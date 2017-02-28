Все в одном – это хорошо или плохо? На сей счет есть разные мнения. И все же идея скрестить автомобильный видеорегистратор и радар-детектор не лишена смысла. Именно такие аппараты мы собрали на тест, чтобы помочь вам сделать выбор

Помните, как еще совсем недавно среди продвинутых автомобилистов было модно увешивать лобовое стекло разнообразной электроникой? Теперь все проще, вместо навигатора принято использовать смартфон, а отдельные «антирадар» и регистратор можно заменить одним устройством. Останавливает только то, что если классические гаджеты испытаны уже по многу раз, то о современных «комбайнах» пока известно мало. На первый взгляд характеристики у них впечатляющие: мощные процессоры, неплохие камеры, приемники GPS и ГЛОНАСС, чувствительные детекторы радаров, актуальные базы данных с расположением камер. Но и цены немаленькие – от 8 до 12 тыс. рублей. А значит, если ошибешься с выбором, жалеть придется долго. Поэтому мы и собрали семь универсальных приборов, чтобы устроить прямое сравнение их потребительских качеств. Итак, поехали!

Sho-Me Combo №1 A7

(средняя цена 10 150 рублей)

Почти все сказанное выше можно повторить и в отношении другого представителя марки Sho-Me – модели Combo №1 A7. «Начинка» у них очень похожа: тот же процессор Ambarella A7, схожие оптика, прошивки. Серьезное отличие лишь одно – у «первого номера» корпус не столь компактный, зато более привычной классической формы. В остальном эта пара имеет одинаковые достоинства и недостатки. Качество записи среднее – не эталон, но и не откровенный провал. Правда, тестируя Combo №1 А7, мы обратили внимание на то, что его детектор допускает больше ложных срабатываний. Доходило до того, что перестроившаяся впереди фура пару раз вызывала его активность – прибор неожиданно начинал бить тревогу. Вероятно, в прошивках родственных аппаратов все же есть некоторые различия. Но возможно и то, что мы где-то ошиблись в настройках чувствительности (напомним, меню тут не самое простое для освоения).

Несмотря на это, устройства заслуживают внимания. Хоть они и отличаются от конкурентов умеренной ценой, оба обеспечивают довольно приличный для аппаратов этого ценового сегмента уровень качества.

Sho-Me Combo №3 A7

(средняя цена 9400 рублей)

Самый доступный в нынешнем тесте Sho-Me поначалу только радует. В первую очередь – компактностью корпуса и довольно удобным, но не громоздким креплением. Однако система настроек может поставить в тупик даже бывалого пользователя: если с параметрами записи все просто, то вот с радар-детектором… Ну кто, скажите на милость, сумеет без инструкции расшифровать аббревиатуры типа AOSPD или ACSPD? А ведь это полезные функции настройки чувствительности аппарата, фильтра допустимой скорости и многих других параметров. Выходит, чтобы полностью подогнать Sho-Me под себя, придется долго и вдумчиво изучать инструкцию.

В движении пользователя ждет еще пара сюрпризов. Так, несмотря на довольно мощный процессор и неплохой пакет оптических линз, качество записи оставляет желать лучшего. Нет, откровенно плохим его не назовешь, знаки и дорожную разметку видно нормально, однако прочитать номера вы сможете лишь на автомобиле, едущем прямо перед вами. К тому же картинка заметно искажается у краев – такова типичная для «бюджетников» расплата за угол обзора 140 градусов.

Зато радар-детектор работает неплохо: ложные срабатывания хоть и случаются, но их немного, обычно прибор сигналит по делу. Кстати, базы обновляются довольно часто – раз в месяц. Так что, даже если не хватит чувствительности детектора, аппарат все равно предупредит водителя, опираясь на свежие данные о расположении камер любого типа.

Каркам Комбо 3

(средняя цена 9990 рублей)

Еще один представитель относительно недорогих комбо-устройств – «Каркам» – сразу привлекает внимание своей необычной формой и… очень неудобным креплением. Поначалу проблем с ним не возникает: лепишь на стекло присоску, крепишь аппарат. Но вот снять его, не сломав пластик, та еще задачка. В какой-то момент наступает отчаяние, хочется оставить его в машине насовсем. Однако держать под стеклом недешевое устройство все же боязно, да и для электроники перепады температуры не слишком полезны.

