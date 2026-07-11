Нужны не запреты, а разумные инженерные требования к парковкам электрокаров

Первого июня в России вступили в силу жесткие правила пожарной безопасности для парковок электрокаров и гибридов: на подземных этажах ниже первого разрешена только медленная зарядка (до 32 А), а стоянки придется рубить на изолированные отсеки максимум по 10 машин.

Девелоперы бьют тревогу, автовладельцы путаются в новых ограничениях. Но поможет ли этот «карантин» предотвратить пожары, и как с реальными рисками справляются страны, где электромобили уже давно стали нормой?

Вокруг пожароопасности электромобилей сложилось два полярных мифа. Первый гласит, что они горят постоянно. Второй — что они абсолютно безопасны. Истина, как обычно, посередине. Глобальная статистика показывает, что частота возгораний электромобилей сопоставима с ситуацией с автомобилями на ДВС или даже ниже — около 6 случаев на миллион машин в год. Однако характер пожара кардинально отличается. Если бензиновый автомобиль горит предсказуемо и относительно быстро тушится пеной, то литий-ионная батарея подвержена «термическому разгону». Это цепная реакция: перегрев одной ячейки вызывает взрывное выделение тепла, кислорода и горючих токсичных газов, которые поджигают соседние ячейки.

Российские нововведения идут по пути запретов и ограничений: запрет быстрой зарядки в глубоких подвалах (из-за высоких пиковых нагрузок и риска перегрева) и секционирование по 10 машин (чтобы цепная реакция не уничтожила весь этаж). Это логичная, но паллиативная мера.

Если посмотреть на Норвегию, страну с самой высокой долей EV в мире, там не запрещают электрокарам спускаться в подземелья, там инженерно адаптируют сами здания. Норвежские стандарты тоже требуют разделять подземные зарядные зоны на секции по 8–10 машин, но с обязательным условием: эти отсеки должны быть изолированы глухими бетонными или кирпичными стенами с высоким пределом огнестойкости. Либо между группами машин должно быть пустое пространство не менее 10 метров.

В Китае и США фокус смещен на активные системы защиты. То есть стены в паркингах там строить не надо, но нужно внедрять комбинированные системы пожаротушения: газовые ингибиторы, которые за секунды сбивают открытое пламя, и системы водяного тумана, которые непрерывно охлаждают днище автомобиля, не давая батарее войти в режим термического разгона. Кроме того, используют «умную» электрику, при срабатывании датчика дыма система должна мгновенно физически обесточить не только проблемный зарядный кабель, но и соседние, чтобы исключить короткое замыкание в условиях пожара.

Во всех странах с высокой долей электромобилей общим стандартом для подземных парковок становится использование специальной мощной вытяжной вентиляции, которая может максимально быстро включиться и удалить токсичные газы, которые выделяются при горении батареи.

В российских же правилах применяется формулировка «дополнительные противопожарные системы», что звучит слишком размыто, оставляя застройщикам пространство для маневра и возможности экономии на безопасности. Или же открывает перспективу просто запретить парковку электромобилей на любых внеуличных паркингах (штраф за нарушение — 2 млн рублей для управляющих компаний). Но запреты не могут являться долгосрочной стратегией. Электромобилей будет становиться только больше, а парковочных мест в спальных районах и деловых центрах — все меньше.

Нужны не запреты, а разумные инженерные требования к объектам недвижимости, следует:

1) законодательно прописать требования к огнестойкости перегородок между группами машин;

2) обязать девелоперов оборудовать зоны EV системами водяного тумана и контурами принудительной вентиляции, способными вытягивать токсичные газы;

3) пожар литий-ионной батареи требует для тушения тонн воды, которая становится химически агрессивной и токсичной. Паркинги должны иметь системы сбора этой воды.

Будущее не в том, чтобы запрещать электромобилям парковаться на подземных парковках. Будущее — в «умных» зданиях, которые спроектированы с пониманием новой реальности. И чем быстрее нормы перейдут от языка запретов к языку инженерных решений, тем безопаснее и логичнее будут устроены наши города.

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