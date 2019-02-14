Автовладельцы всегда стремятся максимально защитить себя от дорожных неприятностей. Одним из лучших помощников в этом может стать правильно выбранное комбо-устройство, выполняющее функции радар детектора и видеорегистратора. Именно их мы и собрали на очередной тест

Тенденция последних лет сохраняется: если раньше выбирать автомобильную электронику было достаточно сложно, то сегодня ситуация упростилась. Причина понятна – общий уровень качества поднялся на приличную высоту. И все же будущего владельца комбо-устройства в процессе выбора «спутника жизни» ожидает несколько подводных камней.

«Каркам Hybrid»

(средняя цена 10 000 рублей)

Аппараты «Каркам» участвовали во многих наших тестах. И часто оказывались аутсайдерами: стремясь максимально снизить цену, производитель экономил на всем. А потому нас порадовало, что новый Hybrid производит приятное впечатление. В плюсы ему занесем и компактные размеры, и приятный дизайн, и приличное качество сборки – грубого пластика с острыми краями уже нет. Посетовать можно разве что на не очень четкое нажатие кнопок управления. Вероятно, со временем они разработаются, а если нет? Да и крепление показалось слабоватым.

В том, что касается записи видео, «Каркам» традиционно показал себя середнячком. Днем четкости хватает, чтобы спокойно разглядеть знаки, указатели и разметку, однако номера машин читаются лишь на короткой дистанции. Отчасти это происходит из-за искажения: в погоне за большим углом обзора (170 градусов) линзу камеры сделали выпуклой, что и привело к потере четкости. Ночью же качество записи ожидаемо падает – появляется рябь, теряется точность.

Да и в борьбе с радарами «Каркам» не лидер. Он своевременно засекает камеры и сообщает о «засадах», отмеченных во встроенной базе данных, но почему-то долго ищет спутники, из-за чего на некоторое время можно остаться без части предупреждений. Да и отлавливает сигналы не всегда уверенно: то выдает предупреждение слишком поздно, то пугает ложными срабатываниями. Так что, хотя «Каркам Hybrid» и стал лучшим аппаратом марки, производителю еще есть над чем работать.

iBox Combo F5

(средняя цена 10 000 рублей)

Что вам нравится больше – классика или модерн? Когда речь идет о комбо-устройствах, то классика не всегда лучшее решение. Подтверждением тому служит уже знакомый нам iBox. Если раньше приборы от этого производителя показывали себя явными лидерами, то теперь у нас возникло несколько вопросов. Например, к размерам: вытянутый массивный корпус аппарата кажется основательным, но на фоне более компактных конкурентов он явно крупноват. Тем более что и система крепления к держателю не самая подходящая – попадать в пазы пластиковыми полозьями не слишком удобно.

Впрочем, у классики есть неоспоримые плюсы. В случае с Combo F5 это качество видеозаписи. К нему придраться трудно – в любое время и при любой освещенности картинка четкая, ясная, без каких-либо провалов и засветов. К слову, несмотря на 170-градусный угол обзора, на ней практически нет искажений, разве что у самых краев. Да и в борьбе с радарами iBox по-прежнему силен: прибор уверенно и вовремя предупреждает как о мобильных «засадах», так и о стационарных комплексах. Смущает только чересчур высокая чувствительность аппарата, что приводит к немалому количеству ложных срабатываний. Казалось бы, не самая большая проблема для владельца, однако многочисленные всплески «тревоги» невольно заставляют усомниться в правдивости остальных предупреждений радар-детектора.

SilverStone F1 Hybrid Evo S

(средняя цена 12 000 рублей)

Другой немаленький аппарат – устройство SilverStone. Странно, что производитель решил сделать его внушительный корпус из глянцевого пластика, решение, прямо скажем, на любителя. Смущает и не самая удобная система крепления. Но куда больше вопросов вызвали чересчур свободные кнопки управления. И если «в статике» вреда от них в общем-то не было, то на ходу они начали вибрировать, особенно на щербатой дороге. И это приводит к тому, что расслышать звуки на записи из-за такого зуда бывает непросто. Может, нам достался бракованный экземпляр? Увы, изучив отзывы в Сети, мы обнаружили, что на этот недостаток жалуются многие владельцы!

В работе SilverStone показал себя неоднозначно. В том, что касается борьбы с радарами, он неплох: даже о таких коварных ловушках, как неизлучающие камеры и «стреляющие» в спину комплексы, предупреждает заранее, оставляя время скорректировать скорость. Да и ложных сигналов тревоги выдает не много, не отвлекая ими водителя. А вот качество записи не лучшее. При нормальном освещении картинка неплохая, довольно ясная и без искажений. Но как только солнце начинает уходить за горизонт, возникают проблемы. Поначалу в сумерках регистратор вдруг начинает «перевирать» цвета. Конечно, это не криминально, однако с наступлением темноты картинка портится сильнее. Доходит до того, что из-за нечеткости и ряби считать на ней номер соседней машины даже вблизи удается не всегда.

Neoline X-COP 9000

(средняя цена 13 000 рублей)

А вот и еще один весьма массивный «кирпич» – комбо-устройство Neoline. Но если его размеры и масса вызывают смешанные впечатления, то к качеству сборки придраться сложно – корпус аккуратный, крепление отличное, эргономика очень неплоха.

Да и съемку прибор обеспечивает вполне достойную: что днем, что ночью картинка четкая, без искажений цвета и скачков резкости. Причем даже в условиях плохого освещения мелкие детали читаются без затруднений. Единственное, что может вызвать нарекания пользователя, – довольно скромный угол обзора, всего 135 градусов. И из-за этой особенности приходится держать в уме, что некоторые (порой важные) детали могут попросту ускользнуть из поля зрения камеры.

В целом неплохо подходит прибор от Neoline и для борьбы с радарами. Поначалу кажется, что он не пропускает ни одной, даже самой коварной «засады». Однако при более внимательном изучении его работы мы заметили, что «радарная часть» временами либо вообще игнорирует излучение, либо запаздывает с сигналом. Правда, тут выручает предупреждение от базы данных. Так что в итоге работу этого комбо-устройства можно назвать неплохой. Хотелось бы только чуть больше уверенности в показаниях.

Sho-Me Combo Slim Signature

(средняя цена 13 000 рублей)

А вот и более современный и компактный девайс: комбо от Sho-Me. На первый взгляд аппарат выглядит достойно – собран аккуратно и качественно, управление простое и удобное. Даже система крепления с боковыми полозьями проблем не вызывает. Однако в работе все не столь однозначно.

На видеозаписи сразу бросается в глаза сильное искажение картинки – эффект «рыбьего глаза». Понятно, что таким образом производитель увеличил угол обзора камеры почти до 170 градусов, но в результате качество съемки сильно пострадало: даже днем разглядеть номера соседних машин можно разве что в упор. А вот различить дорожные знаки удается не всегда – мешает искажение у краев. Тот же эффект портит и ночную съемку. Несмотря на то что камера неплохо отрабатывает недостаток освещения, четкость изображения оставляет желать лучшего.

Кстати, «отношения» с радарами у Sho-Me тоже неоднозначные. Порой кажется, что он отлично распознает «засады», но стоит чуть расслабиться, и аппарат внезапно и коварно выдает оповещение в последний момент, когда тормозить уже поздно. И это удивительно, ведь модуль GPS тут имеется, а значит, предупреждение как минимум от базы данных должно приходить вовремя. Возможно, дело в ошибках прошивки и производитель все исправит в ближайших обновлениях, но пока полагаться на показания этого аппарата с полной уверенностью не стоит.

Fujida Karma Duos

(средняя цена 14 000 рублей)

Мы уже успели привыкнуть, что аппараты Fujida каждый раз радуют нас не только качеством работы, но и какими-то новациями. Не стал исключением и нынешний участник теста. Начнем с привычного. Разумные размеры устройства, высокое качество изготовления, удобство управления – этому мы уже не удивляемся. А вот в комплектации сюрприз: в название комбо не просто так внесено слово Duos – у аппарата сразу две камеры! Вторую можно установить под задним стеклом, чтобы регистратор записывал и то, что происходит позади машины. Конечно, качество картинки оттуда будет хуже (разрешение у второй камеры 640х480), но в некоторых ситуациях и этого достаточно. Тем более что ни один из конкурентов подобного не предлагает.

