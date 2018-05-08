Беда пришла в наш с вами общий дом. Безграмотные инноваторы взялись перекраивать старые ГОСТы касающиеся ширины проезжей части. Мы постараемся вам объяснить, почему этого нельзя делать, и к чему может привести столь необдуманное решение

И снова автолюбители испуганно замерли в ожидании очередного «подарка» от властей. Росстандарт, ссылаясь на европейский опыт, предлагает уменьшить ширину полос на наших дорогах. Причем, сразу на полметра! Представители этого ведомства утверждают, что «при скорости 50 км/ч комфортная ширина полосы составляет примерно 3-3,25 метра». Напомню, что по «старому» ГОСТу (ГОСТ Р 52399-2005), впервые принятому еще во времена СССР, на дорогах первой и второй категории она должна составлять 3,75 м., а на дорогах третьей и четвертой – 3,5 м.

Признаюсь, что я плохо учился и частенько прогуливал занятие в гаражах, но даже я знаю, что цифры эти взялись вовсе не с потолка чиновничьего присутствия. А вот в нынешнем Росстандарте этого похоже не знают. Видимо, авторы этого предложения, призванного «увеличить пропускную способность дорог и снизить аварийность» учились еще хуже меня и такого термина, как динамический габарит автомобиля, никогда не слышали. Жаль. Так послушайте хотя бы сейчас!

В любом специализированном учебнике или даже в методичке написано, что даже на прямолинейных участках дороги автомобиль движется не по прямой, а по кривым больших радиусов. Под воздействием ударов колес о неровности, поперечного уклона или бокового ветра он всегда, так или иначе, отклоняется от заданного направления, и водитель вынужден рулем корректировать эти отклонения. Таким образом, динамический габарит машины всегда заметно отличается от ее собственных габаритов. В тех же самых учениках сказано, что ширина динамического габарита зависит от скорости движения. Например, при скорости 35 км/ч динамический габарит превышает габаритную ширину автомобиля на 35—45%, а при скорости 70 км/ч — на 60— 70%. Понятно? Вроде бы ничего сложного. А если понятно, то давайте прикинем, какая же должна быть полоса на самом деле.

Принято считать, что собственная ширина современного легкового автомобиля составляет от 1,6 – 1,8 м. А у большого внедорожника вполне может быть и два метра ровно. И это, внимание, без учета зеркал! А в данном случае, их придется учитывать. Так, например, полная ширина «трешки» BMW будет 2,05 м, более крупной Audi A6 – 2,1 м. В статике все вроде бы нормально. И тот, и другой автомобиль легко помещается на суженую полосу. Но в динамике картина меняется. Для того же Audi A6 на скорости 30 км/ч потребуется полоса шириной 3,05 м., а на 50 км/ч – 3,27. И это, заметьте, впритык, без какого-либо запаса. Чтобы удерживать автомобиль в столь узком коридоре водителю придется напрягаться. О какой «комфортной ширине» мы говорим?!

С «Газелькой» все еще хуже. Ее ширина (тоже с зеркалами) составляет 2,5 м. Это значит, что ее динамический габарит на скорости 50 км/ч составит уже 3,8 м. Между прочим, аккурат по «старым» ГОСТам!

А знаете ли вы, господа новаторы, что, например, в повороте динамический габарит автомобиля увеличивается? А знаете, что также он зависит от навыков водителя и его способности своевременно оценить отклонения автомобиля от заданной траектории? А то, что на неровном дорожном покрытии динамический габарит тоже неизбежно возрастает? А ПДД вы, в конце концов читали? Нет? Тогда напомню: в действующих на территории РФ Правилах написано, что негабаритный груз может выступать за габариты автомобиля по 400 мм с каждой стороны? Это тоже, между прочим, сделано вовсе не случайно. Прибавьте к стандартной ширине автомобиля эти самые 800 мм. и вы снова получите «гостовскую» ширину полосы...

Жаль, что вы всего этого не знали. Очень жаль. И не надо ссылаться на «европейский опыт», где еще в средние века здания строили с таким расчетом, чтобы простолюдин мог прижаться лицом к стене, пропуская карету местного феодала. Тогда это было нормально, а сейчас с исторической застройкой уже ничего не сделать, вот и приходится максимально сужать полосы.

Надеюсь о ширине самой разметки говорить не надо? Это же полный бред закатывать асфальт широченными полосами скользкого пластика, на котором после дождя автомобили «переставляет» как на гололеде! О какой безопасности может идти речь? Ох, прав был дедушка Крылов, написавший когда-то: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник, и дело не пойдет на лад...» Ждем очередной беды.

Впрочем, сервисмены, которым придется подкрашивать поцарапанные борта наших автомобилей и массово менять отломанные зеркала, этой беде наверняка порадуются.