Грядущий летний сезон вновь подтверждает тенденцию последних лет – скоростной предел автомобильных шин становится все выше, а доля HP/UHP-моделей на рынке неуклонно растет. Это наглядно демонстрирует и наш сегодняшний обзор новинок

Каждое новое поколение автомобилей, как правило, получает линейку более мощных двигателей, соответственно, машины становятся быстрее, азартнее, динамичнее. Одновременно возрастают требования и к омологированным шинам. Постоянно расширяется также премиальный сегмент автомобилей, а принадлежность к этому классу часто подразумевает незаурядные ходовые характеристики и комплектацию достойной резиной. При этом из соображений безопасности считается, что свойства шин должны не просто отвечать динамическим характеристикам автомобиля, но и с запасом превышать их.

Но кроме сугубо технических причин есть и маркетинговые – чем премиальнее шина, тем выше ее маржинальность. Поэтому стало выгодно выпускать модели с высокими характеристиками и просить за них соответствующие деньги: пусть магические буквы индекса скорости не всегда означают достойные ходовые качества, но они привлекают дополнительных клиентов.

Сегодня из-за непростой ситуации в экономике потребители стали все чаще выбирать бюджетные шины, производители которых немедленно оценили обстановку и тоже расширили линейку недорогих высокоскоростных шин. Впрочем, список сильных сторон таких моделей нередко ограничивается лишь выгодной ценой, приемлемыми параметрами износостойкости и другими второстепенными свойствами – приблизиться к топовым образцам по ходовым характеристикам им пока не удается даже близко. А если бюджетный бренд принадлежит крупному концерну как дочерний, то свойства шин подчас даже специально занижаются не только ради экономии на технологиях, но и чтобы не создавать внутренней конкуренции с премиальными моделями.

Покупатель тут, скорее всего, в выигрыше: растет конкуренция, а производители шин всех сегментов – от массового до премиального – вынуждены бороться за расширение линейки моделей и улучшение их характеристик. А значит, можно подобрать шину с набором свойств, которые нужны именно вам, и заплатить за это справедливую цену.

Bridgestone

Potenza Adrenalin RE 003

Назначение

Мощные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности

Высокоскоростная (HP) модель премиум-класса. Сложный асимметричный рисунок протектора с центральной канавкой переменной толщины для ускоренного отвода воды. Соединенные блоки наружной плечевой зоны придают устойчивость в поворотах. Резиновая смесь с однородной структурой силики обеспечивает отличные сцепные качества и износоустойчивость.

Преимущества

Хорошая управляемость. Высокое сцепление на сухом асфальте. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.

Типоразмеры

195/60 R15 88 V – 245/35 R19 93 W XL (240–270 км/ч), 30 типоразмеров

Continental

PremiumContact 6

Назначение

Мощные и комфортные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности

Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Эластичный протектор плотно прилегает к любой поверхности. Макроблоки наружной плечевой зоны и цент-ральные ребра с асимметричным профилем обеспечивают устойчивость в поворотах. Резиновая смесь с аморфной структурой и добавлением силики повышает сцепление с мок-рой дорогой.

Преимущества

Отличная управляемость. Увеличенный срок эксплуатации. Плавность и комфорт при спортивном характере.

Типоразмеры

195/50 R16 84 V – 275/40 R21 107 Y XL (240–300 км/ч), 70 типоразмеров

GT Radial

SportActive SUV

Назначение

Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

Инновации и технические особенности

Высокоскоростная (HP) модель. Асимметричный протектор с тремя продольными ребрами обеспечивает приемлемую разгонно-тормозную динамику. Плотная резиновая смесь препятствует быстрому истиранию протектора. Широкие водоотводящие каналы снижают риск аквапланирования.

Преимущества

Ценовая доступность в своем классе. Высокая износоустойчивость. Низкий уровень шума.

Типоразмеры

225/55 R18 98 V – 255/50R19 107 W XL (240–270 км/ч), 7 типоразмеров

Firestone

Touring FS100

Назначение

Легковые автомобили компактного и гольф-класса, подходит для ежедневного вождения.

Инновации и технические особенности

Симметричный ненаправленный рисунок протектора хорошо работает в городском режиме «разгон-торможение». Насыщенность ламелями обеспечивает надежное сцепление на мокрой поверхности и твердом грунтовом покрытии. Эластичная резиновая смесь снижает сопротивление качению.

Преимущества

Высокая износоустойчивость. Надежное сцепление на мокрой дороге. Хорошие скоростные характеристики в своем классе.

