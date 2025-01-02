В компании Rolling Moto, похоже, всерьез решили занять все свободные ниши на российском моторынке. К будущему сезону «Роллинги» выкатили олдскульный 1200 кубовый круизер Groza V1200 с воздушным V-твином и напичканный электроникой трехцилиндровый турэндуро Zontes ZT 703 F мощностью под сто «лошадок». Эти новинки не оставят равнодушными ни суровых байкеров, ни убежденных мототуристов
В линейке Groza всегда хватало неординарных байков, взять хотя бы «дальнобойный» круизер Ttraveller 800 в харлеевском стиле или эпатажный заводской кастом Wolverine 800 со сверхшироким (360 мм) задним катком на консольном маятнике и выхлопом Akrapovic. Однако Groza V1200 стал бесспорным главой этого брутального семейства, ведь не признать в нем Harley Davidson Sportster просто невозможно. Если заменить эмблему Groza на бензобаке, даже знакомый с Harley мотолюбитель вряд ли с ходу поймет, что перед ним азиатская реинкарнация американской классики.
Байк построен вокруг копии V-твина Harley Davidson Evolution, который ставился на Sportster с 1986 года, причем оригинальный движок американцы сняли с производства, и азиаты, можно сказать, продолжили едва не прервавшуюся традицию. Конструкция двухцилиндрового V-образного мотора воздушного охлаждения до мелочей повторяет «исходник»: угол развала цилиндров — 45 градусов, объем 1200 см3, узнаваемые ребра охлаждения, головки цилиндров, корпус масляного фильтра, хромированные кожухи штанг-толкателей. Очень близки и технические характеристики: степень сжатия 10:01:00, диаметр цилиндра и ход поршня 96х88,9, максимальная мощность — 61 л.с. при 5500 об/мин — всего на 6 «лошадок» меньше, чем у поздних Sportster, а максимальный крутящий момент в 91 Нм доступен при 4000 об/мин, то есть у V1200 нет недостатка тяги на «низах». Снаряженная масса — 252 кг, динамика разгона не указана в технических характеристиках, но «максималка», достигающая 160 км/ч, определенно позволяет отрываться от потока.
Пятискоростная коробка переключения передач, ременный привод, вилка с толстыми (49 мм) перьями, два амортизатора в задней подвеске (из настроек только преднатяг пружин), хромированные трубы глушителей, разделенные по пультам поворотники, узнаваемые зеркала — здесь все пропитано духом классики, однако этот «олдскул» не доставляет неудобств. У Groza V1200 яркий диодный свет, легко читаемая цифровая приборка в круглом корпусе, бесключевой доступ, мощные тормоза — спереди два диска диаметром по 280 мм каждый с двухпоршневыми суппортами, сзади — один 260 мм диск с однопоршневым суппортом с плавающей скобой, есть ABS. Диски из легкого сплава, размерность переднего колеса 130/90–16, сзади 150/80–16.
Длина байка — 2180 мм, ширина — 830, клиренс — 110, высота по седлу всего 710 мм. С такой геометрией V1200 — чисто асфальтовый мотоцикл, очень удобный не только на трассе, но и в городе, причем даже для не самых рослых байкеров. Классическая посадка со слегка смещенными вперед подножками не заставляет напрягаться, а породистые вибрации, которые приятно чувствовать, стоя на светофоре, полностью исчезают, стоит лишь открутить ручку газа. В общем, Groza V1200 отлично выглядит и хорошо едет, это достойный наследник Sportster для тех, кто предпочитает новые мотоциклы зачастую переоцененной вторичке с неясным прошлым и скрытыми проблемами.
Прямое копирование — далеко не единственный путь современных азиатских производителей, и новый «турист» с индексом ZT 703 F в семействе Zontes явное тому подтверждение. Несмотря на некоторое внешнее сходство с KTM, этот большой турэндуро — самостоятельный продукт, даже трехцилиндровый четырехтактный двигатель жидкостного охлаждения с впрыском Motion, в котором угадываются очертания мотора Yamaha МТ-09 не точная копия, а результат синтеза решений Yamaha и Triumph в объеме 699 см3. Мощность — 97,2 л.с. при 10?000 об/мин, максимальный крутящий момент — 76 Нм при 7500 об/мин, диаметр цилиндра и ход поршня — 70х60,6 мм, степень сжатия 13:1 требует бензина с октановым числом не менее 95. Движок располагается в алюминиевой раме, маятник тоже алюминиевый, так что снаряженная масса Zontes ZT 703 F составляет 228 кг — не так уж много для такого мотоцикла. Двигатель работает в паре с 6 ступенчатой КПП, оснащенной квик-шифтером, что позволяет на ходу переключать передачи, не выжимая сцепления.
Приборка, естественно, полностью цифровая, экран большой, суперчеткий, не бликует на ярком свете, к тому же угол его наклона можно изменить по желанию райдера. Мотоцикл подключается к смартфону, кроме штатной «навигации» в приложении доступны и привычные отечественным мотоциклистам онлайн-карты, а еще здесь целых два видеорегистратора, а также порты USB Type-A и Type-C.
Длина байка — 2305 мм, колесная база — 1565, ширина — 940, высота по седлу — 845 мм, так что в городе на нем будет трудновато маневрировать между рядами в плотных пробках, особенно невысоким байкерам, зато широкий руль очень пригодится и на трассе, и на бездорожье, а к бездорожью Zontes ZT 703 F более чем готов! Колеса «взрослой» размерности — 21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади со спицованными ободами под бескамерные шины, резина с универсальным протектором 90/90 21 и 150/70 18 соответственно.
Мощные тормоза от «дочки» Brembo (испанской J.Juan) — два 4 поршневых суппорта и диски 310 мм впереди, однопоршневой суппорт и диск 260 мм сзади — остановят байк с любой скорости. Но главное на плохих дорогах — подвеска, и у Zontes ZT 703 F это полностью настраиваемая подвеска от культовой итальянской фирмы Marzocchi, известной любому эндуристу и маунтинбайкеру. Перевернутая вилка спереди и моноамортизатор сзади с ходами 180 мм обеспечивают непробиваемость и плавность хода на самых разбитых грунтовках, к тому же мотор защищен со всех сторон, так что ни прыжки на неровностях, ни сложный рельеф не станут препятствием на пути к намеченной цели.
Высокий руль позволяет работать в стойке, облицовки не мешают зажимать бак коленями, на мягком седле с запасом расположатся двое взрослых ездоков, а если повесить на штатную багажную систему боковые и задний кофры, «двойке» обеспечено роскошное капитанское место с прекрасным обзором. Бензобак объемом 22 л — не единственный, сзади слева установлена дополнительная емкость для топлива, так что Zontes ZT 703 F приспособлен к дальним пробегам. И так красив, что даже после целого дня за рулем вы наверняка не поленитесь оглянуться, оставляя его на парковке.
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