В том, что касается видеозаписи, Fujida не разочаровывает. Днем картинка ясная, без «зернистости» и засветов. И без искажений, несмотря на широкий угол обзора в 170 градусов. Не пасует аппарат и ночью. Он прекрасно справляется и с темнотой, и с контрастным светом. Так что за качество записи Fujida заслуженно получает высшую оценку.

Тем более что и с радарами прибор справляется уверенно. Справедливости ради отметим – временами и у него случаются ложные сигналы тревоги, хотя это бывает крайне редко. Зато ни одну «засаду» Fujida не оставляет без внимания, предупреждая о каждой загодя. Кстати, в устройстве нашлось и еще одно разумное нововведение – с ростом скорости режим «трасса» активируется автоматически. Удобная опция, не правда ли?

PlayMe P570SG

(средняя цена 15 000 рублей)

Очередной компактный аппарат PlayMe. Он подкупает не только скромными размерами, но и высоким качеством. Сама коробочка очень аккуратная, собрана из хорошего пластика, а кнопки управления, хоть и маловаты, зато выпуклые и расположены удобно – при необходимости ими можно оперировать на ходу, не отвлекаясь от дороги.

В плане записи видео аппарат также хорош. Да, угол обзора его камеры скромен (всего 135 градусов), но на картинке нет никаких искажений, искривлений. Днем она читается просто отлично, вплоть до самых мелких деталей, да и ночью проблем не возникает. Камера прекрасно отрабатывает не только совсем темные участки, но и места с резкими перепадами света. Конечно, номера автомобилей издалека не увидишь, но четкости вполне хватает, чтобы разглядеть их с дистанции в несколько корпусов. Согласитесь, отличный результат.

А вот в борьбе с радарами этот PlayMe уже не безупречен. На первый взгляд он стабильно и уверенно отлавливает все виды камер, не опаздывает с предупреждениями, вселяя в водителя уверенность. И все бы хорошо, если бы не обилие ложных срабатываний. Они существенно подрывают доверие к предупреждениям – кто знает, вхолостую звучит сигнал тревоги или впереди действительно «засада». Эта досадная особенность портит впечатление от очень неплохого в целом, хотя и довольно дорогого аппарата.

Inspector SCAT SE

(средняя цена 15 000 рублей)

Закрывает программу нынешнего теста еще один претендент с весомым ценником – Inspector SCAT SE. И первый вопрос к нему возникает мгновенно: почему производитель не использовал привычный всем разъем питания типа MicroUSB? И это вдобавок к тому, что провод подключается здесь не к «подошве» крепления, а непосредственно к аппарату. Скажете, придирки? Но ведь это один из самых дорогих участников наших испытаний, а значит, покупатель вправе ожидать от него максимум удобства за свои деньги.

По записи видео к Inspector претензий не возникает. Несмотря на 170-градус­ный обзор, искажения картинки заметны разве что у самых ее краев, а четкость позволяет, не особо напрягаясь, разглядеть все необходимые детали. Ночью эффективность регистратора, само собой, немного падает: местами матрица не успевает отработать контрастные места, да и изображение начинает чуть «зернить». Но в общем и целом даже в темное время суток работу регистратора можно признать неплохой.

В принципе, с радарами Inspector тоже борется неплохо. Предупреждения приходят всегда и своевременно. Однако ложные срабатывания присутствуют и здесь. Очевидно, чувствительность детектора высоковата, что и приводит к появлению сигналов тревоги буквально в чистом поле. К счастью, происходит такое нечасто, но даже эти, пусть и немногочисленные, огрехи оставляют легкое ощущение досады.

Вывод по результатам нашего теста прост: технический прогресс достиг такого уровня, что откровенно плохих комбо-устройств практически не осталось. При этом почти все они имеют свои сильные и слабые стороны и все заслуживают внимания. Но даже на общем весьма высоком уровне выделяется лидер – Fujida Karma Duos. Несмотря на то что цена у прибора достаточно высокая, вложенные деньги он отрабатывает целиком и полностью. Ведь аппарат не только обеспечивает отличное качество записи и уверенную работу с радарами, но и предоставляет больше возможностей, нежели все остальные конкуренты. Поэтому именно его мы признаем победителем.