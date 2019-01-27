Видеорегистратор прочно занял свое место в автомобиле. Вот только выбор такого аппарата со временем становится все сложнее. Дорогие и дешевые, навороченные и простые – какому отдать предпочтение? Попробуем разобраться вместе

Собирая очередную «компанию» автомобильных видеорегистраторов, мы удивились, насколько широк сегодня ценовой диапазон: на первый-то взгляд все аппараты схожи. И непонятно, стоит ли переплачивать за нарядную упаковку и солидный вид или лучше остановиться на более скромном экземпляре. А потому мы решили отступить от своих традиций и очередность тестирования установили от самого дорогого к самому бюджетному. Может, так с самого начала сформируем эталон, от которого и будем «плясать» далее?

DATAKAM G5-REAL PRO-BF

(средняя цена 13 500 рублей)

Поистине красавец в необычной пластиковой коробке новенький Datakam. Всем вроде бы хорош – монолитный корпус, удобное управление, магнитное крепление. Да и комплектация неплоха, тут и компактный держатель с присоской и подводкой питания, и вилка с гнездом для подключения других гаджетов. Словом, все по высокому разряду. Но при ближайшем рассмотрении встает вопрос: экранчик-то в угоду дизайну сделали совсем маленьким. Так что случись на дороге спорная ситуация, нужных деталей можно и не разглядеть. Ну да ладно, невелика беда. Тем более что Datakam, помимо записи, выполняет еще и часть функций радар-детектора: определяя местоположение по встроенному GPS, он предупреждает о возможных камерах. Главное – не забывать периодически обновлять базу данных.

Увы, на практике все уже не так солидно. Днем прибор выдает довольно приличную картинку (хотя даже при хорошем свете мелкие детали вроде номеров машин можно увидеть с расстояния не больше двух-трех корпусов). Но в целом качество записи действительно достойное. Да и искажений картинки почти нет. Что объяснимо: угол обзора камеры скромный, всего 110 градусов по ширине. Производитель, правда, лукавит, приводя другую, более оптимистичную цифру, – 130 градусов по диагонали!

А вот с наступлением темноты изображение с Datakam меняется к худшему. Тут уже не то что номера, текст на придорожных указателях не всегда удается разглядеть! Интересно, что при проезде хорошо освещенных участков четкость картинки на мгновения заметно улучшается. Но вот за бортом снова воцарилась темнота, и на записи все вновь стало расплывчатым, нечетким.

Street Storm CVR-A7810-G

(средняя цена 12 500 рублей)

В том, что касается качества, аппараты Street Storm нас никогда не разочаровывали. Не стал исключением и нынешний испытуемый. Более того, он действительно сразу задал высокую планку. Все начинается уже с упаковки – отличной коробки с магнитным клапаном. Под стать и содержимое. Сам аппарат компактный, собран из качественного пластика, кнопки управления удобные, проблем в работе не доставят. И вообще прибор создает ощущение надежности. В комплекте к нему идет весьма удобное и компактное крепление на присоске с собственной колодкой питания и модулем GPS, кабель с разъемом USB на вилке для сквозной зарядки, разнообразные адаптеры… Есть даже такие необычные вещи, как бархатный мешочек для переноски и карточка «Временно припарковался», в которую можно вписать свой телефон.

Еще ценнее то, что и в работе Street Storm показывает себя достойно: качество картинки весьма неплохое, детали четкие, система HDR отлично отрабатывает даже глубокие тени. Немного расстраивает разве что ощутимое искажение по бокам. Но что делать, зато угол обзора отличный, целых 170 градусов!

Но ночью картинка уже не радует столь высокой четкостью. Нет, она все равно неплоха, знаки и разметку видно хорошо. Однако номера соседних машин уверенно читаются лишь на минимальной дистанции. Честно говоря, от столь дорогого регистратора с современным процессором Ambarella A7L мы ожидали большего.

Словом, в общем и целом Street Storm произвел на нас почти благоприятное впечатление. Но именно «почти». И не из-за «четкости картинки» в темноте (с этим можно смириться), дело в том, что во время теста он внезапно… наглухо завис. Помогло лишь испытанное средство – перезагрузка. Хочется верить, что это единичный случай или дефект конкретного аппарата. Ведь в остальном обоснованные жалобы в его адрес может вызвать разве что высокая цена.

Neoline Wide S50

(средняя цена 8800 рублей)

Вот и закончились нарядные упаковки – на фоне первых двух красавцев Neoline кажется простоватым, в обычной картонной коробке. Но не спешите с выводами, внутри скрывается весьма симпатичный аппарат. Размеры у него небольшие, качество сборки отличное, да и дизайн придется по вкусу многим. Вот только серебристая окантовка способна сыграть злую шутку: если оставить такой девайс в машине под стеклом, он может привлечь к себе нежелательное внимание. Так что лучше его всегда снимать. Тем более что хлопот это не доставит – питание отсоединять не нужно, оно подводится через держатель, да и фиксирующая защелка удобная. Однако отсутствие гнезда для сквозной зарядки на вилке – это минус. Если необходимо подзаряжать в движении, к примеру телефон, придется купить разветвитель.

