Практически у каждого автовладельца периодически появляются различные вопросы о шинах: как правильно их подбирать, хранить, эксплуатировать; что означают те или иные символы на маркировке… Сегодня мы отвечаем на большинство из них
Иногда пишут, что специально для какого-то автомобиля создана новая шина. Значит ли это, что для всех остальных машин такая покрышка не подходит? И наоборот, что на другой резине у данного автомобиля ездовые характеристики будут хуже?
Чаще всего речь идет о так называемых омологированных шинах, которые разрабатываются прежде всего для заводской комплектации автомобилей с учетом требований автопроизводителя. Обычно они создаются на основе стандартных моделей и внешне почти от них не отличаются, но в конструкцию каркаса, состав резиновой смеси и т.д. вносятся небольшие изменения, которые точно согласуют поведение шины с мощностью, динамикой, массой, развесовкой выбранного автомобиля.
Учитываются и пожелания целевой аудитории – скажем, сделать шину комфортнее и плавнее или, напротив, жестче и точнее в откликах на руль. Омологированную модель можно отличить по дополнительному буквенному индексу, например, МО – Mercedes-Benz, AO – Audi, N1 – Porsche, VOL – Volvo. Как правило, стандартная резина той же модели, типоразмера, индекса скорости и нагрузки вполне подойдет для конкретного автомобиля, а разницу почувствует разве что искушенный водитель, исключение составляет эксклюзивная резина для некоторых спорткаров, люксовых и представительских машин. Теоретически и омологированные шины могут прийтись впору «чужому» автомобилю, но при богатстве выбора на рынке в этом нет особой необходимости.
Чем ниже профиль, тем выше управляемость, точность, устойчивость шины. Иными словами, мы хотим, чтобы обод колеса как можно меньше «гулял» относительно пятна контакта, а значит, надо сделать меньше и ниже демпфирующую подушку в виде шины. Заплатить за это придется в первую очередь комфортом, раз уж мы добровольно сократили амортизирующий объем. Повышенная нагрузка со всеми вытекающими (иногда и в прямом смысле) придется на подвеску и другие узлы автомобиля. Все свои достоинства низкопрофильная шина способна проявить на ровном гладком асфальте, она же заставит вас осторожно красться на железнодорожных переездах, трамвайных путях и «лежачих полицейских», не говоря уже о неровной грунтовке.
Словом, для ежедневных городских поездок это не лучший вариант. Но если езда за рулем для вас прежде всего удовольствие и азарт, а не банальное перемещение, то низкий профиль может стать подходящим решением.
Ему требуются шины рекомендованного автомобильным или шинным производителем типоразмера и индекса нагрузки, причем для конкретной модификации кроссовера, ведь его масса может заметно различаться в зависимости от двигателя и оснащения. Индекс SUV в названии не является обязательным, его используют не все шинные бренды (и даже для полноприводных автомобилей с внедорожным потенциалом). А из подходящих по характеристикам шин вы можете выбрать модели с типичным «асфальтовым» рисунком или резину «позубастее» для грунтовой дачной дороги.
Обычно желтая точка обозначает самое легкое место в шине, а красная – самое тяжелое. Это позволяет на шиномонтаже правильно разместить покрышку относительно аналогичных участков на диске и лучше отбалансировать колесо. Цветные же полосы на протекторе означают всего лишь определенные партии продукции, что помогает сортировать шины при логистических операциях.
На сегодняшний день наиболее универсальными дисками по назначению, соотношению цены и качества, разнообразию дизайна можно считать литые легкосплавные модели (разумеется, от достойных производителей). Они хорошо выдерживают круглогодичную эксплуатацию, успешно противостоят коррозии и достаточно прочны. Более дорогие кованые легкосплавные диски из-за приобретенной направленной структуры металла еще прочнее, следовательно, их можно сделать тоньше и легче. Это привлекает владельцев автомобилей со спортивной управляемостью, которым важно снизить неподрессоренные массы. Стальные штампованные колеса тяжелее и защищены от коррозии лишь поверхностным защитным слоем – порошковым, эмалью, катафорезным покрытием. Нередко они приобретаются как бюджетная альтернатива для дополнительного комплекта колес.
Достоинств, пожалуй, только пара, зато очень важных. При резкой потере давления в колесе автомобиль способен сохранить устойчивость и управляемость, и это огромный вклад в общую систему безопасности. Причем вам вовсе не обязательно возиться на обочине, меняя колесо, а можно комфортно доехать до ближайшей автомастерской (от 80 км при 80 км/ч и более для определенных моделей). Всю нагрузку на себя берут толстые усиленные боковины, но, пока вы доедете до шиномонтажа, каркас шины будет уже «пожеван» и никакой производитель не даст гарантии безопасной эксплуатации после ее ремонта. Придется менять шину, а если протектор у остальных колес заметно изношен, то лучше заменить весь комплект. Так что немедленная самостоятельная замена такого колеса на дороге способна существенно сберечь кошелек.
