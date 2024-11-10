Татарстан запускает программу «Народный инспектор», впервые позволяющую гражданам зарабатывать на фиксации нарушений ПДД. Инициатива вызывает противоречивые реакции: одни эксперты видят в ней шаг к повышению безопасности на дорогах, другие опасаются роста социальной напряженности и злоупотреблений. Скорее всего, мы увидим и то и другое

Механизм работы программы довольно прост. Граждане устанавливают специальное приложение на смартфон, с помощью которого фиксируют нарушения ПДД и отправляют видеоматериалы в соответствующие органы. Предполагается, что фиксация нарушений через приложение гарантирует отсутствие в материалах фейков и подделок. В случае подтверждения нарушения и наложения штрафа на водителя «народный инспектор» получает 25% от суммы.

Наиболее «прибыльными» нарушениями считаются выезд на встречную полосу (1440 рублей), выброс мусора из автомобиля (1150 рублей) и непропуск пешехода или разговор по телефону за рулем (435 рублей). Важно отметить, что не все нарушения подлежат вознаграждению, что, по мнению властей, должно предотвратить чрезмерное увлечение «охотой» на нарушителей.

Приложение уже доступно в RuStore и скоро появится в других магазинах приложений. Власти Татарстана уверены, что эта инициатива поможет «повысить безопасность на дорогах, создав атмосферу постоянного контроля».

Но, как говорится, есть нюансы. Несмотря на благие намерения, программа «Народный инспектор» вызывает ряд опасений. Главный вопрос: не приведет ли это к росту социальной напряженности и доносительству? Существует вполне понятный риск, что люди начнут злоупотреблять системой, фиксируя нарушения не из соображений безопасности, а ради финансовой выгоды или из личной мести, например соседям. Что может привести к конфликтам между гражданами. А такое часто заканчивается далеко не хеппи-эндом: недавно в подмосковных Мытищах из-за конфликта за парковочное место житель многоквартирного дома («человейника») расстрелял из боевого пистолета своих соседей, а потом застрелился.

Есть, правда, и успешные примеры применения подобных приложений. В Москве граждане сообщали, что многолетняя парковка «на газоне», где автомобили месили грязь, а попытки благоустройства тут же разбивались колесами, была ликвидирована за две недели. При этом место для машин нашлось, просто чуть дальше от подъездов, а газон уже много лет в нормальном состоянии, радующем глаз.

Но в столице за фиксацию нарушений не платят деньги. Начисляют лишь баллы и дарят символические подарки. Если же за каждое зафиксированное нарушение начнут платить, то мы можем столкнуться с появлением «охотников за штрафами» в духе вестернов эпохи Дикого Запада, когда на обочинах дорог будут стоять рядами те, кто хочет «заработать» на нарушителях. И это не фигура речи — в соседних с Татарстаном регионах в чатах уже начались обсуждения, как можно ездить «на вахту» и зарабатывать очень неплохие деньги.

Подобные инициативы существуют и в других странах. Скажем, в Швеции за фиксацию нарушения ПДД можно получить около 10 долларов. Однако там эта система работает уже давно и воспринимается обществом более спокойно. Хотя есть и другие примеры. Так, в Германии стал скандально известен Никлас Маттеи, 18 летний подросток, который оштрафовал с помощью подобного приложения 4227 соседей, то есть каждого десятого жителя своего города Грефенхайнихен.

Такие примеры говорят, что важно найти баланс между повышением безопасности на дорогах и сохранением здоровой атмосферы в обществе. К примеру, можно ограничить число зафиксированных одним пользователем нарушений в месяц, чтобы подобная деятельность не превращалась в заработок и не вызывала конфликты на ровном месте.

Но и в целом приложения, подобные «Народному инспектору», ставят перед обществом важные вопросы. Сможем ли мы использовать эту систему во благо, не превратив ее в инструмент доносительства и наживы? Готовы ли мы к такой форме гражданской ответственности? И главное — приведет ли это к реальному повышению безопасности на дорогах или лишь усилит напряженность между участниками дорожного движения? Ответы на эти вопросы покажет только время. И, кстати, почему бы не сделать похожую систему с вознаграждением по контролю за работами, за которые ответственны чиновники: например, за качество уборки улиц, снега, озеленения или ремонта дорог?

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