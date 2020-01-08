"Видеорегистраторы: Спутники жизни"

В пользе такого прибора, как автомобильный видеорегистратор, не сомневается уже практически никто. Однако вопрос, как выбрать наиболее удачный аппарат, не теряет актуальности. Попробуем разобраться вместе!

Пожалуй, с точки зрения обозревателя-испытателя автомобильные видеорегистраторы в какой-то мере потеряли привлекательность. Прежде они радикально отличались друг от друга как характеристиками, так и качеством работы и ценой. Нынче же все словно выровнялось – и стоимость близка, и качество картинки у всех неплохое. Но даже в таком «однообразии» можно найти что-то необычное, выделяющееся. Этим мы и займемся. Причем постараемся сосредоточиться на наиболее ярких и важных чертах каждого аппарата, уже традиционно выстроив их по возрастающей цене.

Mi Dash Cam 1S

(средняя цена 4999 рублей)

Наш первый участник – из Китая, причем фирменный! Дело в том, что не многие технологические компании из Поднебесной рискуют выходить на рынок авторегистраторов. Из именитых, пожалуй, на это отважилась только Xiaomi. И делает она это достойно и красиво – качество исполнения аппарата на высшем уровне. Это касается и упаковки, и комплектации (есть даже специальная лопатка для прокладки кабеля в салоне). Хорош и сам корпус регистратора из матового металла – по ощущениям он скорее напоминает модный гаджет вроде современного смартфона или классной экшн-камеры.

Да и в работе «китаец» показывает себя вполне достойно. В светлое время суток выдает качественную четкую картинку с неплохой проработкой мелких деталей. Посетовать можно разве что на скромный угол обзора камеры – всего 140 градусов.

В темноте видео с Xiaomi, конечно, похуже. Но не критично, легкая зернистость мешает не сильно, разметку и знаки видно четко. Да и номера на машинах читаются с дистанции в несколько корпусов – результат вполне достойный. Однако спешить в магазин все-таки не стоит: оказывается, у пользователей этих аппаратов периодически возникают затруднения. К примеру, в настройках пока так и не появилась возможность регулировать яркость экрана, его можно только полностью отключить. Будем надеяться, что производитель исправит недочеты и аппарат займет достойное место в списке конкурентов.

iBox Z-970

(средняя цена 4999 рублей)

Приборы компании iBox регулярно участвуют в наших тестах и сравнениях. Но если раньше они уверенно держались в лидерах, то теперь отчасти свои позиции подрастеряли. Впрочем, это не значит, что они стали плохими. В аккуратной коробке – привычный, классический, качественно собранный корпус средних размеров с довольно крупным экраном. Чего еще желать? Разве что чуть более надежного крепления – крепежная защелка нам показалась хлипковатой. А ведь если она сломается, новую купить не получится, придется тратиться на новый прибор.

Днем iBox пишет вполне приличную картинку – четкость достойная, все необходимые детали можно разглядеть без проблем. Тем более что никуда не делся козырь камеры – угол обзора 170 градусов, причем без характерных искажений по краям. А вот в темное время аппарат неожиданно теряет свою привлекательность. Нет, назвать качество записи плохим нельзя, но по современным меркам его уже недостаточно для лидерства: картинка немного замыливается, появляется мелкая зернистость, теряется четкость деталей. Доходит до того, что разглядеть номера на соседних машинах удается порой лишь на минимальной дистанции.

Muben Mini

(средняя цена 4999 рублей)

Поделимся большим-большим секретом: нам на тест удалось добыть аппарат, которого пока не видел еще практически никто. Прибыл он в безликой белой коробке, с неродным зарядником. Завесой тайны окутаны и его характеристики. Но главное, что есть сам регистратор, оценить его мы можем и без паспортных данных.

