Практически у каждого автовладельца периодически появляются различные вопросы о шинах: как правильно их подбирать, хранить, эксплуатировать; что означают те или иные символы на маркировке… Сегодня мы отвечаем на большинство из них

«Обувь» – по размеру!

Иногда пишут, что специально для какого-то автомобиля создана новая шина. Значит ли это, что для всех остальных машин такая покрышка не подходит? И наоборот, что на другой резине у данного автомобиля ездовые характеристики будут хуже?

Чаще всего речь идет о так называемых омологированных шинах, которые разрабатываются прежде всего для заводской комплектации автомобилей с учетом требований автопроизводителя. Обычно они создаются на основе стандартных моделей и внешне почти от них не отличаются, но в конструкцию каркаса, состав резиновой смеси и т.д. вносятся небольшие изменения, которые точно согласуют поведение шины с мощностью, динамикой, массой, развесовкой выбранного автомобиля.

Учитываются и пожелания целевой аудитории – скажем, сделать шину комфортнее и плавнее или, напротив, жестче и точнее в откликах на руль. Омологированную модель можно отличить по дополнительному буквенному индексу, например, МО – Mercedes-Benz, AO – Audi, N1 – Porsche, VOL – Volvo. Как правило, стандартная резина той же модели, типоразмера, индекса скорости и нагрузки вполне подойдет для конкретного автомобиля, а разницу почувствует разве что искушенный водитель, исключение составляет эксклюзивная резина для некоторых спорткаров, люксовых и представительских машин. Теоретически и омологированные шины могут прийтись впору «чужому» автомобилю, но при богатстве выбора на рынке в этом нет особой необходимости.

В чем плюсы и минусы низкопрофильной резины, в каких случаях имеет смысл ее устанавливать?

Чем ниже профиль, тем выше управляемость, точность, устойчивость шины. Иными словами, мы хотим, чтобы обод колеса как можно меньше «гулял» относительно пятна контакта, а значит, надо сделать меньше и ниже демпфирующую подушку в виде шины. Заплатить за это придется в первую очередь комфортом, раз уж мы добровольно сократили амортизирующий объем. Повышенная нагрузка со всеми вытекающими (иногда и в прямом смысле) придется на подвеску и другие узлы автомобиля. Все свои достоинства низкопрофильная шина способна проявить на ровном гладком асфальте, она же заставит вас осторожно красться на железнодорожных переездах, трамвайных путях и «лежачих полицейских», не говоря уже о неровной грунтовке.

Словом, для ежедневных городских поездок это не лучший вариант. Но если езда за рулем для вас прежде всего удовольствие и азарт, а не банальное перемещение, то низкий профиль может стать подходящим решением.

Если переднеприводный автомобиль, который эксплуатируется в городе, формально считается кроссовером, то ему нужны обычные легковые шины или с индексом SUV?

Ему требуются шины рекомендованного автомобильным или шинным производителем типоразмера и индекса нагрузки, причем для конкретной модификации кроссовера, ведь его масса может заметно различаться в зависимости от двигателя и оснащения. Индекс SUV в названии не является обязательным, его используют не все шинные бренды (и даже для полноприводных автомобилей с внедорожным потенциалом). А из подходящих по характеристикам шин вы можете выбрать модели с типичным «асфальтовым» рисунком или резину «позубастее» для грунтовой дачной дороги.

Что означают цветные метки на боковине шины и полоски на протекторе?

Обычно желтая точка обозначает самое легкое место в шине, а красная – самое тяжелое. Это позволяет на шиномонтаже правильно разместить покрышку относительно аналогичных участков на диске и лучше отбалансировать колесо. Цветные же полосы на протекторе означают всего лишь определенные партии продукции, что помогает сортировать шины при логистических операциях.

Какой материал и способ изготовления колесных дисков лучше?

На сегодняшний день наиболее универсальными дисками по назначению, соотношению цены и качества, разнообразию дизайна можно считать литые легкосплавные модели (разумеется, от достойных производителей). Они хорошо выдерживают круглогодичную эксплуатацию, успешно противостоят коррозии и достаточно прочны. Более дорогие кованые легкосплавные диски из-за приобретенной направленной структуры металла еще прочнее, следовательно, их можно сделать тоньше и легче. Это привлекает владельцев автомобилей со спортивной управляемостью, которым важно снизить неподрессоренные массы. Стальные штампованные колеса тяжелее и защищены от коррозии лишь поверхностным защитным слоем – порошковым, эмалью, катафорезным покрытием. Нередко они приобретаются как бюджетная альтернатива для дополнительного комплекта колес.

Какие достоинства и недостатки у шин Runflat?

Достоинств, пожалуй, только пара, зато очень важных. При резкой потере давления в колесе автомобиль способен сохранить устойчивость и управляемость, и это огромный вклад в общую систему безопасности. Причем вам вовсе не обязательно возиться на обочине, меняя колесо, а можно комфортно доехать до ближайшей автомастерской (от 80 км при 80 км/ч и более для определенных моделей). Всю нагрузку на себя берут толстые усиленные боковины, но, пока вы доедете до шиномонтажа, каркас шины будет уже «пожеван» и никакой производитель не даст гарантии безопасной эксплуатации после ее ремонта. Придется менять шину, а если протектор у остальных колес заметно изношен, то лучше заменить весь комплект. Так что немедленная самостоятельная замена такого колеса на дороге способна существенно сберечь кошелек.

Из-за особенностей конструкции шины Runflat тяжелее стандартных моделей, чаще они менее комфортны и чуть хуже управляются, хотя разницу почувствует не каждый водитель. При падении давления в колесе вы не всегда это сразу ощутите, а потому категорически рекомендовано использовать шины Runflat только с датчиками давления. Зато устанавливать такую резину можно на стандартные диски.

Можно ли по маркировке определить страну – изготовителя шины, насколько от этого зависит качество, если речь идет об одной и той же модели?

Некоторые шинные производители прямым текстом указывают страну изготовления продукции, другие обозначают это буквенно-цифровым кодом. У большинства ведущих концернов очень жесткие единые стандарты качества, а цифровые технологии позволяют проконтролировать, скажем, рецептуру резиновой смеси на заводе, расположенном за тысячи километров от головного офиса. Современная глобализация побуждает динамично перераспределять заказы между предприятиями компании в разных странах, и любая партия должна отвечать принятым нормативам. Другое дело, что для некоторых рынков (например, с очень жарким либо дождливым климатом) определенные модели шин могут выпускаться с чуть измененным составом резиновой смеси и т.п., и если они по «серым» схемам попадают в «чужую» страну, то может проявиться разница в их поведении на дороге. Так что это лишний повод приобретать шины только у официальных партнеров шинной компании.

Давление в норме

Какие манометры лучше – механические или электронные, ручные или встроенные в компрессор?

Погрешность измерений зависит не от типа прибора, а от его класса точности. Даже в линейке дорогих профессиональных моделей на равных соседствуют механические и электронные устройства. Для регулярного самостоя­тельного контроля достаточно манометра с погрешностью в сотые доли атм или бар (это должно быть указано в инструкции), то же относится и к приборам, встроенным в компрессоры. Но многие автовладельцы поступают проще – измеряют давление с помощью профессиональной аппаратуры на автосервисе и вычисляют разницу показаний с собственным манометром, впоследствии при замерах делая необходимую поправку.

Что точнее – манометр или датчики давления в колесах?

Датчики давления (они же TPMS – Tire Pressure Monitoring System) тоже бывают разными. Есть системы (Indirect), которые не измеряют давление, а вычисляют неравномерность движения колес, анализируя работу ABS. Их способностей обычно хватает лишь на то, чтобы сигнализировать о нехватке воздуха в одном или нескольких колесах, но и такая информация может оказаться крайне важной. Другие устройства (Direct) снабжены отдельными датчиками давления в каждом колесе. И вот здесь выбор очень широк: штатные и нештатные системы, именитые и не столь авторитетные производители, внутреннее и внешнее крепление датчиков. Выводимая информация тоже различается – от простого сигнала об утечке давления до весьма точных цифровых показателей, порой даже с отображением температуры в колесе. Но все же лучше рассматривать TPMS и манометры не как альтернативу друг другу, а как взаимодополняющие устройства – первые сообщают о проблеме, вторые при необходимости уточняют показания.

Есть ли особенности эксплуатации колес с датчиками Direct TPMS?

Прежде всего, шиномонтажные работы лучше проводить на сервисе с квалифицированным персоналом, умеющим обращаться с такими системами: бывали случаи, когда некомпетентные работники ломали датчики. Также запрещается использовать герметики для быстрого ремонта колес, это может вывести датчик из строя.

Рекомендуется измерять давление на «холодной» шине, но «холодные» зимой и жарким летом – две большие разницы. Какую же температуру считать правильной?

В данном контексте шина считается «холодной», когда температура внутри нее равна температуре окружающего воздуха. Обычно, чтобы эти значения сравнялись после поездки или теплого гаража, требует­ся не менее получаса.

В движении температура внутри шины повышается, растет и давление, которое отличает­ся от замеров в состоянии покоя. То же происходит и при колебании температуры окружаю­щего воздуха. Выходит, надо как можно чаще замерять, накачивать, стравливать?..

Шина рассчитана на небольшие колебания давления относительно рекомендованного значения. В стандартном режиме эксплуатации автомобиля это практически не ощущается за рулем. Другое дело, соревнования и иные экстремальные испытания, где техническая команда с манометрами и компрессорами подбирает оптимальные для конкретного момента параметры. Впрочем, если погодные условия и особенности режима движения заставили вас почувствовать явные изменения в управляемости, разгонной и тормозной динамике, плавности хода, то нелишним будем проверить давление в шинах и при необходимости скорректировать его. Здесь датчики в шинах как раз не помешают.

Косметика или «макияж»?

Насколько полезны специальные косметические препараты для шин?

Как правило, без них обходятся. Резиновая смесь у современных шин рассчитана на беспроблемную эксплуатацию в течение всего срока годности, установленного производителем. Но, если вы желаете дополнительно защитить резину от ультрафиолета и агрессивных реагентов, продлить срок ее хранения, готовите автомобиль или комплект шин к продаже, а может, вам просто нравятся подчеркнуто чистые, блестящие и ухоженные колеса, такая косметика лишней не будет.

Очистители, кондиционеры, реставраторы для шин – как в этом разобраться?

Выбирайте универсальные препараты, у которых на этикетке указаны и очищающие, и защитные, и восстанавливающие свойства. Тем более что эти качества взаимосвязаны: состав растворяет трудноудаляемую пленку загрязнений (не путайте с простой грязью, которую сначала надо смыть водой), затекает внутрь микротрещин, вытесняя забившиеся отложения, делает наружный слой резины эластичнее и однороднее и формирует защитную пленку от грязи и ультрафиолетового излучения.

Проще работать с пенными составами в аэрозольной упаковке – пена эффективнее обычных спреев захватывает частички грязи и просто стекает вместе с ними, оставляя за собой чистую блестящую поверхность. Ну а если состояние шины вынуждает основательно поработать протирочной тряпкой, то стоит обратить внимание на жидкости и гели.

Надо ли при обработке шин соблюдать меры пред­осторожности?

Обычно косметические средства для шин огнеопасны, поэтому держитесь подальше от нагревательных приборов, а курильщикам придется потерпеть. Старайтесь не вдыхать химические испарения, работайте на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией, избегайте попадания химии на кожу и в глаза. К тому же эти препараты довольно скользкие, так что прикрывайте тормозные механизмы, а если вы обработали протектор, то первые километры будьте осторожнее с резкими разгонами и торможениями, пока не сотрется микрослой состава.

Храним и устанавливаем

Как правильно хранить шины в межсезонье?

При хранении нужно избегать двух факторов: внешнего воздействия и деформации. Значит, потребуется закрытое помещение без прямого солнечного света и резких перепадов температур. Едкие химические вещества, топливо и масла лучше убрать подальше. Специальной обработки обычно не требуется, но все же чис­тяще-кондиционирующие составы способны повысить устойчивость резины к старению и рассыханию, дополнительные полиэтиленовые чехлы тоже помогут шинам поддерживать свой «микроклимат».

Покрышки без дисков не надо складывать в стопку (нижним придется тяжело), нельзя их подвешивать за крюк (это чревато деформацией), шины следует ставить вертикально и каждый месяц немного проворачивать.

Рекомендации для колес в сборе прямо противоположны: поскольку диски берут нагрузку на себя, то можно подвешивать колеса за диск или хранить их в стопке, воздух следует стравить примерно на треть.

Какой у шин срок годности, как узнать дату изготовления?

Официально большинство производителей называют срок годности (часто совпадающий с гарантийным) – 5 лет, но при правильном хранении и щадящей эксплуатации он может быть в два раза больше. Дата выпуска указана в четырехзначном коде на боковине покрышки, где первые две цифры означают неделю выпуска, а остальные год. К примеру, число 2615 говорит, что шина выпущена в июне 2015 года. До 2000 года существовала иная система кодировки, но столь «пожилые» покрышки уже вряд ли кого заинтересуют.

Как самому проверить степень износа и возможность дальнейшей эксплуатации шин?

Можно обычной линейкой, а лучше специальным выдвижным щупом с миллиметровой разметкой, который продается в магазинах автоаксессуаров. Некоторые производители оснащают протектор стирающимися по мере износа метками в виде цифр, капель, снежинок и т.п. Напоминаем, что рекомендуемым (но не минимально допустимым) безопасным пределом глубины протектора для летних шин большинство производителей называют 3 мм, а для зимних моделей – 4 мм. В случае неравномерного износа точкой измерения считается самый потертый участок.

Можно ли заменить одно колесо на новое той же модели и размера, если остальные три уже изношены наполовину или хотя бы на треть?

При 30% и более износа протектора разница в поведении шин при резких маневрах, разгоне и торможении становится довольно ощутимой, особенно на мокрой и скользкой поверхности. И тут нельзя дать гарантию, что автомобиль не потеряет управляемость и сцепление в самый неподходящий момент. Так что оставляем это на ваш страх и риск, причем последнее слово – ключевое.

Нужно ли периодически переставлять шины для равномерного износа и по какой схеме?

Настоятельно рекомендуется. Впрочем, такая перестановка по умолчанию выполняется квалифицированным персоналом шиномонтажа при сезонной замене шин, когда, к примеру, переднеприводным автомобилям на ведущую управляемую ось ставят колеса с лучшей сохранностью протектора. Самих схем перестановки немало, они во многом зависят от типа резины. Больше всего вариантов перестановки у шин с симметричным ненаправленным протектором: можно менять не только ось и сторону автомобиля, но и внутреннюю часть шины с внешней. Для асимметричного направленного рисунка выбор небольшой – можно поменять переднее колесо с задним, причем только для одной – правой или левой – стороны. Важно не применять какую-либо схему механически, а учитывать степень и характер износа каждого колеса.

Обычно конструкция автомобиля позволяет установить шины разного размера. Что лучше для комфортной и безопасной повседневной езды?

Автопроизводитель уже позаботился об этом: для каждой модификации есть свой основной рекомендуемый типоразмер, который зависит не только от физических размеров машины, но и от мощности двигателя. Скажем, крупные «катки» на массивных дисках можно уподобить маховикам – скромному базовому мотору раскрутить их тяжелее, и вы заметите ухудшение динамики.

Известно, что, если выбросить старые шины, можно нарваться на серьезный штраф. Куда же их девать?

В наше время практически каждый шиномонтажный сервис предлагает услугу утилизации покрышек, причем за невысокую плату.