В остальном «Каркам» заслуживает вполне лестных отзывов. Настроить его просто, благо меню выстроено логично и нет заумных сокращений. Неплохое и качество записи. Картинка, правда, немного «зернит» (особенно в сумерках и в темноте), что не мешает без особых усилий разглядеть необходимые детали, и даже регистрационные номера машин считываются со средней дистанции. Хотя небольшое искажение у краев все же имеется. Но это вызвано стремлением производителя обеспечить по-настоящему большой угол обзора – целых 160 градусов. Впрочем, это не сильно мешает: даже при таком искривлении различаются буквы и цифры на номерах или линии разметки на дороге.

Увы, с работой «антирадара» все не так одно-значно. Его поведение неоднородно: то он работает просто отлично, то вдруг начинает выписывать «кренделя». Так, пару раз попросту проигнорировал действующую камеру. В других же местах, наоборот, может удивить предупреждением о несуществующих засадах. И это несмотря на то, что обновление баз данных у него происходит автоматически благодаря встроенному 3G/4G-модему! Кстати, такая опция показалась нам действительно удобной. Ведь доступ к Интернету позволяет не только не заботиться о ручном обновлении баз, благодаря ему «Каркам» выполняет также функцию GPS-трекера, передавая данные о движении в «облако». Из-за чего посмотреть всю информацию и траекторию перемещений наемного водителя или родственников можно либо через личный кабинет на сайте, либо через фирменное приложение для смарт-фонов. Такая «фишка» делает этот аппарат привлекательным для тех, кто готов за уникальную возможность простить ему некоторые огрехи в работе.

Playme P400 TETRA

(средняя цена 11 490 рублей)

Вынимая из коробки аппарат Playme, можно испытать легкий шок: покупал, мол, автомобильное «комбо», а подсунули какой-то фотоаппарат… Но это не более чем дизайнерская задумка производителя. Причем не самая плохая, корпус действительно получился компактным и удобным. Оригинально и крепление – присоска на стекло со встроенным (!) GPS-модулем, разъемом питания и колодкой-«башмаком». То есть при установке регистратора не придется каждый раз возиться с проводами. Здорово? На первый взгляд да. На деле же все не так радужно, скоба крепления показалась нам очень уж хлипкой, как и тонкий лепесток фиксатора. Сколько они проживут, если каждый раз ставить-снимать устройство? Вряд ли долго…

Зато качество записи у Playme вполне достойное. Общего впечатления не портит даже привычная кривизна на краях – четкость остается на высоком уровне, так что все детали, включая номера автомобилей, читаются без проблем даже в сумерках или при свете фар.

А вот с определением радаров аппарат справляется не всегда. О большинстве камер он предупреждает заранее, делая это довольно деликатно. Но некоторые «засады» просто игнорирует. Возможно, сказывается недостаточная чувствительность детектора, а может, нечасто обновляемые базы или же нестабильная работа GPS-приемника. Так или иначе, но полностью полагаться на показания радар-детектора Playme нельзя, что несколько портит в общем положительное впечатление от аппарата. Впрочем, если для вас важны именно функция регистратора и симпатичный внешний вид, то стоит обратить на Playme пристальное внимание.

Inspector Marlin

(средняя цена 12 090 рублей)

В более высокой ценовой категории производители уже не рискуют экспериментировать с формой корпуса. К примеру, Inspector Marlin – сама классика: добротный серый пластик, привычные формы, простое, но удобное крепление. Радует и система настроек – меню довольно простое и логичное, параметров много. Можно настроить порог скорости: звуковое предупреждение активируется, когда вы двигаетесь быстрее заранее выставленного предела.

По качеству записи Inpector крепкий середнячок. Картинка с его записи на первый взгляд хороша – четкая, без искажений по краям (и это при угле обзора 140 градусов!), хорошо читается при любом освещении. Но в этой бочке меда есть своя ложка дегтя. По какой-то причине номера на машинах можно прочитать только в том случае, если дистанция не превышает одного-двух корпусов. Для города, где все ездят в плотном потоке, этого достаточно, но на шоссе идентифицировать соседей по потоку будет проблематично.