Первое ощущение: вещь качественная. Корпус монолитный и компакт­ный, такой поместится в любом кармане. Внешний вид – строгий, классический. Кнопки управления на нижнем торце удобные. Экран достойного размера. Кстати, картинку можно не просто посмотреть: Wi-Fi позволит переслать видео, скажем, на смартфон или в компьютер. Меню прибора простое и удобное, настроек предостаточно. Крепление – современное, магнитное. Вроде все, пора приступить к ездовым тестам.

И тут новичок показал себя превосходно! Картинку дает четкую, все детали (в том числе и мелкие) прекрасно читаются. Искажений по краям нет, хотя угол обзора явно значительный. В движении магниты держат прибор надежно, камера не трясется. Но, пожалуй, больше всего нас удивило то, что все сказанное справедливо как для дневной, так и для ночной съемки! Что ж, новичок без лишней скромности и церемоний сразу и недвусмысленно подал аргументированную заявку на лидерство.

AdvoCam FD8 Red-II

(средняя цена 5990 рублей)

Любителям ярких, необычных вещей красный AdvoCam наверняка придется по вкусу. К слову, в отзывах владельцев таких аппаратов львиную долю положительных комментариев пишут именно про внешний вид. Признаем, он действительно хорош: аккуратный корпус с яркими вставками и крупным для таких габаритов экраном привлекает к себе внимание. То, насколько это нужно автомобильному видеорегистратору, каждый решит сам.

Нам же важнее, что в работе устройство показывает себя достойно. Единственная относительно серьезная претензия – очень уж скромный угол обзора камеры, всего 120 градусов. Зато картинка не искажается у краев. Да и вообще запись с AdvoCam на самом деле достойна похвалы: камера не перевирает цвета, не «мылит» даже в плохую погоду, четкость высокая. Причем как днем, так и ночью, – небольшая зернистость почти не мешает разглядеть детали. Так что остается признать, что увлечение стилем не оказало отрицательного влияния на качество работы регистратора.

Neoline G-TECH X72

(средняя цена 5990 рублей)

В погоне за успехом производители идут на разные ухищрения. Вот и Neoline – яркий пример попытки подхватить самые современные тренды. К примеру, внешний вид аппарата: его можно смело назвать весьма стильным аксессуаром. Да и применение магнитного крепления намного удобнее и перспективнее классических пластиковых полозьев и защелок. Правда, не всем нравится перспектива клеить крепление на лобовое стекло – все же держатель на присоске практичнее.

А вот в работе Neoline, увы, показывает себя не столь ярко. При хорошем освещении качество картинки у него неплохое, без искажений, «зерна», смазываний. Но стоит солнцу спрятаться (даже частично), картинка начинает расползаться. Не спасает и надетый на объектив антибликовый фильтр, поскольку главная проблема не в бликах, а в недостатке четкости. И в сумерках разглядеть мелкие детали непросто. Ночью же четкости картинки не хватает катастрофически. Ситуацию усугубляет то, что камера периодически начинает «искать» фокус, сбивая и без того посредственную четкость картинки.

CARCAM Q8

(средняя цена 6990 рублей)

Мы уже успели привыкнуть, что аппараты Carcam обычно занимают нижний ценовой сегмент и не претендуют на лидерство. Тем приятнее, что нынешний подопытный стал исключением из правила: аппарат Q8 с первых минут знакомства производит приятное впечатление. Компактный и аккуратный корпус, современное магнитное крепление… Кажется, у него есть все задатки поднять свой статус в иерархии автомобильных регистраторов.

В работе Carcam поначалу тоже показывает себя достойно. Днем к качеству записи придраться сложно: картинка почти без искажений, с неплохим углом обзора (150 градусов), достойной четкостью и в сумерках. Увы, без ложки дегтя не обошлось – ночью качество картинки хуже, намного хуже. Основная претензия – к недостатку четкости. А она критична, даже знаки на обочине не всегда удается разобрать. Что уж говорить о номерах на соседних машинах – порой их не прочитать и на минимальной дистанции. Жаль, ведь в целом аппарат произвел неплохое впечатление. Будем надеяться, что производитель сможет устранить досадный недочет ночной съемки и Carcam станет достойно конкурировать с соперниками.

