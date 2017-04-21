Несколько лет назад одна немецкая компания, запустила рекламную компанию со слоганом: «Пропусти мотоциклиста…» Знакомый призыв, не правда ли? Мы регулярно видим его на рекламных билбордах, на стикерах и листовках. Но немцы пошли дальше, их лозунг имел логичное продолжение: «Пропусти мотоциклиста, им может оказаться кто угодно: твой друг, твой брат и даже твой шеф!». Говорят, что компания удалась. Пропускали. А, правда, кто его знает, в шлеме-то не видно!
Сегодня той компании уже нет, и забавная история забылась. Так, к чему это я пустился в воспоминания? К тому, что в эту субботу в средней полосе России официально открывается мотосезон. Двухколесных участников движения на дорогах хватает уже сегодня, а дальше, по мере наступления долгожданного тепла, их будет становиться все больше и больше. Вы, я сейчас обращаюсь исключительно к коллегам-автомобилистам, можете относиться к ним, как угодно. Любить или не любить, презирать их или восторгаться ими. Дело ваше. От этого, ровным счетом, ничего не изменится. Мотоциклисты никуда не денутся.
Сегодня, судя по исследованиям «Автостата», в нашей стране их около двух с половиной миллионов. На деле, скорее всего, даже больше – приведенные цифры основываются на данных регистрационных подразделений ГИБДД за январь этого года и не учитывают многих факторов. Ни тех, кто приобрел и зарегистрировал мотоцикл уже после этого периода, ни тех, кто продолжает эксплуатировать технику без номеров и документов. Первых поздравляю с удачным приобретением, последним – бог судья. Но, не могу не заметить, что их, последних, по-прежнему немало. И, хочу вас заверить, что большая часть таких «нелегалов», это вовсе не хулиганствующие городские подростки-экстремалы, как думают многие. А наши с вами дедушки и бабушки, проживающие в сельской местности и использующие двухколесную технику, как единственное более-менее доступное средство передвижения, для поездок в сельмаг за хлебушком. Но я сейчас не о них.
Я хочу лишний раз напомнить всем автомобилистам о тех, кто ездит на мотоциклах по городу. Знайте, что они есть и будьте, пожалуйста, аккуратнее. Я не стану призывать вас кого-то куда-то пропускать. Не надо. Сами разберутся. Просто смотрите перед маневром в зеркала и не делайте резких движений. Главное, будьте предсказуемы! Тогда мотоциклист сам разберется, что ему делать и, если надо, вас объедет.
В извечный и непримиримый конфликт мотоциклистов и автомобилистов я, кстати, не верю. Хотя бы потому, что не склонен разделять эти две группы. Из всех моих знакомых мотоциклистов, а их, поверьте, очень много, личного автомобиля нет только у двоих. И то, только потому, что они работают в автомобильном бизнесе и пользуются служебным транспортом. Людей, которые умеют водить мотоцикл и не умеют, при этом, управлять автомобилем, я просто не знаю. Но на дороге, двух- и четырехколесные участники движения де-факто живут в параллельных реальностях и опасность возникает лишь тогда, когда эти реальности пересекаются.
Это именно для того, чтобы минимизировать эти пересечения, и была придумана, столь обсуждаемая сегодня, идея с «двойной» стоп-линией, позволяющей разделить мотоциклы и автомобили на светофорах. Идея, на мой взгляд, спорная. Но здравое зерно в ней несомненно присутствует. Будет это нововведение работать или нет, покажет эксперимент. По заверениям московских властей он продлится около двух месяцев. Потом примут решение. Надеюсь, что обдуманное и взвешенное.
Тем же автолюбителям, кто уже заранее готов принимать в штыки любые поблажки для мотоциклистов, я хочу напомнить, что делается это для безопасности всех участников дорожного движения. Случись, не дай бог, что – проблемы будут у обеих сторон конфликта. И проблемы серьезные. Понятно, что менее защищенные мотоциклисты рискуют в случае ДТП своей жизнью или, как минимум, здоровьем. Но автомобилистам тоже не стоит думать, что в случае аварии они отделаются «жестянкой», которую оплатит страховая компания. Как владельцы «источника повышенной опасности» они рискуют своей свободой. Реально рискуют! Причем, даже вне зависимости от того, чье нарушение ПДД привело к фатальным последствиям.
Коллеги, оно вам надо? Будьте, пожалуйста, аккуратнее. Лето в наших краях, увы, пролетит быстро и мотоциклисты снова исчезнут с наших дорог. Чтобы следующей весной появиться вновь. Кстати, тогда их станет еще больше. Кто знает, вдруг за это время мотоцикл себе купит ваш друг, ваш брат или даже ваш шеф? Я уже не говорю про ваших детей. Ведь, вы же не желаете им ничего плохого?
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