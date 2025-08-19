Среди множества мотоциклов, которые поставляет на отечественный рынок «Роллинг Мото», до сих пор не было спортбайков. Однако в новом сезоне компания сразу зашла с козырей: семисоткубовый Zontes ZT 703-RR отлично выглядит и готов потягаться на треке с именитыми соперниками, при этом удобен и для ежедневных поездок
Новый спортбайк представили в Европе прошлой осенью на знаменитой миланской мотовыставке EICMA вместе с большим туристическим эндуро Zontes ZT 703 F и, как можно догадаться по одинаковым цифровым индексам в названии моделей, у мотоциклов общее «сердце». Это трехцилиндровый рядный мотор собственной разработки группы Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd, в которую входит бренд Zontes. Четырехтактный двигатель жидкостного охлаждения ZT370MU с двумя верхними распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр имеет рабочий объем 699 см3 и довольно высокую степень сжатия — 13:1, диаметр цилиндра — 70 мм, ход поршня — 60,6 мм. Мотор управляется электронной системой на базе технологий Motion. Интересно, что спортбайку «выдали» чуть больше мощности — 102 л.с. при 11?200 об/мин против 97,2 л.с. при 10?000 об/мин у «туриста», однако «спорт» немного уступает по крутящему моменту — 74,5 Нм при 8500 об/мин против 76 Нм при 7500 об/мин, пик мощности и тяги спортбайка смещен вверх.
Внимательно присмотревшись к двигателю, можно найти некоторое сходство с Yamaha, однако прямым заимствованием китайцы не занимались, скорее переосмыслили проверенные временем, надежные технические решения. То же касается и составной рамы из двух литых алюминиевых половинок, «обнимающих» двигатель по бокам. Вес рамы всего 12 кг, при этом прочность на разрыв — 20?000 N, что равносильно нагрузке 2 т. Еще 2,5 кг весит магниевый подрамник, который выдерживает нагрузку 15?000 N, или полторы тонны. Половинки рамы и мотор стягиваются с помощью сквозного крепежа в единую очень жесткую силовую конструкцию. Маятник крепится к раме через прогрессивную рычажную систему, в задней подвеске работает полностью настраиваемый моноамортизатор Marzocchi с ходом 56 мм — регулируются отскок, сжатие и преднатяг пружины. От тех же знаменитых итальянцев и вилка перевернутого типа с диаметром перьев 43 мм и ходом 120 мм, она тоже обладает полным набором настроек. Обода из легкого сплава диаметром 17 дюймов «обуты» в бескамерные «полуслики», размерность передней шины — 120х70 мм, сзади стоит широкая резина — 180х55 мм. В эффективности замедления с любых скоростей можно не сомневаться, ведь к нам поставляют мотоциклы с тормозными механизмами Brembo — два четырехпоршневых суппорта и два 300 миллиметровых диска спереди и однопоршневой суппорт с 260 миллиметровым диском сзади.
Крутящий момент от шестиступенчатой коробки передач с многодисковым сцеплением в масляной ванне передается к заднему колесу качественной цепью DID 525, ведущая звезда на 16 зубьев, ведомая — на 42 зуба. Коробка оборудована квикшифтером, так что переключаться вверх можно очень быстро, не тратя время на выжим сцепления, разгон до сотни занимает 3,07 с, а максимальная скорость — 250 км/ч. В интернете можно найти ролики, где такая скорость видна на приборке, но мы, конечно, не стали проверять эти данные на дорогах общего пользования. Впрочем, от ускорения со светофора и без всяких цифр захватывает дух, передачи «длинные», двигатель работает ровно во всем диапазоне оборотов, вибраций практически не ощущается. Понятно, что на «спорте» хочется откручивать газ при любом удобном случае, но и равномерное движение в спокойном темпе тоже доставляет удовольствие — посадка за рулем на удивление удобная, собственный вес не приходится держать на руках, ведь в отличие от многих спортбайков клипоны у Zontes ZT 703 RR расположены вровень с верхней траверсой, а не под ней, так что можно долго ездить не уставая. К тому же байк не слишком широкий (745 мм) и уверенно чувствует себя в плотном транспортном потоке, а в зеркала заднего вида встроены поворотники, поэтому окружающие всегда заранее информированы о ваших маневрах, если вы не забываете ими пользоваться. Длина Zontes ZT 703 RR — 2065 мм, колесная база — 1450 мм, высота по седлу — 795 мм, так что даже не слишком рослому пилоту за рулем комфортно. В принципе, можно покатать и подругу — на «хвосте» есть второе сиденье, имеются и задние подножки. Приятно провести время на этом байке можно в любое время суток: у него яркий диодный свет, рукоятки с подогревом и подсветкой, безбликовый дисплей приборной панели c диагональю 6,75” автоматически переключается с дневного режима на ночной. На экране отображается масса полезной и удобно читаемой информации, а еще за параметрами мотоцикла можно следить через собственное приложение Zontes или подключить смартфон через «всекитайский» Carbit Ride и «отзеркалить» на приборку привычный российский навигатор. Зарядное устройство, оснащенное портами USB Type-A и Type-C, обеспечивает мощность до 18 Вт на каждый порт, поддерживает QC 2.0/3.0, Huawei Super Charge, Samsung Adaptive Fast Charging, Apple Fast Charge и большинство других протоколов быстрой зарядки. По традиции байк полностью бесключевой, у него нет даже привычного замка зажигания. Когда владелец с миниатюрным брелоком на браслете или в кармане приближается к мотоциклу, тот «оживает» без дополнительных действий, остается лишь нажать на кнопку стартера. Топливный бак и седло тоже открываются кнопками. Электроника помогает и в вождении — у Zontes ZT 703 RR современная двухканальная система ABS, два режима езды — «комфортный» и «спортивный», а чуткий трекшн-контроль следит за тем, чтобы ведущее колесо не срывалось в юз при слишком резком открытии газа. Впрочем, «страховку» можно отключить, чтобы как следует прохватить на треке.
Кстати, о треке и профессиональных гонках в «Роллинг Мото» серьезно задумались с самого начала. Как только первый Zontes ZT 703 RR прибыл в Россию, его тут же отправили на испытания. В содружестве с командой QTM Motorsport мотоцикл протестировали на автодромах Казани и Санкт-Петербурга, а затем откатали на Moscow Raceway во время чемпионата России по кольцевым мотогонкам. Цель поставлена весьма амбициозная — создать на основе Zontes ZT 703 RR готовый к треку спортбайк для новой серии World Sportbike, базовым мотоциклом которой FIM выбрала 2 цилиндровый Yamaha R7.
Чтобы играть в новой категории, пришедшей на смену классу Supersport 300, в Европе и США готовят к омологации такие мотоциклы, как Triumph Daytona 660 и Aprilia RS 660, однако уже по результатам первых испытаний стало понятно, что у Zontes ZT 703 RR большое будущее, ведь при той же надежности и, возможно, большей производительности он намного дешевле. Тест-пилоты команды QTM Motorsport уверены, что после доработок Zontes ZT 703 RR вполне способен доминировать в своем классе, при этом официальные поставки, наличие запчастей, гарантии и широкой дилерской сети сводят к минимуму сложности с его покупкой и обслуживанием. Разработка идет полным ходом, и уже в 2026 году базовая трековая комплектация будет доступна клиентам «Роллинг Мото», а значит, Zontes ZT 703 RR сможет стать для начинающих гонщиков бюджетным «входным билетом» в мир шоссейно-кольцевого мотоспорта.
