Грядущий летний сезон вновь подтверждает тенденцию последних лет – скоростной предел автомобильных шин становится все выше, а доля HP/UHP-моделей на рынке неуклонно растет. Это наглядно демонстрирует и наш сегодняшний обзор новинок
Каждое новое поколение автомобилей, как правило, получает линейку более мощных двигателей, соответственно, машины становятся быстрее, азартнее, динамичнее. Одновременно возрастают требования и к омологированным шинам. Постоянно расширяется также премиальный сегмент автомобилей, а принадлежность к этому классу часто подразумевает незаурядные ходовые характеристики и комплектацию достойной резиной. При этом из соображений безопасности считается, что свойства шин должны не просто отвечать динамическим характеристикам автомобиля, но и с запасом превышать их.
Но кроме сугубо технических причин есть и маркетинговые – чем премиальнее шина, тем выше ее маржинальность. Поэтому стало выгодно выпускать модели с высокими характеристиками и просить за них соответствующие деньги: пусть магические буквы индекса скорости не всегда означают достойные ходовые качества, но они привлекают дополнительных клиентов.
Сегодня из-за непростой ситуации в экономике потребители стали все чаще выбирать бюджетные шины, производители которых немедленно оценили обстановку и тоже расширили линейку недорогих высокоскоростных шин. Впрочем, список сильных сторон таких моделей нередко ограничивается лишь выгодной ценой, приемлемыми параметрами износостойкости и другими второстепенными свойствами – приблизиться к топовым образцам по ходовым характеристикам им пока не удается даже близко. А если бюджетный бренд принадлежит крупному концерну как дочерний, то свойства шин подчас даже специально занижаются не только ради экономии на технологиях, но и чтобы не создавать внутренней конкуренции с премиальными моделями.
Покупатель тут, скорее всего, в выигрыше: растет конкуренция, а производители шин всех сегментов – от массового до премиального – вынуждены бороться за расширение линейки моделей и улучшение их характеристик. А значит, можно подобрать шину с набором свойств, которые нужны именно вам, и заплатить за это справедливую цену.
Назначение
Мощные легковые автомобили со спортивным характером.
Инновации и технические особенности
Высокоскоростная (HP) модель премиум-класса. Сложный асимметричный рисунок протектора с центральной канавкой переменной толщины для ускоренного отвода воды. Соединенные блоки наружной плечевой зоны придают устойчивость в поворотах. Резиновая смесь с однородной структурой силики обеспечивает отличные сцепные качества и износоустойчивость.
Преимущества
Хорошая управляемость. Высокое сцепление на сухом асфальте. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.
Типоразмеры
195/60 R15 88 V – 245/35 R19 93 W XL (240–270 км/ч), 30 типоразмеров
Назначение
Мощные и комфортные легковые автомобили со спортивным характером.
Инновации и технические особенности
Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Эластичный протектор плотно прилегает к любой поверхности. Макроблоки наружной плечевой зоны и цент-ральные ребра с асимметричным профилем обеспечивают устойчивость в поворотах. Резиновая смесь с аморфной структурой и добавлением силики повышает сцепление с мок-рой дорогой.
Преимущества
Отличная управляемость. Увеличенный срок эксплуатации. Плавность и комфорт при спортивном характере.
Типоразмеры
195/50 R16 84 V – 275/40 R21 107 Y XL (240–300 км/ч), 70 типоразмеров
Назначение
Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.
Инновации и технические особенности
Высокоскоростная (HP) модель. Асимметричный протектор с тремя продольными ребрами обеспечивает приемлемую разгонно-тормозную динамику. Плотная резиновая смесь препятствует быстрому истиранию протектора. Широкие водоотводящие каналы снижают риск аквапланирования.
Преимущества
Ценовая доступность в своем классе. Высокая износоустойчивость. Низкий уровень шума.
Типоразмеры
225/55 R18 98 V – 255/50R19 107 W XL (240–270 км/ч), 7 типоразмеров
Назначение
Легковые автомобили компактного и гольф-класса, подходит для ежедневного вождения.
Инновации и технические особенности
Симметричный ненаправленный рисунок протектора хорошо работает в городском режиме «разгон-торможение». Насыщенность ламелями обеспечивает надежное сцепление на мокрой поверхности и твердом грунтовом покрытии. Эластичная резиновая смесь снижает сопротивление качению.
Преимущества
Высокая износоустойчивость. Надежное сцепление на мокрой дороге. Хорошие скоростные характеристики в своем классе.
Типоразмеры
175/70 R13 82H – 205/55 R16 91V (210–240 км/ч), 3 типоразмера (2017 год), 22 типоразмера (2018 год)
Назначение
Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.
Инновации и технические особенности
Инновационная скоростная (UHP) модель премиум-класса. Резиновая смесь с добавлением клейких смол усиливает сцепление с дорогой. Конструкция блоков асимметричного протектора увеличивает пятно контакта и сокращает торможение на мокрой и сухой поверхности. Каркас из особо легких и прочных компонентов улучшает управляемость, износостойкость, увеличивает экономичность.
