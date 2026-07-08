Почему сделать машины дешевыми выгодно

Программу социального лизинга с господдержкой предлагают запустить в России депутаты ГД. По их замыслу, она позволит выгодно арендовать машину, а потом и выкупить ее. Вряд ли это поможет, но с заоблачными ценами на автомобили точно нужно что-то делать

Дороги перестали быть нашей самой большой бедой, в самой большой стране мира наконец-то сделали действительно хорошие федеральные трассы! Но если так пойдет дальше, по ним будут ездить только фуры и редкие легковушки. Автомобили вновь стремительно превращаются в роскошь. Что говорить об остальных, если цены на LADA Vesta начинаются от 1,5 млн рублей. Десять лет назад, в 2016 м, базовая «Веста» стоила в три раза дешевле — 529 тыс. рублей. А средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля составляла 1,4 млн рублей. Это со всеми BMW, Mercedes и Cadillac, которые тогда продавались у нас официально. Наверное, есть люди, у которых зарплаты за это время выросли в три раза. Но уверен, гораздо больше тех, у кого они вообще не изменились.

Сделать машины дешевыми выгодно. Такой шаг повысит мобильность населения, а следом и его экономическую активность. Дальше подтянется увеличение конкуренции между работниками и повышение производительности труда. Бизнесу станет выгодно вкладываться в придорожную инфраструктуру. Вслед за этим начнет развиваться туризм в регионах. Сейчас же подавляющее большинство граждан едут лишь на море и обратно, перегружая и без того забитую трассу М-4 «Дон». В общем, дело перспективное, надо только увеличить горизонт планирования и отказаться от решений, вызванных сиюминутными заботами. Пусть не сейчас, не через три и даже не через пять лет, но это нужно сделать.

Что же касается аренды… У нас такое не любят. И сколько бы ни говорили, что миллениалы живут по подписке, как только у них появляется возможность купить что-то свое, они это делают незамедлительно — точно так же, как квартиры арендуют только из-за того, что не могут купить. Да и в мире подписка на автомобили буксует, а субсидии предоставляются в первую очередь на покупку машины. Или электромобиля, если там повернуты на «чистой» энергии.

В Италии можно купить электромобиль, который стоит 18 тыс. евро, за 4 тыс. Правда, государство доплачивает только в том случае, если покупатель сдаст свой автомобиль старше 10 лет. Семьи с низким доходом могут получить субсидию размером до 11 тыс. евро. Всего на программу выделено почти 600 млн евро.

В Германии субсидии предоставляются тем, кто покупает электромобиль дешевле 45 тыс. евро. По сути, благодаря этому можно купить электромобиль по цене машины с ДВС. В какой-то момент программу свернули, но потом возобновили, чтобы поддержать рухнувший спрос на электромобили.

В Греции и Польше субсидия на покупку электромобиля может достигать 9 тыс. евро. В Греции предусмотрена также доплата в 2 тыс. тому, кто сдает старый автомобиль, а молодые водители могут рассчитывать на доплату в 1 тыс. евро. В этих странах владельцы электромобилей не платят регистрационный налог.

В США по федеральной программе можно получить выгоду до 7,5 тыс. долларов при покупке нового электромобиля, подключаемого гибрида или машины на водородных топливных элементах. До 4 тыс. заплатят за покупку подержанного электромобиля в возрасте до двух лет.

Вот и в нашей стране нужны подобные программы. Только не для покупки электромобилей, которые по-прежнему остаются в России экзотикой. Нам надо ездить на большие расстояния, иметь возможность отдыхать в соседних регионах или со всем скарбом переезжать туда, где больше платят. А на пенсии поехать в маленький уютный городок, где все друг друга знают и ритм жизни щадящий, в отличие от мегаполисов. В идеале цены на машины у нас должны быть такими же, как в США или Китае в пересчете на рубли. Чтобы они были доступны и студентам, и пенсионерам.

Страна должна быть единой, и автомобили могут играть в этом заметную роль. Огромной стране нужно много машин, хороших и разных. Не зря же здесь сделали приличные дороги. И тогда многие откроют для себя горы, побережье Баренцева моря, смогут любоваться северным сиянием, познакомиться с Сибирью и Уралом. А там и до Владивостока будут ездить из Москвы и Петербурга. Главное — втянуться, а дальше все пойдет быстро. И дети будут знать свою страну не по учебникам. Разве на это может быть жалко денег?

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