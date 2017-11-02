"Моторные масла. Осень 2017. К зиме готовы? "

Календарь, неумолимо приближающий всех нас к сугробам и морозам, должен дать сигнал автовладельцам: пришло время подготовиться к зиме. Это значит, что нужно проверить ходовую часть и светотехнику, систему торможения, заменить омывающую жидкость и шины, а в случае износа – щетки стеклоочистителя. И, конечно же, залить в двигатель то масло, которое не подведет вас в холода. Какое? сегодняшний обзор моторных масел даст возможность в этом разобраться

Audi LongLife III

Это оригинальное высокоэффективное моторное масло, выпускаемое в строгом соответствии со спецификациями производителя по стандартам VW 504 00 или 507 00, разработано специально для двигателей Audi. Уровень вязкости соответствует индексу 5W-30. Продукт отличается низким содержанием компонентов, образующих сажу, что предохраняет сажевый фильтр, а также обеспечивает нужную консистенцию при экстремальных рабочих и наружных температурах, способствуя защите двигателя от износа. Масло надежно работает между интервалами технического обслуживания, экономя топливо и снижая выбросы CO2. Объемы: 1, 5, 60 и 208 л

IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5

Японская компания Idemitsu производит масла более 100 лет. Залог успеха компании – сочетание японских традиций и передовых технологий. Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 – полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, соответствующее новейшей классификации API SN. Сохраняет текучесть при низких температурах, что способствует легкому пуску мотора в зимний период эксплуатации и гарантирует превосходные смазывающие свойства при высоких нагрузках. Эффективно снижает износ, обеспечивая чистоту двигателя, что увеличивает срок его службы. Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 идеально подходит для российских условий эксплуатации.

Mercedes AMG 0W40

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло класса «премиум» разработано специально для двигателей АМG. Обладает превосходным смазывающим эффектом, что гарантирует длительную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации. Имеет расширенный диапазон вязкости. Прочная ультратонкая масляная пленка надежно защищает узлы трения. Масло применяется на бензиновых двигателях Mercedes-Benz, соответствует листу предписания MB229.5.

Mobil 1™ ESP x2 0W-20

Mobil 1™ представляет инновационный продукт ESP x2 0W-20 из категории «Экономия топлива / Защита системы очистки выхлопных газов» обновленной продуктовой линейки. Использование масла Mobil 1™ ESP x2 0W-20 позволяет экономить топливо, предотвращает образование вредных отложений и шлама, отлично проявляет себя в любых температурных условиях, защищает двигатель от износа и обладает термоокислительной стабильностью, увеличивая безопасный интервал замены масла. Продукт одобрен VW Standard VW 508 00/509 00, Mercedes-Benz MB-Approval 229.71 и Jaguar Land Rover STJLR.51.5122, рекомендован Porsche (C20).

Petronas WR Forward 0W-20

Моторное масло Petronas WR Forward 0W-20 – новое полностью синтетическое масло, разработанное для высокопроизводительных дизельных двигателей (стандарта Euro 6) премиальных и спортивных автомобилей. Благодаря низкому содержанию сульфатной золы, фосфора и серы обеспечиваются эффективная защита сажевого фильтра и повышение топливной экономичности двигателя за счет увеличения его эффективности.

SHELL HELIX ULTRA ECT AH 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 – итог многолетнего технологического сотрудничества и совместных исследований в области производства смазочных материалов Shell и Hyundai. В результате сложных испытаний было доказано, что этот продукт превосходит требования спецификаций данного автопроизводителя. Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях Hyundai. Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов – сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами. Спецификации: API SN, ACEA C3.

ZIC TOP 0W-40

Мировой лидер в производстве синтетических базовых масел – SK Lubricants – представляет всесезонное полностью синтетическое моторное масло премиум-класса ZIC TOP 0W-40, изготовленное на основе полиальфаолефинов (PAO) и собственного синтетического базового масла YUBASE+ в сочетании с современным пакетом присадок. Уникальная рецептура обеспечивает полную защиту двигателя даже в условиях повышенных скоростей и увеличенных нагрузок. Использование инновационных компонентов гарантирует дополнительный ресурс эксплуатационных характеристик.

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30

Первое моторное масло категории Longlife с одобрением VW 504 00/507 00, выпущенное в России. Разработано специально для двигателей нового поколения VW (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) и Porsche. Результаты европейских лабораторных тестов GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 показали, что это малозольное масло обеспечивает лучшую защиту от износа по сравнению с требованиями Volkswagen. GENESIS ARMORTECH VN гарантирует на 40% лучший контроль сажеобразования на протяжении всего срока службы масла по сравнению с конкурентными технологиями. С учетом российских дорожных и климатических условий рекомендуемый интервал замены VN 5W-30 – до 15 тыс. км.