В работе Neoline производит не столь приятное впечатление. С одной стороны, характеристики у него неплохие: угол обзора 140 градусов, 3-дюймовый экран, шустрый процессор. Но модуля GPS тут уже нет, что наводит на мысли о явно завышенной цене. Да и качество картинки далеко не лучшее: днем изображение еще можно назвать сносным (хотя его портит зернистость и нечеткость деталей), в то время как вечером и ночью запись показывает лишь общую картину, но никак не детали. А уж если к темноте добавится дождь или снег, то считывание с экрана номеров соседних машин превращается в почти неразрешимую задачу.

Mio MiVue C330

(средняя цена 5900 рублей)

Следующий претендент Mio уже выглядит настоящим скромником: нет тут ни нарядной упаковки, ни богатой комплектации. В ней лишь самое необходимое – сам регистратор, простое крепление без питания, кабель без гнезда на вилке. Но это только первое впечатление. При ближайшем рассмотрении понимаешь, что на самом деле все неплохо продумано. В первую очередь размеры: и сам аппарат, и его держатель очень компактные. Так что установить регистратор в машину можно так, чтобы он вообще не был заметен. Да и скромный темный корпус не привлечет к себе внимания. Так что в некоторых ситуациях прибор можно спокойно оставить в салоне, избавив себя от возни с проводами.

По качеству записи Mio крепкий середняк. Угол обзора далеко не рекордный – 130 градусов по диагонали. Да и четкость картинки неидеальна даже в дневное время. Знакомые проблемы возникают и ночью: зернистость, не особо точное отображение мелких деталей. Но ведь и стоит аппарат ощутимо дешевле пафосных конкурентов! При этом он делает не только свою работу – в гаджете есть модуль GPS, так что помимо записи картинки он еще и предупреждает о возможных «засадах». За столь неплохой функционал хочется простить ему некоторые прегрешения в качестве записи.

Fujida Zoom 9

(средняя цена 5900 рублей)

Еще один образец компактности – новенький Fujida. Распаковав коробку, сразу понимаешь, что тут во главу угла ставили практичность и функциональность. Компактный корпус не загораживает обзор при установке на лобовое стекло, экран достаточного размера (особенно если учесть скромные габариты устройства), кнопки управления крупные и удобные – даже вслепую не промахнешься. Да и поворотное (!) крепление с подведенным питанием очень удобное. Жаль только, что на вилке не предусмотрели гнезда сквозной зарядки. Зато в остальном придраться просто не к чему.

Просматривая запись с Fujida, мы сразу поняли, кто в нашем тесте как минимум претендует на победу. Днем картинка поражает высочайшей четкостью и отличной передачей цвета. Кстати, большинство наших испытуемых в последнем не сильны, их видеозаписи кажутся блеклыми. Тут же все на уровне: видео сочное, хорошо видны даже самые мелкие детали. Искажения у краев, правда, есть, но они минимальны. И это несмотря на то, что угол обзора целых 170 градусов!

Удивительно, но все, сказанное про дневную запись, справедливо и для ночной. Тут и отличные цвета, и высокая четкость. Вдобавок стала заметна отменная работа при контрастном свете: жесткие границы между освещенными и темными участками аппарат отрабатывает с легкостью. А если учесть, что Fujida Zoom 9 попадает в среднюю ценовую категорию, то уже сейчас можем сказать, что переплачивать за пафос и дизайн нет никакого смысла. Уж лучше вложить деньги разумно в покупку аппарата, работа которого честно заслуживает всяческих похвал.

Каркам Т3

(средняя цена 5000 рублей)

На фоне конкурентов «Каркам» сразу производит впечатление этакой падчерицы. Комплектация немудреная: сам регистратор, простой шнур питания и незамысловатое крепление. Причем аппарат радует разве что 3,5-дюймовым размером экрана, в остальном поводов для оптимизма немного. Пластик корпуса жесткий и какой-то неприятный на ощупь, кнопки управления маленькие и неудобные. Более того, на нашем экземпляре одна из них и вовсе запала и отказалась работать! И это на новеньком регистраторе, цена которого отнюдь не в конце списка…

Под стать внешнему виду оказалось и качество записи. Угол обзора тут не особенно велик – 140 градусов по диагонали. Цвет картинки блеклый, невыразительный. Но все это не столь важно, куда сильнее расстраивает очень скромная четкость, не позволяющая даже днем разглядеть детали. Ночью же картинка портится окончательно. При ее просмотре создается впечатление, будто смотришь запись со старой камеры наблюдения, а не с современного регистратора с качеством 1080 р. Конечно, и такой аппарат нашел бы своего покупателя, будь его цена в районе 2500 – 3000 рублей, но покупать такой за 5000 мы не посоветуем.

iBox Z-818

(средняя цена 5000 рублей)

Этот iBox не новичок в наших тестах, в свое время он показал себя достойным бойцом. Неплохо выглядит прибор и сейчас: аккуратный корпус, приличных размеров экран, удобное управление. Прибавим сюда поворотное крепление с подводкой питания и получим вполне удобный и симпатичный гаджет.

