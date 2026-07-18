Обратная сторона финансовых «экосистем»

Новость последнего месяца про то, что интернет-сервис «Авто.ру» стал частью «экосистемы» Т, напомнила мне старую шутку — «Экологи забили тревогу. Насмерть». Это к тому, что все труднее игнорировать буйство пресловутых финансовых «экосис­тем», чье безудержное распространение грозит забить всяческую деловую конкуренцию

Я не вангую и не оперирую строгими выкладками. Для определенных умозаключений достаточно житейского опыта и способности складывать два плюс два. Что же первым приходит в голову, когда наблюдаешь, как распускаются щупальца, привыкшие шелестеть купюрами, как они опутывают страхование, медицину, образование, доставку еды…? И это я опускаю пышную костюмированную рекламу с известными актерами, повторяющуюся десятки раз на дню. Хотя тут явно просятся аналогии с приснопамятным банком «Империал», высокохудожественный курс «всемирной истории» которого хитрым образом затмил в общественном сознании мутную корпоративную историю банкротства и жульничества.

Так вот, при виде агрессивной «экоэкспансии» напрашивается простой обывательский, но меткий вывод — «деньги ляжку жгут». И жгут неимоверно. Кстати, за весомым подтверждением тут как раз не заржавеет. Берем официальный обзор ЦБ: в 2025 году российские банки заработали 3,5 трлн рублей чистой прибыли, годом ранее на 8,6% больше, прогноз по этому году — 3,4–3,9 трлн рублей. У меня, регулярно и повсеместно отстегивающего банкам процентик за коммуналку, переводы и прочее, эти цифры вызывают цунами желчи. Оттого, что «экосистемы», получается, пухнут на мои деньги. Оттого, что одна из самых пышных ныне систем даже не заморачивается тем, чтобы вернуть мне (и еще некоторому количеству граждан) замороженные советские вклады. А ведь при справедливом пересчете на них можно не то что «экосистему», новый Советский Союз построить.

Ладно, оставим прошлое и личное. Меня пугает настоящее и особенно «экоактивность» в близкой мне транспортной сфере. У каждого крупного банка, раздувшегося до «экосистемы», есть фирменная автоплатформа. Почему и зачем это им — вопросы в пользу бедных (см. выше фразу про ляжку). Чисто финансовая организация просто проспонсировала бы ресурс типа «автомотовелофото.ру», чтобы владельцы сделали его краше и эффективнее. А «экосистемы» скупают ресурс либо создают аналог, бухнув чутка из триллионной мошны, тем самым вытравляя в этой нише что-то живое и альтернативное на годы вперед. По существу, пользователю не прибавилось никакого нового удобства в том, что разные сервисы — от подбора авто до ТО — оказываются под мощным логотипом банка. Просто теперь все привязано к одному кошельку. И теперь потребителя легче контролировать и ловить, заманивая скидками или откатом, сиречь кэшбеком. Наивно полагать, что система вдолгую будет заниматься благотворительностью. Она так или иначе заработает на автомобилисте больше, чем автомобилист сэкономит с системой. Для проверки я сравнил предложения системы на ТО и шиномонтаж с тем, что пока еще предлагают несистемные фирмы. Сравнение не в пользу системы. Оферты несистемщиков в целом привлекательнее. Во всяком случае пока. Пока им самим боссы одной из семей, простите, систем не сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

В гибкость и восприимчивость «экосистемы» я не верю абсолютно. Мой опыт по оформлению автомобильного и потребительского кредитов заканчивался тем, что те же мегабанки, которые держали мои зарплатные деньги и депозиты, либо ломили несусветные проценты, либо вовсе отказывали. Порой доходило до абсурда: утром сотрудник одного отдела меня уговаривал взять кредит, а днем сотрудник другого отдела того же банка уведомлял, что я не прохожу по их критериям.

Не удержусь, чтобы не вспомнить еще один «фантом» из 1990 х — «Довгань». Тоже своего рода экосистема, которая чего только не застолбила за собой: водку, консервы, шоколадки, сигареты… Даже страшно представить, до каких бы размеров разрослась планета «Довгань», обладай В.В. Довгань, сменивший, по слухам, фамилию на Счастливый, триллионным кошельком и не заскучай он от бизнес-рутины.

Хорошо, что страшный сценарий не реализовался. И вроде как сейчас вырисовывается другой сценарий о том, чтобы ввести налог на сверхприбыли банков в этом году. Правильная идея. Может, это хоть как-то поумерит экспансию «экосистем».

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора