Фирменный видеорегистратор от именитого автомобильного бренда? Насколько нам известно, подобные устройства, разработанные и выпущенные на рынок непосредственно самим автопроизводителем, пока еще большая редкость. По крайней мере, к нам в редакцию такой видеорегистратор попал впервые. Давайте разбираться, чем порадует автолюбителей Audi Universal Traffic Recorder

Universal Traffic Recorder идеально вписывается в интерьер любой модели Audi

Едва ли не каждому автомобилисту рано или поздно приходится заниматься поисками справедливости. В XXI веке придумано практически безупречное средство для разрешения дорожных конфликтов с участниками движения, инспекторами ГИБДД и страховыми компаниями – видеорегистратор.

Даже странно, почему эти полезнейшие устройства все еще не являются в нашей стране обязательными. Насколько проще бы было, если бы прямо на месте ДТП карты памяти с регистраторов всех участников движения собирались и передавались непосредственно в группу разбора. Конфликты и разночтения при таком развитии событий возможно исключить благодаря видеосъемке сразу с нескольких точек.

В России нет никаких ограничений на использование автомобильных видеорегистраторов и записей с них. Однако, отправляясь в зарубежную поездку на автомобиле, оснащенном видеорегистратором, не стоит забывать о том, что в отличие от России в некоторых европейских странах отношение к этому полезнейшему устройству несколько неоднозначно. Главная проблема заключается в неприкосновенности чужой частной жизни, которая чисто теоретически может быть нарушена, если вы выложите отснятое видео в публичный доступ. Например, полиция Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции и Португалии «не рекомендует» применять видеорегистраторы во избежание осложнений. Тем не менее прямого запрета на их использование на данный момент нет ни в одной европейской стране.

Помимо видеокамер Audi UTR оснащен чувствительным микрофоном и встроенным GPS-датчиком

Но пока видеорегистраторы – это добровольный выбор наиболее предусмотрительных водителей. Как правило, это устройства сторонних фирм, не специализирующихся на автооборудовании. Поэтому автовладельцам приходится рисковать, подключая к бортовой сети своего автомобиля неизвестное, не сертифицированное производителем устройство. Какой у него ток потребления? А ток покоя? Обычно инструкция не дает ответов на эти вопросы, хотя ответы на них важны для безопасного функционирования электрики в автомобиле.

Кстати, если экспертиза установит, что причиной какого-либо повреждения бортовой сети автомобиля явилось стороннее устройство, включенное в гнездо прикуривателя, то согласно закону «О защите прав потребителей»* автопроизводитель будет иметь полное право отказать автовладельцу в гарантийном ремонте. Это значит, что все претензии придется направлять производителю видеорегистратора. Вопрос лишь в том, удастся ли его найти...

С помощью мобильного приложения видеорегистратор можно синхронизировать со своим смартфоном, тогда все его функции будут доступны вам дистанционно

Другое дело, если видеорегистратор выпущен самим автопроизводителем и должным образом сертифицирован. Но сегодня на рынке таких устройств практически нет. Фирменный видеорегистратор, разработанный и сделанный самим автопроизводителем, недавно выпустила компания Audi. Он называется Audi Universal Traffic Recorder (UTR). В описании устройства сказано, что оно подходит практически ко всем моделям компании. Список обширен: от А4 до Q7, включая «заряженные» модификации с литерами S и RS, а также версии Allroad. Всего более 20 моделей.

С нашей точки зрения, в машине такого класса, как Audi, пучок неприкрытых проводов и посторонний гаджет под лобовым стеклом мешают восприятию премиального интерьера. Создатели UTR об этом, естественно, подумали. И потому фирменный видеорегистратор внешне строг и лаконичен. Он выдержан в едином стиле с элементами внутренней отделки большинства современных моделей компании – совпадают даже тональность и фактура пластика!

Установить фирменный видеорегистратор на свой автомобиль можно в любом официальном дилерском центре Audi

Если говорить о функционале Audi Universal Traffic Recorder, то, во-первых, следует отметить, что он способен контролировать ситуацию как впереди, так и позади автомобиля: в комплекте идут два модуля, которые устанавливаются под лобовым и под задним стеклом соответственно. Иногда это свойство бывает весьма полезным – например, когда необходимо понять, что происходит или происходило вокруг машины. Впрочем, существует и упрощенная версия устройства только с одним модулем. Во-вторых, UTR оснащен широкоугольным объективом, угол обзора которого составляет 137 градусов, и записывает изображение в высоком разрешении. Для передней камеры это Full HD 1920×1080, а для задней – просто HD 1280х720. Это важно! И не только для того, чтобы отснятые ролики потом пользовались популярностью на YouTube. Высокое разрешение изображения поможет зафиксировать все мельчайшие детали и избежать разночтений при анализе спорной ситуации. А в-третьих, видеорегистратор от Audi может синхронизироваться с любым смартфоном.

Видеорегистратор Audi Universal Traffic Recorder работает в трех основных режимах. Первый из них, «Движение», задействуется по умолчанию при включении зажигания. Устройство снимает видео со скоростью 30 кадров в секунду и сохраняет на карту памяти последнюю минуту отснятого материала. Режим «Парковка» активизируется, наоборот, при выключении зажигания. В этом режиме регистратор включается, только если сработает датчик удара по кузову или радарный сенсор уловит какое-либо движение в непосредственной близости от автомобиля. На карту в этом случае сохраняются 20-секундные ролики. Третий режим, «Событие», как и следует из его названия, начнет запись только при наступлении какого-либо события. Например, при ударе по автомобилю или если он начнет двигаться. Чувствительность датчиков может быть предварительно настроена соответствующим образом.

Чтобы подключить устройство к телефону, достаточно установить на него бесплатное приложение Audi UTR из Google Play или App Store. С этого момента можно не только удаленно управлять всеми функциями и настройками видеорегистратора, но, даже сидя дома, просматривать в реальном времени видео, которое он снимает. По умолчанию все ролики сохраняются на вставленную в регистратор 8-гигабайтную карту памяти SD, которая идет в комплекте с UTR. Но при необходимости их можно переслать на свой телефон. Кстати, помимо прочего видеорегистратор оснащен встроенным датчиком GPS, позволяющим не только привязать видео к конкретному времени и месту, где оно было снято, но еще и найти свой автомобиль. Таким образом, кроме своего основного предназначения UTR может выполнять и функции GPS-трекера!