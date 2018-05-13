"Ваш выбор. Масло. Найти свое"

Двигатели современных автомобилей имеют сложную конструкцию и весьма требовательны к качеству моторного масла. Исправность системы прямого впрыска, изменения фазы газораспределения, турбонаддува, очистки выхлопных газов и многие другие моменты напрямую зависят от качества смазочных материалов. Именно поэтому автовладельцам важно сделать правильный выбор

Idemitsu 0W-20 SN/GF-5, Idemitsu 5W-30 SN/GF-5

Японская компания Idemitsu производит масла более ста лет. Сочетание японских традиций и передовых технологий – залог успеха компании. Idemitsu 0W 20 SN/GF-5 – синтетическое, энергосберегающее, экологичное, высококачественное моторное масло для бензиновых двигателей. Рекомендовано к применению в современных двигателях, характеризующихся высокой топливной экономичностью. Используется в автомобилях, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE 0W-20 или 5W-20.

Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 – синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, соответствующее новейшей классификации API SN. Сохраняет текучесть при низких температурах, что способствует легкому пуску мотора в зимний период эксплуатации и гарантирует превосходные смазывающие свойства при высоких нагрузках. Эффективно снижает износ, обеспечивая чистоту двигателя, что увеличивает срок его службы.

PETRONAS Syntium 7000 DM 0w-30, PETRONAS Selenia WR Pure Energy

Полностью синтетическое моторное масло Syntium 7000 DM 0W-30 разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz высокой мощности, включая моторы с сажевыми фильтрами последнего поколения. Продукт обладает уникальными показателями экономии топлива. Его формула обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа, показатель которой значительно превышает требования новых стандартов API SN даже при экстремальных погодных условиях.

Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло PETRONAS Selenia WR Pure Energy соответствует требованиям дизельных силовых агрегатов последнего поколения, удовлетворяя спецификации ACEA C2. Это свидетельствует о низком содержании золы, что защищает сажевый фильтр от остаточных продуктов сгорания. Благодаря инновационной формуле использование данного продукта значительно снижает риск загрязнения турбины и способствует повышению показателей топливной экономичности.

NISSAN ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО 5W-40 A3/B4, NISSAN ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО «ПРЕИМУЩЕСТВО 3+» 5W-40 A3/B4

Оригинальное полностью синтетическое моторное масло Nissan 5W-40 A3/B4 – высококачественный смазочный материал, предназначенный для всех типов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Nissan без фильтра доочистки (DPF). Продукт адаптирован под увеличенный интервал замены масла. Обеспечивает превосходную защиту двигателя, особенно против износа системы изменения фаз газораспределения.

Оригинальное синтетическое моторное масло Nissan «Преимущество 3+» 5W-40 A3/B4 рекомендовано для постгарантийного обслуживания всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и минивэнов Nissan без фильтра доочистки (DPF). Адаптировано для использования в регионах с большими перепадами температур от - 36 до 40 °С.

SHELL HELIX ULTRA 0W-30 ECT C2/C3, SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30

Новое высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra 0W-30 ECT C2/C3 произведено из природного газа на основе технологии Shell PurePlus. Оно защищает системы снижения токсичности выхлопа, позволяет сохранить чистоту поршня на уровне заводского конвейера, обеспечивая защиту деталей двигателя от износа и дополнительную экономию топлива.

Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix HX8 ECT 5W-30 создано с использованием современных технологий для совместимости с системами снижения токсичности выхлопных газов. Продукт сохраняет чистоту сажевых фильтров для поддержания высоких эксплуатационных характеристик двигателя, а также помогает уменьшить трение между деталями двигателя для обеспечения повышенной экономии топлива. Подходит для автомобилей Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT.

TOTACHI® ULTIMA ECODRIVE L 5W-30, TOTACHI® ULTRA FUEL ECONOMY 5W-20

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса TOTACHI® Ultima Ecodrive L 5W-30 предназначено для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оборудованных современными системами контроля эмиссии. Производится на основе уникальной запатентованной антифрикционной технологии ZFM™ и подготовленных синтетических базовых масел (PAO + эстеры), отличающихся высоким индексом вязкости и превосходной высокотемпературной стабильностью.

Энергосберегающее синтетическое моторное масло премиального уровня TOTACHI® Ultra Fuel Economy 5W 20 для четырехтактных высокотехнологичных бензиновых двигателей легковых автомобилей и внедорожников с требованиями применения моторных масел со сниженным уровнем высокотемпературной вязкости (HTHS ≥ 2,6 cCt). Производится с использованием уникальной запатентованной антифрикционной технологии ZFM™ и синтетических базовых масел, обладающих высокой стабильностью при высоких рабочих температурах.

Каждый из этих продуктов TOTACHI® поддерживает оптимальную чистоту в моторе, эффективно предотвращает образование лаков, нагара и низкотемпературных отложений, что гарантирует увеличение ресурса и способствует максимальной производительности новейших высокотехнологичных двигателей.

ZIC TOP 0W-40, ZIC TOP 5W-30

Эксперт в мире синтетических базовых масел – SK Lubricants – представляет всесезонные полностью синтетические моторные масла премиум-класса ZIC TOP 0W-40 и ZIC TOP 5W-30, созданные с использованием лучших компонентов: полиальфаолефинов (ПAO), собственного синтетического базового масла YUBASE+ и современного пакета присадок. Уникальная рецептура гарантирует полную защиту двигателя и систем нейтрализации отработавших газов даже в условиях повышенных скоростей и увеличенных нагрузок. Масла линейки ZIC TOP превосходят самые жесткие международные стандарты и отвечают всем современным требованиям автопроизводителей. Они подходят для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20, ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30

Новое моторное масло ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 создано с учетом специфики работы современных высокофорсированных и турбированных бензиновых двигателей Toyota, Honda, Mitsubishi, KIA, Hyundai и других японских и корейских автомобилей. Его формула обеспечивает высокие антиокислительные и противоизносные свойства масла в жестких условиях городского цикла движения, топливную экономичность экстра-класса и легкий пуск двигателя зимой. Результаты теста Sequence VID (ASTM D7589) на 3,6-литровом двигателе GM (LY7) в независимой европейской отраслевой лаборатории продемонстрировали превосходство российского масла GENESIS GLIDETECH на 27% относительно актуальных требований Международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел (стандарта ILSAC GF-5) в части экономии топлива.

Новинка ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30 предназначена для бензиновых и дизельных двигателей KIA, Hyundai, SsangYong и других автомобилей, которым предписано применение масел c вязкостью 5W 30. Стабильные характеристики вязкости продукта способствуют топливной экономии и повышенной защите от износа двигателя при интенсивной эксплуатации машины. Независимый тест OM 646 LA (CEC L-099-8) на 2,2-литровом дизельном двигателе с турбонаддувом Mercedes-Benz показал защитные свойства от износа двигателя до двух раз лучше требований Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА).