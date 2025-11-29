Вопрос: В чем особенности управления автомобилем при первых заморозках?

Ответ: Первые заморозки опасны по нескольким причинам. Прежде всего, проблемы вызваны тем, что водители еще не успели накопить необходимый опыт зимнего вождения или просто решили не отказываться от летнего стиля управления, пока зима еще не вступила в свои права. Кроме того, в начале зимнего периода можно столкнуться с довольно неприятным явлением, которое называется «черный лед».

Дело в том, что при наступлении зимнего периода на дорогах, как правило, не образуется толстый слой снежно-ледового покрытия. Ведь температура еще не настолько низка, чтобы обеспечивать поддержание толстого слоя замерзшей воды. Но ее бывает вполне достаточно для того, чтобы наморозить тонкую пленку льда на поверхности мокрого асфальта. Особенностью такого покрытия является то, что визуально совершенно невозможно определить, что находится под колесами вашего авто — мокрый асфальт или замерзшая ледяная пленка.

Увы, в этих условиях большинство водителей практикуют оптимистичный подход к оценке ситуации. Наивно полагая, что это всего лишь мокрый асфальт, который хоть и не так хорош, как сухой, но все равно гарантирует надежное сцепление с дорогой. Как правило, «черный лед» образуется в ночное время суток, когда температура асфальта стремительно понижается. Также он может возникать и на продуваемых пространствах. Например, когда дорога из леса выходит в поле. Или на мостах. На последних это происходит потому, что их дорожное покрытие остывает намного быстрее, чем на хранящем летнее тепло материковом грунте.

Также «черный лед» нередко бывает покрыт тонкой водяной пленкой. Из-за чего коэффициент сцепления начинает стремиться к нулю. В результате водитель вместо ожидаемого хорошего сцепления с дорогой получает ситуацию, при которой автомобиль становится практически неуправляемым. Более того, он начинает гиперактивно реагировать на любые внешние факторы в виде уклонов дорожного полотна, порывов ветра и даже небольших неровностей. А с учетом того, что современный автомобиль, как правило, оснащен серьезным набором ассистентов активной безопасности, возможности водителя по влиянию на обстоятельства становятся крайне ограниченными. И все потому, что основным инструментом воздействия на ситуацию у «умных» алгоритмов является подтормаживание колес. Однако в данных условиях тормоз абсолютно неэффективен и может создать еще больше проблем. А доступа к управлению оборотами двигателя водитель лишается. Так что надежды на «умную» электронику оказываются абсолютно беспочвенными.

Так что же делать? Прежде всего необходимо научиться распознавать «черный лед». Визуально сделать это практически невозможно. Но зато водитель может по поведению авто понять, что находится под колесами. Когда дорога становится очень скользкой, рулевое колесо начинает «пустеть». Иными словами, существенно уменьшается уровень реактивного усилия при повороте руля. Поэтому можно аккуратно и с небольшой амплитудой покачать руль и по его реакции оценить текущий коэффициент сцепления. Однако такие действия могут вызвать развитие ритмического заноса. Чтобы этого не произошло во время манипуляций с рулем, необходимо сохранять постоянными уровень газа и скорость. Также можно при сохранении прямолинейного движения аккуратно нажать на газ или притормозить и по реакции авто оценить качество поверхности. Если даже при небольших изменениях параметров движения машина начинает скользить, значит, пришло время для активных действий.

Если движемся в потоке других транспортных средств, начинаем плавно снижать скорость, увеличивать дистанцию до автомобилей, двигающихся перед нами, попутно контролируя то, что творится сзади. Далее по возможности аккуратно смещаемся в сторону обочины и ищем безопасное место для парковки. Если машин немного и они едут с разумной скоростью, то продолжаем путь, однако начинаем намного активнее мониторить обстановку на как можно большем расстоянии от себя. В случае обнаружения каких-то нестыковок в движении автомобилей выполняем плавное снижение скорости с синхронным включением аварийной сигнализации. Ведь на дорогах, покрытых «черным льдом», очень часто случаются массовые ДТП.