Mio MiVue 733 WiFi

(средняя цена 6990 рублей)

В отличие от конкурентов Mio не стала концентрироваться на современной внешности – корпус имеет классические очертания, да и крепление старое, привычное. Кому-то это покажется недостатком, другим наверняка такой подход придется по душе. Тем более что «начинка», в отличие от дизайна, у аппарата современная.

В работе на дороге Mio показывает себя как минимум крепким середняком, но с явным прицелом на более высокий класс. Качество картинки нельзя назвать фантастическим, хотя и придраться особо не к чему: изображение четкое, с адекватной цветопередачей, без искажений. Разве что угол обзора маловат – всего 130 градусов. Зато ночью Mio, в отличие от многих визави, не пасует! Даже при критичном недостатке света он пишет все в деталях, рассмотреть которые на записи не составляет особого труда. Возможно, производитель в самом деле выбрал правильное направление, развивая основные функции аппарата, а не вкладывая все ресурсы в дизайн и «примочки».

SilverStone F1 A80-GPS Sky

(средняя цена 6990 рублей)

Полная противоположность Mio – регистратор Silverstone. Тут над дизайном явно поработали: странноватая усеченная пирамидка мало напоминает классику. Применили и модное магнитное крепление. Все бы хорошо, да вот функциональность вызывает как минимум вопросы. К примеру, в погоне за миниатюрностью блок кнопок управления вынесли на смотрящую вниз грань «пирамидки». Удобно ли ими пользоваться? На наш взгляд, нет (хотя возможны и другие мнения).

А вот работа регистратора на ходу однозначно оставляет желать лучшего. Запись с него остается четкой и читаемой только при одном условии – если машина… стоит на месте. Как только тронешься, картинка начинает расползаться. Создается впечатление, что мощности магнитов крепления попросту не хватает для жесткой фиксации регистратора: он мелко вибрирует уже на ровной дороге, и это приводит к весьма ощутимой потере четкости. Что уж говорить об использовании ночью! Не то что номера на машинах, даже текст на огромных придорожных рекламных щитах прочитать удается не всегда. Вот к чему приводит увлечение дизайном в ущерб функционалу.

Datakam 6 Max

(средняя цена 15 990 рублей)

Признаемся, новый Datacam мы взяли на тест отчасти из озорства – уж очень он отрывается от соперников по цене. А заодно решили выяснить, есть ли принципиаль­ная разница между аппаратами среднего и высокого ценовых сегментов.

В том, что касается дизайна и качества изготовления, Datacam всегда был на высоте. Не стал исключением и 6 Max. К качеству сборки не придерешься, фирменный дизайн придется по нраву и любителям классики, и поклонникам модерна. Экранчик только маловат, но тут уж ничего не сделаешь – таковы все регистраторы этой марки.

В работе 6 Max также демонстрирует отличное качество: что днем, что в сумерках, что темной ночью пишет отличную, детализированную картинку. Наверное, ее можно было бы смело признать эталонной и отдать Datacam лавры победителя, если бы не громадная разница в цене. Как раз тот случай, когда невольно задумаешься, а не чрезмерно ли высока плата за качество.

Итоги нашего теста в этот раз оказались неожиданными. То, что дорогущий Datacam показал себя достойно, нас не удивило. А вот посредственная (особенно ночью) работа некоторых продуктов именитых марок несколько расстроила. Но самым большим сюрпризом оказался новичок – Muben Mini. По качеству работы он может как минимум на равных спорить с Datacam. При этом цена аппарата, который вскоре должен появиться на российском рынке, составляет лишь около 5000 рублей, благодаря чему по соотношению цены и качества он сразу оказывается практически вне конкуренции. Так что можем смело рекомендовать «малыша» Muben Mini в качестве спутника вашей автомобильной жизни. Это действительно современный и качественный видеорегистратор!