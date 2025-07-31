Как Zontes ZT 703 F завоевал медали в Alpha Race

Туристические эндуро сегодня сравнимы с кроссоверами из мира автомобилей — несмотря на грозную внешность, многие из них едва способны съехать с асфальта, однако новый Zontes ZT 703 F не из таких. На этом байке можно не просто прокатиться по бездорожью, но и побороться за призовые места в соревнованиях. Испытав технику в астраханских песках и поверив в ее возможности, команда «Роллинг Мото» решила принять участие в ралли-рейде Alpha Race. Пилоты «Роллинг Мото» впервые выступили в этой статусной гонке и сразу добились победы, взяв на двух Zontes ZT 703 F золото и серебро в классе Мото 450 категории «Турист».

Уже несколько лет подряд внедорожная гоночная серия Alpha Race собирает сильных райдеров со всей России — в стартовых списках можно найти имена, знакомые по «Дакару», «Шелковому Пути» или «Золоту Кагана». Первая в 2025 году гонка серии прошла в статусе Кубка России по моторалли, Всероссийского соревнования по ралли-рейдам РАФ и Фестиваля автомобильного и мотоциклетного спорта Alpha Tour. На старт в Грозном вышли более 70 участников на мотоциклах, квадроциклах и мотовездеходах. С 29 мая по 1 июня экипажи и гонщики боролись за победу в нескольких категориях и классах на пяти спец­участках общей протяженностью около 1000 км.

Команда «Роллинг Мото» еще до начала соревнований приехала на Кавказ, пилоты несколько сотен километров «дубасили» по горам и равнинам в окрестностях красивейшего озера Кезеной-Ам, не щадя технику, чтобы заранее выявить слабые места на каменистой грунтовке, крутых склонах и сложном рельефе. Оба мотоцикла выдержали тест без единой поломки, хотя Zontes ZT 703 F отнюдь не рейдовый байк, подготовленный к гонкам, а стандартный туристический эндуро.

Байк довольно большой: его длина — 2355 мм, колесная база — 1565, ширина — 940, высота по седлу — 845 мм. Трехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 699 см3 установлен в легкой пространственной раме, которая, как и задний маятник, изготовлена из алюминия. Мотор с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распредвалами работает в паре с 6 ступенчатой КПП, оснащенной квикшифтером, — можно переключать передачи на ходу, не выжимая сцепления. В подвеске от знаменитых итальянцев Marzocchi — полностью настраиваемые перевернутая вилка и задний моноамортизатор с ходами 180 мм. Спицованные обода рассчитаны на установку бескамерной резины, тормозов хватает с запасом — впереди стоят два 4 поршневых суппорта J.Juan и тормозные диски диаметром 310 мм, сзади — однопоршневой суппорт с 260 миллиметровым диском. Колеса «взрослой» размерности 21/18 дюймов — то, что нужно вне дорог. Современная ABS и отключаемый трекшн-контроль, мощный диодный свет, бесключевой доступ, электроприводы ветрового стекла, лючка топливного бака, замка седла, безбликовая цифровая приборка с подключением к смартфону, видеорегистраторы спереди и сзади — привыкший к модным автомобилям-гаджетам байкер не почувствует себя обделенным, а с топливным баком объемом 22 л и расходом около 5 л на сотню можно уехать очень далеко, и не только по асфальту. Командные Zontes даже не готовили к бездорожью специально — оставили штатный свет и защиту двигателя, разве что резину поменяли на более «злую», сняли лишние в гонке пассажирские подножки и установили обязательное навигационное оборудование согласно регламенту соревнований.

Кстати, в туристической категории, в которой выступала команда, вместо распечатанной на длинном рулоне бумажной легенды впервые на Alpha Race использовали цифровую. Главным навигационным прибором для «туристов» стали планшеты со специальным приложением Terrapirata. В нем пилот может прокручивать легенду на экране, как бумажную. Общие принципы одинаковые, но работать с «цифрой» проще и удобнее, в приложение встроено все, что нужно, поэтому ставить на мотоцикл громоздкую «башню» для бумажной перемотки, отдельные одометры и курсометры не нужно.

В первый день, 29 мая, организаторы предоставили всем возможность проверить технику и настроить подвеску под рельеф основного маршрута. Отработав внушительную собственную программу, команда «Роллинг Мото» легко справилась с официальными тестами, а 30 мая после административно-технических проверок на автодроме «Крепость Грозная» участники собрались на церемонию открытия мероприятия на центральной площади столицы Чеченской Республики. Торжественно проехав через стартовую арку, гонщики отправились на короткий 17 километровый спецучасток пролога, который определил порядок старта следующим утром.

В субботу 31 мая завязалась основная борьба. Спортсменам, боровшимся за места в Кубке и соревновании РАФ, предстояло пройти по два круга.

Спецучастки второго, заключительного дня гонки оказались не менее сложными — еще несколько сотен километров грунтовки, песка и пыли под палящим солнцем, причем к уже знакомым маршрутам добавились два новых кольцевых СУ. Условия прежние — «спортсмены» проходят каждую трассу дважды и должны намотать 430 км, «туристы» — по одному разу, то есть вдвое меньше, но на стандартной технике. Райдерам «Роллинг Мото» и в этот день удалось сохранить заявленный высокий темп, избежать ошибок в навигации и снова «сделать» конкурентов по полной программе. По итогам Alpha Tour пилоты «Роллинг Мото» заняли первое и второе места в классе Moto 450. Результат удивил даже бывалых спортсменов — многие подходили, с интересом рассматривали технику, спрашивали, что сломалось за время гонки, как мотоцикл вел себя на трассе.

А не сломалось практически ничего — один байк лишился пружины подножки, а другой умудрился намотать на «хвост» проволоку от «электропастуха», так что площадка номерного знака и задние габариты остались лежать где-то в пыли. Оба гонщика оценили комфортную посадку, удобное управление, отличный штатный свет и не слишком большой расход топлива: несмотря на зыбучие пески, в которых двигатель постоянно работал на высоких оборотах, бака хватало примерно на 200–230 км боевого трека или 400 с лишним километров по трассе. Запас мощности и хорошая тяга позволяли трогаться в тяжелом песке с третьей-четвертой скорости без вреда для сцепления, да и подвеска отработала все спецучастки практически без пробоев, если не считать нескольких лисьих нор, в которые байк влетел на скорости больше 70 км/ч, при этом обода и спицы отлично выдержали удары.

Директор команды «Роллинг Мото» Екатерина Иванова отметила, что победа в туристической категории не просто удача, а закономерный результат слаженной работы всей команды, и если в Астрахань ехали на испытания, то на Alpha Race — уже за призами. Сомнений в надежности техники не было, и Zontes ZT 703 F доказал, что «входной билет» в такой сложный и дорогостоящий вид спорта, как ралли-рейды, может быть доступным, ведь этот байк готов к самым серьезным вызовам.