Типоразмеры

175/70 R13 82H – 205/55 R16 91V (210–240 км/ч), 3 типоразмера (2017 год), 22 типоразмера (2018 год)

Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 3

Назначение

Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности

Инновационная скоростная (UHP) модель премиум-класса. Резиновая смесь с добавлением клейких смол усиливает сцепление с дорогой. Конструкция блоков асимметричного протектора увеличивает пятно контакта и сокращает торможение на мокрой и сухой поверхности. Каркас из особо легких и прочных компонентов улучшает управляемость, износостойкость, увеличивает экономичность.

Преимущества

Высокий комфорт. Отличная управляемость. Повышенная износоустойчивость. Прочное сцепление на сухом и мокром асфальте.

Типоразмеры

205/40 R17 84 W XL – 255/30R20 92Y XL (270–300 км/ч), 41 типоразмер

GT Radial

FE1 City

Назначение

Легковые автомобили компактного и гольф-класса, преимущественно городская эксплуатация.

Инновации и технические особенности

Рисунок протектора оптимизирован под неравномерную городскую езду в режиме «разгон-торможение». Специальная структура каркаса распределяет давление ради равномерного износа. Компоненты резиновой смеси обеспечивают улучшенное сцепление на мокрой поверхности.

Преимущества

Невысокий уровень шума. Увеличенный срок эксплуатации. Сокращенный тормозной путь на мокром и сухом асфальте.

Типоразмеры

145/80 R13 79 T XL – 185/55 R16 87 V XL (190–240 км/ч), 16 типоразмеров

Kumho

Ecsta PS71

Назначение

Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности

Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Асимметричный рисунок протектора с широкими блоками-ребрами придает устойчивость и управляемость на сухом асфальте. Доработанный бутадиен-стирольный каучук в резиновой смеси улучшает сцепление на мокрой поверхности. Плотные блоки протектора снижают резонансный шум.

Преимущества

Невысокий уровень шума. Хорошее сопротивление аквапланированию. Комфортное поведение.

Типоразмеры

235/45 R17 94Y – 235/30 R20 88Y (300 км/ч), 18 типоразмеров

Michelin

Pilot Sport 4S

Назначение

Суперкары, спорткары, особо мощные версии легковых автомобилей.

Инновации и технические особенности

Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Разная резиновая смесь для внешней и внутренней зон асимметричного протектора для максимального сцепления. Добавки в резиновую смесь, повышающие устойчивость к истиранию. Дополнительный слой в каркасе из арамидно-нейлоновых нитей сохраняет пятно контакта и сцепление при экстремальных перегрузках.

Преимущества

Выдающаяся тормозная динамика. Отточенная управляемость. Высокая износостойкость в своем классе.

Типоразмеры

245/30 R 19 89 ZR(Y) XL – 255/45 R 20 105 ZR(Y) XL (свыше 300 км/ч), 36 типоразмеров

Nitto

NT421Q

Назначение

Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

Инновации и технические особенности

Высокоскоростная модель премиум-класса. Асимметричный протектор с множеством разнонаправленных ламелей и широкими продольными канавками обеспечивает надежное сцепление на мокром и сухом асфальте. Эластичная резиновая смесь нового поколения создает отличный баланс высоких характеристик и износостойкости шины.

Преимущества

Новый уровень комфорта и высоких характеристик на мокрой и сухой дороге. Отлично подойдут для городской эксплуатации и шоссе.

Типоразмеры

215/60 R16 99V – 315/35 R20 110 W (240 270 км/ч), 30 типоразмеров

Michelin

CrossClimate+

Назначение

Широкая гамма легковых автомобилей.

Инновации и технические особенности

Модель класса «Лето+», обновление прошлогодней новинки с расширенным температурным диапазоном, может эксплуатироваться до заморозков. Значок 3PMSF, возможность эксплуатации мягкой европейской зимой. Симметричный направленный рисунок протектора эффективно борется с аквапланированием, обеспечивая сцепление на сложных поверхностях.

Преимущества

Расширяет время эксплуатации до первых холодов. Надежное сцепление на сухом и мокром асфальте. Хорошая износостойкость.

Типоразмеры

195/55 R15 89 V XL – 225/40 R18 92 Y XL (240–300 км/ч), 36 типоразмеров

Nitto

NT555 G2

Назначение

Мощные легковые автомобили со спортивным характером, их тюнинговые версии.

Инновации и технические особенности

Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Симметричный направленный рисунок протектора с двойным центральным ребром обеспечивает хорошую разгонно-тормозную динамику и курсовую устойчивость. Крупные блоки протектора, их форма и расположение способствуют уверенному сцеплению с любой дорогой.

Преимущества

Эффектный дизайн. Отличное сцепление на мокром и сухом покрытии. Невысокий уровень шума.

Типоразмеры

195/50 R15 82V – 245/40 R20 99 Y (240 300 км/ч), 10 типоразмеров

Nokian

Hakka Blue 2

Назначение

Легковые автомобили с хорошей управляемостью, их мощные версии.

Инновации и технические особенности

Система ламелей сложной формы отводит воду из-под блоков в широкие канавки протектора, повышая сцепление на мокром асфальте. Резиновая смесь с расширенным температурным диапазоном удерживает на мокрой и сухой поверхности даже при резких перепадах погоды. Новый стальной брекер лучше противостоит порезам и проколам.

Преимущества

Низкий уровень шума. Высокая прочность конструкции. Повышенное сопротивление аквапланированию. Бессрочная расширенная гарантия.

Типоразмеры

Т 185/55R15 86 V XL – 235/50R17 100 V XL (240–270 км/ч), 21 типоразмер

Nokian

Rockproof

Назначение

Внедорожники и пикапы высокой проходимости.

Инновации и технические особенности

Особо прочная модель для тяжелого бездорожья. Арамидные волокна в боковинах повышают прочность конструкции и устойчивость к порезам. Элементы в канавках протектора предотвращают застревание камней и повреждения от них. Гибридная резиновая смесь работает в широком температурном диапазоне и противостоит проколами и порезам.

Преимущества

Высокая надежность и выносливость. Проходимость на грунтовых, каменистых и песчаных участках. Хорошая управляемость в своем классе.

Типоразмеры

LT225/75 R16 115/112Q – LT315/70 R17 121/118Q, (160 км/ч), 8 типоразмеров

Tigar

Ultra High Performance

Назначение

Мощные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности

Сверхвысокоскоростная (UHP) модель бюджетного класса. Защита обода диска во всех типоразмерах. Асимметричный протектор с массивным сплошным центральным ребром для лучшей разгонно-тормозной динамики и курсовой устойчивости. Резиновая смесь с добавлением силики повышает износостойкость и снижает сопротивление качению.

Преимущества

Ценовая доступность в своем классе. Невысокий уровень шума. Хорошая износостойкость.

Типоразмеры

215/55 R17 98 W – 255/35 R19 96Y (270–300 км/ч), 22 типоразмера

Toyo

Proxes ST III

Назначение

Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.

Инновации и технические особенности

Высокоскоростная модель премиум-класса. Симметричный направленный рисунок протектора со стреловидным центральным ребром обеспечивает высокое сцепление и курсовую устойчивость на мокрой дороге. Система наклонных каналов эффективно препятствует аквапланированию. Параллелограммные блоки центральной зоны протектора обеспечивают надежный контакт и управляемость на сухом покрытии.

Преимущества

Комфорт. Хорошее сцепление на мокром и сухом асфальте. Эффектный дизайн.



Типоразмеры

215/60 R17 100V – 335/25 R22 105W (240 270 км/ч), 40 типоразмеров

Pirelli

P Zero Luxury Saloon

Назначение

Модификация для мощных люксовых и премиальных автомобилей.

Инновации и технические особенности

Ультравысокие характеристики (UHP). Высокотехнологичная шина нового поколения. Новая форма закраины, равномерное распределение контактного давления на полку диска для точного отклика на руль и поперечной устойчивости, износоустойчивость выше, чем у спортивной версии. Сверхлегкие материалы и новый рисунок протектора создают акустический комфорт. Плоский профиль протектора обеспечивает равномерный износ и плотный контакт с дорогой.

Преимущества

Низкий уровень шума. Отличная управляемость. Повышенное сцепление на мокром асфальте.

Типоразмеры

245/45ZR18 100W XL – 245/35R21 96Y XL (270–300 км/ч), 34 типоразмера

Toyo

Proxes Sport

Назначение

Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.

Инновации и технические особенности

Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Асимметричный рисунок протектора с жестким центральным ребром и клиновидными поперечными канавками обеспечивает высокие разгонно-тормозные характеристики и устойчивость в поворотах. Новый состав резиновой смеси улучшает сцепление на мокрой и сухой дороге.

Преимущества

Новый флагман в линейке производителя. Отличное сцепление и управляемость на мокром асфальте. Низкое сопротивление качению.

Типоразмеры

215/45 R17 91W – 235/45 R17 97Y (270 300 км/ч), 5 типоразмеров (2017 год), 44 типоразмера (2018 год)

Yokohama

Advan Fleva V701

Назначение

Легковые автомобили с хорошей управляемостью, их мощные и тюнинговые версии.

Инновации и технические особенности

Высокоскоростная (HP) модель. Симметричный направленный рисунок протектора с широким сплошным ребром придает хорошую разгонно-тормозную динамику и управляемость. Совокупность канавок разнообразной формы обеспечивает особо быстрый отвод воды. Специальный каркас для оптимального распределения давления.

Преимущества

Низкий уровень шума. Повышенное сопротивление аквапланированию. Надежное сцепление на мокром асфальте.

Типоразмеры

195/50R15 82V – 255/30R20 92W (240–270 км/ч), 34 типоразмера