Увы, в работе он смотрится уже не столь выигрышно. Если раньше качество записи на фоне конкурентов выглядело достойным, то теперь планка поднялась, в то время как прибор остался прежним. Так что даже днем картинка озадачивает не только не совсем адекватной передачей цвета, но и «замыленностью», недостаточной четкостью, скачками в движении. Не спасает и то, что изображение не искажается у краев, притом что угол обзора у него 170 градусов.

В темное время суток iBox также не поражает качеством работы. Нет, его запись достойна среднебюджетного уровня, и во многих ситуациях этого наверняка достаточно. Но может возникнуть и необходимость разглядеть на видео мелкие детали, и сделать это не удастся. Будем надеяться, что более свежие iBox избавятся от таких недостатков.

AdvoCam-FD BLACK

(средняя цена 4800 рублей)

Любителям дизайна за скромные деньги стоит обратить внимание на AdvoCam. Над ним явно неплохо поработали. Граненый корпус из приятного пластика, граненые же кнопки управления, приличных размеров экран – на первый взгляд все весьма достойно. Прибавим сюда неплохое поворотное крепление с подводкой питания, избавляющее от лишней возни с проводами. Правда, защелка очень уж тугая, из-за чего к процессу установки и снятия пользователю придется довольно долго приноравливаться.

Поначалу и качество записи показалось приличным. Хотя сразу обратили внимание на искажение у краев – расплата за 170-градусный обзор. Но в остальном днем картинка неплоха: адекватная цветопередача, хорошая четкость, отсутствие рывков и провалов. Увы, ночью все оказалось явно хуже: при слабом освещении картинка резко потеряла четкость, появилось зерно и «артефакты», а мелкие делали стали ускользать от внимания. Видимо, производитель, сделав ставку именно на дизайн, отчасти пренебрег основными функциями аппарата. Может, кому-то такой подход и покажется правильным, но не нам.

Xiaomi Mijia Car Driving Recorder Camera

(средняя цена 4600 рублей)

Нежданный гость – регистратор от знаменитого китайского производителя Xiaomi. Выглядит солидно: отличная упаковка из качественного белого картона, длинный провод, аккуратная вилка питания. Да и сам аппарат производит впечатление дорогого девайса с высококлассным дизайном и отличной эргономикой. Проблемы может создать разве что установка крепления – китайцы придумали вместо присоски клеить его на стекло. Но хоть не напрямую, а через специальную пленку. Хорошо ли это, решать покупателю. Функционал у Xiaomi тоже кажется отличным. Угол обзора 160 градусов по диагонали, 3-дюймовый экран – все «как в лучших домах». Плюс есть пока еще редкая возможность передавать картинку по Wi-Fi прямо на экран смартфона!

Все это звучит здорово. Однако уже при знакомстве с прибором владелец наверняка впадет в ступор – все инструкции, все меню аппарата… на китайском языке! Говорят, что с помощью подсказок в Интернете его можно перепрошить на английский. Но это ведь отнимет немало сил и времени.

С грехом пополам мы добились от него начала работы. И получили весьма неплохой результат. Днем «китаец» дает четкую картинку с внятными цветами, позволяющую разглядеть все, что нужно. А вот ночью впечатление портится, причем по неожиданной причине. Дело в том, что и при плохом свете четкость картинки остается достойной, однако такие детали, как номера едущих впереди машин, разглядеть не удается – наши собственные фары засвечивают их до ослепительно белого сияния. Возможно, в дальнейшем производитель сможет исправить этот недостаток, но и в этом случае регистратор Xiaomi останется «блюдом» на любителя, готового продираться сквозь дебри незнакомого языка и колдовать с прошивками.

Подводя итоги нынешнего теста, мы не колебались ни секунды. При всем многообразии как по качеству, так и по цене, рекомендовать к покупке мы можем далеко не все аппараты. При этом наиболее достойным единогласно признаем Fujida Zoom 9. Ведь он проявил себя наилучшим образом во всех компонентах – небольшие размеры, удобный, продуманный, делающий отличные записи и днем, и ночью. Это ли не повод присвоить ему вполне заслуженный знак качества?