Из-за особенностей конструкции шины Runflat тяжелее стандартных моделей, чаще они менее комфортны и чуть хуже управляются, хотя разницу почувствует не каждый водитель. При падении давления в колесе вы не всегда это сразу ощутите, а потому категорически рекомендовано использовать шины Runflat только с датчиками давления. Зато устанавливать такую резину можно на стандартные диски.
Некоторые шинные производители прямым текстом указывают страну изготовления продукции, другие обозначают это буквенно-цифровым кодом. У большинства ведущих концернов очень жесткие единые стандарты качества, а цифровые технологии позволяют проконтролировать, скажем, рецептуру резиновой смеси на заводе, расположенном за тысячи километров от головного офиса. Современная глобализация побуждает динамично перераспределять заказы между предприятиями компании в разных странах, и любая партия должна отвечать принятым нормативам. Другое дело, что для некоторых рынков (например, с очень жарким либо дождливым климатом) определенные модели шин могут выпускаться с чуть измененным составом резиновой смеси и т.п., и если они по «серым» схемам попадают в «чужую» страну, то может проявиться разница в их поведении на дороге. Так что это лишний повод приобретать шины только у официальных партнеров шинной компании.
Погрешность измерений зависит не от типа прибора, а от его класса точности. Даже в линейке дорогих профессиональных моделей на равных соседствуют механические и электронные устройства. Для регулярного самостоятельного контроля достаточно манометра с погрешностью в сотые доли атм или бар (это должно быть указано в инструкции), то же относится и к приборам, встроенным в компрессоры. Но многие автовладельцы поступают проще – измеряют давление с помощью профессиональной аппаратуры на автосервисе и вычисляют разницу показаний с собственным манометром, впоследствии при замерах делая необходимую поправку.
Датчики давления (они же TPMS – Tire Pressure Monitoring System) тоже бывают разными. Есть системы (Indirect), которые не измеряют давление, а вычисляют неравномерность движения колес, анализируя работу ABS. Их способностей обычно хватает лишь на то, чтобы сигнализировать о нехватке воздуха в одном или нескольких колесах, но и такая информация может оказаться крайне важной. Другие устройства (Direct) снабжены отдельными датчиками давления в каждом колесе. И вот здесь выбор очень широк: штатные и нештатные системы, именитые и не столь авторитетные производители, внутреннее и внешнее крепление датчиков. Выводимая информация тоже различается – от простого сигнала об утечке давления до весьма точных цифровых показателей, порой даже с отображением температуры в колесе. Но все же лучше рассматривать TPMS и манометры не как альтернативу друг другу, а как взаимодополняющие устройства – первые сообщают о проблеме, вторые при необходимости уточняют показания.
Прежде всего, шиномонтажные работы лучше проводить на сервисе с квалифицированным персоналом, умеющим обращаться с такими системами: бывали случаи, когда некомпетентные работники ломали датчики. Также запрещается использовать герметики для быстрого ремонта колес, это может вывести датчик из строя.
В данном контексте шина считается «холодной», когда температура внутри нее равна температуре окружающего воздуха. Обычно, чтобы эти значения сравнялись после поездки или теплого гаража, требуется не менее получаса.
Шина рассчитана на небольшие колебания давления относительно рекомендованного значения. В стандартном режиме эксплуатации автомобиля это практически не ощущается за рулем. Другое дело, соревнования и иные экстремальные испытания, где техническая команда с манометрами и компрессорами подбирает оптимальные для конкретного момента параметры. Впрочем, если погодные условия и особенности режима движения заставили вас почувствовать явные изменения в управляемости, разгонной и тормозной динамике, плавности хода, то нелишним будем проверить давление в шинах и при необходимости скорректировать его. Здесь датчики в шинах как раз не помешают.
Как правило, без них обходятся. Резиновая смесь у современных шин рассчитана на беспроблемную эксплуатацию в течение всего срока годности, установленного производителем. Но, если вы желаете дополнительно защитить резину от ультрафиолета и агрессивных реагентов, продлить срок ее хранения, готовите автомобиль или комплект шин к продаже, а может, вам просто нравятся подчеркнуто чистые, блестящие и ухоженные колеса, такая косметика лишней не будет.
Выбирайте универсальные препараты, у которых на этикетке указаны и очищающие, и защитные, и восстанавливающие свойства. Тем более что эти качества взаимосвязаны: состав растворяет трудноудаляемую пленку загрязнений (не путайте с простой грязью, которую сначала надо смыть водой), затекает внутрь микротрещин, вытесняя забившиеся отложения, делает наружный слой резины эластичнее и однороднее и формирует защитную пленку от грязи и ультрафиолетового излучения.
Проще работать с пенными составами в аэрозольной упаковке – пена эффективнее обычных спреев захватывает частички грязи и просто стекает вместе с ними, оставляя за собой чистую блестящую поверхность. Ну а если состояние шины вынуждает основательно поработать протирочной тряпкой, то стоит обратить внимание на жидкости и гели.
Обычно косметические средства для шин огнеопасны, поэтому держитесь подальше от нагревательных приборов, а курильщикам придется потерпеть. Старайтесь не вдыхать химические испарения, работайте на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией, избегайте попадания химии на кожу и в глаза. К тому же эти препараты довольно скользкие, так что прикрывайте тормозные механизмы, а если вы обработали протектор, то первые километры будьте осторожнее с резкими разгонами и торможениями, пока не сотрется микрослой состава.
При хранении нужно избегать двух факторов: внешнего воздействия и деформации. Значит, потребуется закрытое помещение без прямого солнечного света и резких перепадов температур. Едкие химические вещества, топливо и масла лучше убрать подальше. Специальной обработки обычно не требуется, но все же чистяще-кондиционирующие составы способны повысить устойчивость резины к старению и рассыханию, дополнительные полиэтиленовые чехлы тоже помогут шинам поддерживать свой «микроклимат».
Покрышки без дисков не надо складывать в стопку (нижним придется тяжело), нельзя их подвешивать за крюк (это чревато деформацией), шины следует ставить вертикально и каждый месяц немного проворачивать.
Рекомендации для колес в сборе прямо противоположны: поскольку диски берут нагрузку на себя, то можно подвешивать колеса за диск или хранить их в стопке, воздух следует стравить примерно на треть.
Официально большинство производителей называют срок годности (часто совпадающий с гарантийным) – 5 лет, но при правильном хранении и щадящей эксплуатации он может быть в два раза больше. Дата выпуска указана в четырехзначном коде на боковине покрышки, где первые две цифры означают неделю выпуска, а остальные год. К примеру, число 2615 говорит, что шина выпущена в июне 2015 года. До 2000 года существовала иная система кодировки, но столь «пожилые» покрышки уже вряд ли кого заинтересуют.
Можно обычной линейкой, а лучше специальным выдвижным щупом с миллиметровой разметкой, который продается в магазинах автоаксессуаров. Некоторые производители оснащают протектор стирающимися по мере износа метками в виде цифр, капель, снежинок и т.п. Напоминаем, что рекомендуемым (но не минимально допустимым) безопасным пределом глубины протектора для летних шин большинство производителей называют 3 мм, а для зимних моделей – 4 мм. В случае неравномерного износа точкой измерения считается самый потертый участок.
При 30% и более износа протектора разница в поведении шин при резких маневрах, разгоне и торможении становится довольно ощутимой, особенно на мокрой и скользкой поверхности. И тут нельзя дать гарантию, что автомобиль не потеряет управляемость и сцепление в самый неподходящий момент. Так что оставляем это на ваш страх и риск, причем последнее слово – ключевое.
Настоятельно рекомендуется. Впрочем, такая перестановка по умолчанию выполняется квалифицированным персоналом шиномонтажа при сезонной замене шин, когда, к примеру, переднеприводным автомобилям на ведущую управляемую ось ставят колеса с лучшей сохранностью протектора. Самих схем перестановки немало, они во многом зависят от типа резины. Больше всего вариантов перестановки у шин с симметричным ненаправленным протектором: можно менять не только ось и сторону автомобиля, но и внутреннюю часть шины с внешней. Для асимметричного направленного рисунка выбор небольшой – можно поменять переднее колесо с задним, причем только для одной – правой или левой – стороны. Важно не применять какую-либо схему механически, а учитывать степень и характер износа каждого колеса.
Автопроизводитель уже позаботился об этом: для каждой модификации есть свой основной рекомендуемый типоразмер, который зависит не только от физических размеров машины, но и от мощности двигателя. Скажем, крупные «катки» на массивных дисках можно уподобить маховикам – скромному базовому мотору раскрутить их тяжелее, и вы заметите ухудшение динамики.
В наше время практически каждый шиномонтажный сервис предлагает услугу утилизации покрышек, причем за невысокую плату.
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