То же можно сказать и о работе радар-детектора. Особо придраться тут не к чему – с большинством наших задач он справился. Но пару осечек все же допустил: один раз проигнорировал висящую на обочине камеру, в другой выдал ложное предупреждение на абсолютно пустой дороге. Так что среднее положение этого аппарата в нашем тесте действительно оказалось средним по факту, Inspector звезд с неба не хватает, хотя основные задачи выполняет по-настоящему неплохо.

Neoline X-COP 9000

(средняя цена 13 490 рублей)

И снова классика: отлично зарекомендовавший себя Neoline готов порадовать любителей традиционных форм и качества. С точки зрения эргономики аппарата придраться практически не к чему – аккуратный корпус, неплохое крепление. Что еще сказать? С виду аппарат достойный. Да и снимает он, как выяснилось, хорошо. Конечно, в темноте автомобильные номера за километр не считаешь. А вот за два-три корпуса – без проблем. Что уж говорить о дневной съемке, тут вообще никаких нареканий. Разве что на угол обзора можно посетовать: в отличие от конкурентов «всего» 135 градусов. Но справедливости ради признаемся – во многих случаях этого вполне хватает. Тем более что увеличение данного параметра практически неизбежно приводит к дефекту картинки.

Что же до «антирадарной» функции, то и тут Neoline на высоте. Почти обо всех подмосковных камерах он предупреждает вовремя, так что у водителя остается возможность сбросить скорость. Правда, и тут не обошлось без казусов. Может, нам просто не повезло, но в конце испытания прибор… потерял сигналы спутников. Естественно, это привело к тому, что некоторые стационарные камеры он стал обнаруживать слишком поздно. Остается только надеяться, что эта проблема не системная, а разовая. Ведь в остальном X-COP действительно хорош.

iBOX Combo F5

(средняя цена 9990 рублей)

Наверняка многие когда-нибудь сталкивались с утверждением, что высокая цена – залог качества. Нередко оно оказывается справедливым. Но не всегда, случается, и дорогие вещи не оправдывают ожиданий. А бывает, что и доступная покупка радует безмерно. Так, по ходу наших испытаний уже не в первый раз продукция iBOX ломает сложившиеся стереотипы. Вот и теперь наиболее эффективным представителем гибридов видеорегистраторов и радар-детекторов оказался отнюдь не самый дорогой iBOX Combo F5.

В его классическом вытянутом корпусе есть все, что нужно: высокоскоростной процессор Ambarella A7 (его используют почти все участники нашего теста), удобное крепление с возможностью быстрого поворота к инспектору, множество полезных функций (к примеру, «антисон»). Кстати, настраивать их на удивление просто, чувствуется, что над структурой меню отлично поработали. Так что первичную установку параметров легко осилит любой знакомый с электроникой пользователь. К слову, то же можно сказать и про монтаж аппарата в машине: если у конкурентов шнуры питания длинные, то у iBOX он очень длинный – 4-метровый! Сделано это для того, чтобы не пришлось разрезать шнур при скрытой установке под обшивку.

Лидирует F5 и в качестве записи. И днем, и в сумерки, и ночью он снимает одинаково четко, качественно. А первое, что бросается в глаза при про-смотре записи, – огромное поле зрения. Еще бы, целых 170 градусов! И никаких искажений, никакой кривизны… Вот это да! Стоит ли говорить, что помимо качественной картинки тут есть штамп времени, скорости, координат и даже номера автомобиля.

Не возникло у нас нареканий и к работе модуля радар-детектора. Все ныне используемые комплексы, включая «Стрелку», «Автодорию» и даже камеры контроля «автобусных» полос, он выявляет заранее и предупреждает загодя. Причем в большинстве случаев сначала приходит уведомление от детектора и лишь чуть позже – от базы данных. Согласитесь, это многое говорит о качестве прибора.

Так что теперь можем посоветовать: подыскивая себе такой комбо-аппарат, не гонитесь за дороговизной или громким именем. Если не хотите маяться с настройками, гадать, точно ли впереди радар, сомневаться в качестве картинки, то выбирайте iBOX. Он отработает каждую вложенную в него копейку.