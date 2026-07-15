Почему разобраться в электронных системах все сложнее?

«Представляешь, я не смог на ней ездить, не понял, где у нее что включается, вышел из машины как оплеванный», — голос моего друга в трубке звучал растерянно. В самом деле, человек за рулем больше сорока лет, у него коллекция из десятка янгтаймеров — Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar — и еще с полдесятка мотоциклов BMW. А всего-то ему на новом гибридном седане предложили прокатиться

Сегодня, в 2026 м, автомобили в самом деле стали сложнее, чем еще совсем недавно, году этак в 2018 м, и разобраться в логике их управления теперь не так просто. Вернее, не так: это другая логика, компьютерная. И если вы человек в возрасте 60+ и не самый уверенный пользователь смартфона и планшета (как мой друг, кстати), вы вряд ли сообразите, что экран мультимедиа, куда зашиты все функции управления и настройки современного автомобиля — ну да, китайского, а какого же еще — можно не только листать по горизонтали, но и смахнуть, «свайпнуть» вниз. И будет вам счастье, откроется дивный новый мир, позволяющий настраивать и отключать назойливых ассистентов водителя, к примеру.

Иногда сложность современных машин кажется ненужной, избыточной. Помню, когда впервые столкнулся с управлением полным приводом на флагманском японском рамном внедорожнике, интуиции тоже не хватило, пришлось изучать инструкцию. Но там-то понятно: серьезный тяжелый внедорожник, в теории — король офф-роуда. А вот зачем сегодня у переднеприводного китайского кроссовера в настройках в мультимедийном экране заложено несколько режимов движения, причем не только асфальтовых? На серьез­ное бездорожье и в глубокие сугробы владелец такой машины и сам не сунется. Нужны ли ему отдельные «Снег» или «Грязь», чтобы просто проехать по зимней городской улице или даже по мокрому проселку на дачу? Или по умолчанию считается, что сегодня владелец автомобиля разучился им управлять и ему необходима помощь электроники? Или, может быть, это просто такой коварный маркетинг? Заложить в блок управления двигателем и коробкой набор электронных установок не так уж долго и затратно, зато появляется повод продавать такой автомобиль дороже, чем конкуренты, — ну а как же, у него ведь теперь больше возможностей. Может, и так.

Как бы там ни было, если раньше, например, тормоза были полностью под контролем водителя, то теперь к ним подключена система автономного экстренного торможения, которая может неожиданно и резко сработать в левом ряду на автостраде, приняв при повороте дороги левый отбойник за препятствие. И уметь отключать такого ассистента просто необходимо. Ну или так же необходимо знать, где именно в недрах сенсорного меню тачскрина у автомобиля регулируются наружные зеркала или включается подогрев руля — причем не в одно, а в несколько касаний. Прежде это делали отдельными кнопками и рычажками, на ощупь, не отвлекаясь от дороги. Отдельный новый навык — водить электромобиль в режиме максимальной рекуперации, в одну педаль, — нужно «переучивать» ноги и перенастраивать манеру езды. Ну и так далее.

Число таких автомобилей — современных, высокотехнологичных, безопасных, но требующих от водителя новых умений и вообще рассчитанных, будем называть вещи своими именами, на молодых — в России продается чем дальше, тем больше. Только вот ведь какая штука, российский водитель в массе своей, наоборот, не слишком молод. Его средний возраст, по данным исследования онлайн-сервиса bip.ru за 2025 год, составляет 42 года, у водителей-мужчин это 43 года, у женщин 39 лет. А в Москве и Петербурге, где живет, пожалуй, больше всего потенциальных покупателей новых автомобилей, водителей в возрасте 55+ – максимальная доля по стране, 27 и 24% соответственно.

Но таким людям, как выясняется, гораздо понятнее и ближе не новый «китаец», а пусть не новый, но «немец».

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора