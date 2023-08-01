Новость о том, что московская компания «Итэлма» начала выпуск антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем курсовой устойчивости (ESP) на своем предприятии в Костроме, подняла настроение и вызвала много вопросов

Можно наконец выдохнуть — закачивается период антикризисных машин, вынужденно лишенных систем, напрямую связанных с безопасностью движения. Вкратце напомню суть вопроса. На фоне ухода с нашего рынка главного поставщика такого оборудования компании Bosсh в 2022 году власти ввели упрощенный техрегламент. Он допускал отсутствие в выпускаемых в России моделей ABS, ESP, системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности. Такие послабления будут действовать плоть до февраля 2024 года.

В сообщении «Итэлмы» есть несколько нюансов. Первое — московская фирма приобрела лицензию на выпуск систем ABS и ESP. Это означает, что электронные помощники будут выпускаться с неизменно качественными компонентами, без перебоев в поставках и в должном количестве. Но, у кого именно были куплены права на выпуск, не сообщается, по всей видимости, чтобы не подвести этого дружественного партнера под монастырь в виде вторичных санкций. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что ноу-хау продала компания из КНР. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что ABS и ESP костромского производства планируется устанавливать, помимо автомобилей бренда Lada, также на модели китайских компаний, которые имеют производственные мощности в России. К тому же до недавнего времени на вазовский конвейер ABS поставляли именно китайцы в лице компании Trinova. В качестве другого поставщика упоминалась компания Kensen, также из КНР.

Еще один ключевой момент, который пока не прокомментировало руководство ни «Итэлмы», ни АвтоВАЗа, связан с тонкой настройкой ABS и ESP. Дело в том, что для корректной работы обеих систем для каждой отдельной модели нужно прописать ПО, а затем еще и обкатать связку «железа» и софта в разных дорожных условиях и климатических зонах. Ведь не секрет, что, когда вместо систем Bosсh на Lada Largus в прошлом году начали в спешном порядке ставить китайские ABS, система не отработала на 100 % корректно. В частности, сбои возникали во время резких торможений.

По оценке экспертов, адаптация системы ABS для новых моделей занимает от полугода до года. Если читать между строк сообщений «Итэлмы», становится понятно, что эти работы уже проведены в нужном объеме. Например, в апреле сообщалось о зимних тестах антиблокировочной системы на трех моделях Lada — Granra, Niva Legend и Niva Travel в Якутии.

Как бы то ни было, вышеупомянутое трио уже начали оснащать ABS компании «Итэлма». Однако не вполне понятно, почему те же узлы не достались еще одной популярной модели — универсалу с реношными корнями Lada Largus. Вероятно, для этой модели ABS и ESP будут, как и прежде, импортировать. А возможно, «обрусевшему французу» решено отрядить ABS и ESP самарского производства. Ведь, как известно, завод «Роберт Бош Самара» был выкуплен в июле ФГУП «НАМИ». В 2024 году здесь планируется возобновить выпуск таких систем. Впрочем, логично предположить, что основным клиентом самарского предприятия станет все-таки не АвтоВАЗ, а УАЗ, который сделал ставку на реинжиниринговый вариант ABS компании Bosch.

В заключение уточним, что ABS – это система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. Основное ее предназначение – сохранение устойчивости и управляемости. ESP же — система, предотвращающая занос. При этом если антиблокировочную систему, как правило, устанавливают даже в начальные исполнения современных машин, то ESP, как видно, останется дорогостоящей опцией. Она очень полезна на скользкой дороге, особенно для неопытных водителей и при снижении концентрации внимания. В продвинутых же моделях расширенный вариант ESP может, к примеру, имитировать межколесные блокировки, усиливая внедорожный потенциал.

Иными словами, локализация ABS и ESP в Костроме — это, без преувеличения, событие в автомобильной жизни России, знак того, что бизнес в нашей стране развивается, несмотря на временные сложности.

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