Преимущества
Высокий комфорт. Отличная управляемость. Повышенная износоустойчивость. Прочное сцепление на сухом и мокром асфальте.
Типоразмеры
205/40 R17 84 W XL – 255/30R20 92Y XL (270–300 км/ч), 41 типоразмер
Назначение
Легковые автомобили компактного и гольф-класса, преимущественно городская эксплуатация.
Инновации и технические особенности
Рисунок протектора оптимизирован под неравномерную городскую езду в режиме «разгон-торможение». Специальная структура каркаса распределяет давление ради равномерного износа. Компоненты резиновой смеси обеспечивают улучшенное сцепление на мокрой поверхности.
Преимущества
Невысокий уровень шума. Увеличенный срок эксплуатации. Сокращенный тормозной путь на мокром и сухом асфальте.
Типоразмеры
145/80 R13 79 T XL – 185/55 R16 87 V XL (190–240 км/ч), 16 типоразмеров
Назначение
Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.
Инновации и технические особенности
Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Асимметричный рисунок протектора с широкими блоками-ребрами придает устойчивость и управляемость на сухом асфальте. Доработанный бутадиен-стирольный каучук в резиновой смеси улучшает сцепление на мокрой поверхности. Плотные блоки протектора снижают резонансный шум.
Преимущества
Невысокий уровень шума. Хорошее сопротивление аквапланированию. Комфортное поведение.
Типоразмеры
235/45 R17 94Y – 235/30 R20 88Y (300 км/ч), 18 типоразмеров
Назначение
Суперкары, спорткары, особо мощные версии легковых автомобилей.
Инновации и технические особенности
Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Разная резиновая смесь для внешней и внутренней зон асимметричного протектора для максимального сцепления. Добавки в резиновую смесь, повышающие устойчивость к истиранию. Дополнительный слой в каркасе из арамидно-нейлоновых нитей сохраняет пятно контакта и сцепление при экстремальных перегрузках.
Преимущества
Выдающаяся тормозная динамика. Отточенная управляемость. Высокая износостойкость в своем классе.
Типоразмеры
245/30 R 19 89 ZR(Y) XL – 255/45 R 20 105 ZR(Y) XL (свыше 300 км/ч), 36 типоразмеров
Назначение
Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.
Инновации и технические особенности
Высокоскоростная модель премиум-класса. Асимметричный протектор с множеством разнонаправленных ламелей и широкими продольными канавками обеспечивает надежное сцепление на мокром и сухом асфальте. Эластичная резиновая смесь нового поколения создает отличный баланс высоких характеристик и износостойкости шины.
Преимущества
Новый уровень комфорта и высоких характеристик на мокрой и сухой дороге. Отлично подойдут для городской эксплуатации и шоссе.
Типоразмеры
215/60 R16 99V – 315/35 R20 110 W (240 270 км/ч), 30 типоразмеров
Назначение
Широкая гамма легковых автомобилей.
Инновации и технические особенности
Модель класса «Лето+», обновление прошлогодней новинки с расширенным температурным диапазоном, может эксплуатироваться до заморозков. Значок 3PMSF, возможность эксплуатации мягкой европейской зимой. Симметричный направленный рисунок протектора эффективно борется с аквапланированием, обеспечивая сцепление на сложных поверхностях.
Преимущества
Расширяет время эксплуатации до первых холодов. Надежное сцепление на сухом и мокром асфальте. Хорошая износостойкость.
Типоразмеры
195/55 R15 89 V XL – 225/40 R18 92 Y XL (240–300 км/ч), 36 типоразмеров
Назначение
Мощные легковые автомобили со спортивным характером, их тюнинговые версии.
Инновации и технические особенности
Сверхвысокоскоростная (UHP) модель. Симметричный направленный рисунок протектора с двойным центральным ребром обеспечивает хорошую разгонно-тормозную динамику и курсовую устойчивость. Крупные блоки протектора, их форма и расположение способствуют уверенному сцеплению с любой дорогой.
Преимущества
Эффектный дизайн. Отличное сцепление на мокром и сухом покрытии. Невысокий уровень шума.
Типоразмеры
195/50 R15 82V – 245/40 R20 99 Y (240 300 км/ч), 10 типоразмеров
Назначение
Легковые автомобили с хорошей управляемостью, их мощные версии.
Инновации и технические особенности
Система ламелей сложной формы отводит воду из-под блоков в широкие канавки протектора, повышая сцепление на мокром асфальте. Резиновая смесь с расширенным температурным диапазоном удерживает на мокрой и сухой поверхности даже при резких перепадах погоды. Новый стальной брекер лучше противостоит порезам и проколам.
Преимущества
Низкий уровень шума. Высокая прочность конструкции. Повышенное сопротивление аквапланированию. Бессрочная расширенная гарантия.
Типоразмеры
Т 185/55R15 86 V XL – 235/50R17 100 V XL (240–270 км/ч), 21 типоразмер
Назначение
Внедорожники и пикапы высокой проходимости.
