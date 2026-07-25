О законодательном хайпе и популизме

Чем ближе третье воскресенье сентября — единый день голосования в нынешнем году, тем больше может появляться депутатских инициатив в сфере транспорта. Однако подходить к ним следует весьма критически

Каждые пять лет в нашей стране народные избранники «вдруг» начинают фонтанировать идеями, призванными так или иначе облегчить жизнь автомобилистов. Каких только предложений не услышишь: и транспортный налог упразднить, и новые льготы для моторизованных россиян ввести, и даже от некоторых штрафов нас освободить.

Как правило, это происходит аккурат в год выборов в парламент, когда депутатам, обладателям мандатов, приходит время переизбираться. И целевая аудитория электората тут выбрана не случайно — чтобы понять это, достаточно взглянуть всего на пару цифр. Первая — число российских избирателей: по данным Центризбиркома, на 1 января 2026 го их было почти 111,29 млн человек. Вторая — количество автомобилистов. По информации ГИБДД, в начале нынешнего года автопарк России насчитывал около 68 млн транспортных средств, в числе которых 52,8 млн — легковые модели.

То есть фактически половина тех, кто в сентябре может прийти на избирательные участки, ездит за рулем. Плюс члены их семей. И если грамотно подобрать ключик к этим людям, можно заручиться их голосами в ходе выборов. Причем вне зависимости от того, в каких партиях они состоят или кому симпатизируют.

Казалось бы, что в этом плохого? У разных категорий россиян есть представители в парламенте — одни защищают интересы бизнеса, другие — фермеров, третьи — спорт­сменов или военных. Вот только хайпить на автомобильной теме пытаются обычно те, у кого явные проблемы с популярностью. И тут уже неважно, в какую фракцию или комитет такой депутат входит. Главное — предложить что-нибудь такое, о чем заговорят в различных СМИ, что будет на слуху у миллионов и обеспечит благосклонность к автору идеи. Дескать, он переизберется и позднее — в Думе уже нового созыва — сделает так, чтобы привалило автомобилистам счастье.

Однако зачастую подобные законопроекты заведомо не имеют шансов на принятие: во многих случаях они «сырые», порой противоречат нормам правового поля, не учитывают интересы государства или других групп общества. Причем подчас законотворцы понимают, что их предложения бесперспективны. Ведь если инициатива выдвигается уже после финального пленарного заседания уходящего созыва Думы, то ее предстоит рассматривать новому составу депутатов в течение следующей пятилетки. А там, согласно классике, либо падишах умрет, либо ишак сдохнет. Добавим, или избиратели забудут.

Увы, инициатив, впоследствии отправляемых в корзину, всегда хватает. К примеру, в 2016 году, когда россияне голосовали за состав Думы VII созыва, народные избранники от одной из партий пытались чуть ли не упразднить «Платон» — систему взимания платы с тяжелых грузовиков за проезд по федеральным трассам. А представители других фракций ратовали за наказание для тех, кто «не так» эвакуирует машины. А также легализовать отсрочку на оплату принудительной эвакуации и дать послабления владельцам тюнингованных не по правилам машин.

Традиция сохраняется и ныне. В последние месяцы были отвергнуты законопроекты и поправки, которые предлагали стопроцентную компенсацию для инвалидов полисов автогражданки и отмену в них коэффициента автомобиля, об отмене наказания за «забытые» водителем права, о неуплате штрафов за нарушения, спровоцированные ямами или отсутствием разметки.

Конечно, я далек от мысли, что все транспортные депутатские инициативы — популизм. Напротив, многие из них разумны, актуальны и идут на пользу обществу и государству. Так, уже в 2026 году парламент и правительство одобрили бесплатную парковку многодетным, а также четырехкратный рост лимита выплат по ОСАГО. А потому осенью, когда в единый день голосования мы соберемся сделать выбор, каждому из нас нужно по-настоящему критически оценить предвыборные обещания различных кандидатов и только после этого проставить в бюллетене свою «галку».

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