил резко повысить зарплату на своих заводах. Если до 1914 года рабочие получали 2,34 долларов за смену в 8 часов, то затем на заводах Ford стали платить по 5 долларов. Чтобы удержать квалифицированных сотрудников, зарплату стали повышать и на других автомобильных предприятиях… Причем цены в магазинах оставались на прежнем уровне. Довольно быстро рабочие поняли, что у них появились свободные средства. И, как вы думаете, куда они их направили? Правильно, на покупку автомобиля. Быть может, и нам при создании очередного проекта «народной» машины стоит вспомнить о том, что для развития рынка требуются не только низкие цены. Но и достойная зарплата.

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