Инновации и технические особенности
Особо прочная модель для тяжелого бездорожья. Арамидные волокна в боковинах повышают прочность конструкции и устойчивость к порезам. Элементы в канавках протектора предотвращают застревание камней и повреждения от них. Гибридная резиновая смесь работает в широком температурном диапазоне и противостоит проколами и порезам.
Преимущества
Высокая надежность и выносливость. Проходимость на грунтовых, каменистых и песчаных участках. Хорошая управляемость в своем классе.
Типоразмеры
LT225/75 R16 115/112Q – LT315/70 R17 121/118Q, (160 км/ч), 8 типоразмеров
Назначение
Мощные легковые автомобили со спортивным характером.
Инновации и технические особенности
Сверхвысокоскоростная (UHP) модель бюджетного класса. Защита обода диска во всех типоразмерах. Асимметричный протектор с массивным сплошным центральным ребром для лучшей разгонно-тормозной динамики и курсовой устойчивости. Резиновая смесь с добавлением силики повышает износостойкость и снижает сопротивление качению.
Преимущества
Ценовая доступность в своем классе. Невысокий уровень шума. Хорошая износостойкость.
Типоразмеры
215/55 R17 98 W – 255/35 R19 96Y (270–300 км/ч), 22 типоразмера
Назначение
Мощные скоростные кроссоверы и внедорожники.
Инновации и технические особенности
Высокоскоростная модель премиум-класса. Симметричный направленный рисунок протектора со стреловидным центральным ребром обеспечивает высокое сцепление и курсовую устойчивость на мокрой дороге. Система наклонных каналов эффективно препятствует аквапланированию. Параллелограммные блоки центральной зоны протектора обеспечивают надежный контакт и управляемость на сухом покрытии.
Преимущества
Комфорт. Хорошее сцепление на мокром и сухом асфальте. Эффектный дизайн.
Типоразмеры
215/60 R17 100V – 335/25 R22 105W (240 270 км/ч), 40 типоразмеров
Назначение
Модификация для мощных люксовых и премиальных автомобилей.
Инновации и технические особенности
Ультравысокие характеристики (UHP). Высокотехнологичная шина нового поколения. Новая форма закраины, равномерное распределение контактного давления на полку диска для точного отклика на руль и поперечной устойчивости, износоустойчивость выше, чем у спортивной версии. Сверхлегкие материалы и новый рисунок протектора создают акустический комфорт. Плоский профиль протектора обеспечивает равномерный износ и плотный контакт с дорогой.
Преимущества
Низкий уровень шума. Отличная управляемость. Повышенное сцепление на мокром асфальте.
Типоразмеры
245/45ZR18 100W XL – 245/35R21 96Y XL (270–300 км/ч), 34 типоразмера
Назначение
Спорткары, мощные легковые автомобили со спортивным характером.
Инновации и технические особенности
Сверхвысокоскоростная (UHP) модель премиум-класса. Асимметричный рисунок протектора с жестким центральным ребром и клиновидными поперечными канавками обеспечивает высокие разгонно-тормозные характеристики и устойчивость в поворотах. Новый состав резиновой смеси улучшает сцепление на мокрой и сухой дороге.
Преимущества
Новый флагман в линейке производителя. Отличное сцепление и управляемость на мокром асфальте. Низкое сопротивление качению.
Типоразмеры
215/45 R17 91W – 235/45 R17 97Y (270 300 км/ч), 5 типоразмеров (2017 год), 44 типоразмера (2018 год)
Назначение
Легковые автомобили с хорошей управляемостью, их мощные и тюнинговые версии.
Инновации и технические особенности
Высокоскоростная (HP) модель. Симметричный направленный рисунок протектора с широким сплошным ребром придает хорошую разгонно-тормозную динамику и управляемость. Совокупность канавок разнообразной формы обеспечивает особо быстрый отвод воды. Специальный каркас для оптимального распределения давления.
Преимущества
Низкий уровень шума. Повышенное сопротивление аквапланированию. Надежное сцепление на мокром асфальте.
Типоразмеры
195/50R15 82V – 255/30R20 92W (240–270 км/ч), 34 типоразмера
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Daimler AG будет использовать дождевую воду для охлаждения шин
А в случае необходимости, растаявший снег будет использоваться для борьбы с наледью
Mercedes-Benz предложил поливать шины, чтобы избегать перегрева покрышек
Компания Mercedes-Benz разработала новую систему охлаждения шин автомобилей
Росавтодор снова вынес на повестку дня запрет на использование шин не по сезону
Будут ли российских автомобилистов штрафовать за использование не соответствующих сезону шин?
По итогам года российский рынок шин для легковых автомобилей может сократиться на 6%
Эксперты ожидают уменьшение темпов падения шинного рынка в России в этом году
Не стоит спешить со сменой зимних шин на летние
Глава Гидрометцентра РФ посоветовал москвичам не менять резину
Goodyear показал в Женеве концепт сферических шин
Goodyear представил концепт шин будущего – магнитная левитация и сферическая форма
В России могут ввести акциз на автомобильные шины
В перечень подакцизных товаров могут войти автомобильные шины