Считается, что большинство внедорожников и кроссоверов теперь крайне редко съезжают с асфальта, и потому каждое новое поколение универсальных шин для них внешне все чаще напоминает легковые модели. А вот для тех, кто периодически совершает вылазки на природу, существует особая категория резины

Специалисты обозначают такие шины формулой «80% асфальта – 20% бездорожья», которая предполагает, что автовладельцы не собираются штурмовать непроходимые дебри и обычно ограничиваются грунтовыми загородными и лесными дорожками, ровными и не особо сложными песчаными и каменистыми участками. При этом они желают сохранить высокие характеристики скорости и управляемости на твердом покрытии.

Если типичные «асфальтовые» SUV шины рисунком протектора напоминают увеличенные легковые модели (с поправкой на усиленную внутреннюю конструкцию), то даже «слегка внедорожная» резина наделена отличительными чертами. Прежде всего, это большое количество поперечных сцепных кромок, образованных краями блоков и каналами между ними, что обеспечивает необходимые для своего сегмента тяговые характеристики. Чаще всего в таких шинах преобладает симметричный ненаправленный рисунок протектора с двумя-тремя продольными ребрами в центральной зоне. Плечевая зона в такой резине больше схожа с легковыми моделями своими скругленными очертаниями, что помогает уверенно проходить повороты, но отсутствие выраженных грунтозацепов сильно ограничивает проходимость в глубокой грязи и колее. Вместе с тем плотные ребра и «плечи» способны обеспечить приемлемые повадки на асфальте.

Обилие кромок и краев блоков увеличивает число ударов протектора о дорогу и, соответственно, шум в движении. Настоящие джиперы относятся к этому большей частью философски, но в нашем случае не будем забывать, что основную часть времени автовладельцы проводят на асфальте. Чтобы улучшить акустический комфорт, разработчики делают неравномерными размер блоков, их шаг или форму, что снижает размеренность ударов и, стало быть, резонанс. Отдельные производители идут дальше и экспериментируют с аэродинамикой стенок каналов.

Запрос на улучшенную проходимость относится и к поведению шины на водяной пленке. Здесь в пользу данного типа резины говорит значительный негативный профиль, то есть совокупность всех каналов и канавок. Нередко поперечные канавки имеют специальную форму, позволяющую увеличивать скорость потоков воды и ее эвакуацию из пятна контакта. Основной поток воды, жидкой грязи или слякоти удаляется с помощью широких продольных каналов. Не менее важна способность протектора самоочищаться от почвы, грязи и даже снега. Как и в более экстремальных внедорожных моделях, в рассматриваемых покрышках можно встретить специальные выступы в каналах, препятствующие застреванию камней и способствующие их удалению.

Отдельный вопрос – возможность круглогодичной эксплуатации таких шин. Формально они считаются всесезонными и почти все несут на боковине отметку M+S (Mud & Snow) – в ряде стран этого достаточно, чтобы зимой у полиции не было к вам вопросов, но практически все шинные производители утверждают, что без дополнительного значка 3PMSF (гора с тремя вершинами и снежинка) они не могут считаться полноценной заменой зимним моделям. Не редкость, когда в западных буклетах и рекламных роликах отдельные внедорожные шины показаны на зимней дороге, но при этом в нашей стране они однозначно позиционируются как летние. Дело в том, что резиновая смесь таких шин способна сохранять должную эластичность примерно до −5–10 градусов, а дальше ее сцепные свойства резко падают. И если где-то снежок в «околоплюсовой» зоне не станет особой проблемой для этих моделей, то на насквозь промерзшей дороге в большинстве наших регионов они просто поставят под угрозу вашу безопасность.

Под рассматриваемую нами категорию попадают главным образом шины сегмента High Terrain, которые обычно маркируются индексом HT (H/T) в наименовании модели, при этом у некоторых компаний встречаются и промежуточные версии с большей или меньшей степенью «внедорожности». А потому мы несколько расширили границы обзора, включив в него различные модели, позволяющие покинуть асфальт, но все же предназначенные для дорог с твердым покрытием.

Шина GT Radial Savero SUV полностью отражает концепцию азиатского гиганта, предлагающую потребителям недорогую и качественную альтернативу известным премиальным аналогам. Симметричный ненаправленный дизайн протектора не затеряется на фоне продукции иных именитых брендов: выраженные три продольных ребра, включая центральное, обилие разнонаправленных ламелей изящных и одновременно практичных форм. Четыре широких продольных канала призваны эффективно бороться с аквапланированием, и, по отзывам клиентов, в дождливую погоду резина действительно не вызывает нареканий, если поддерживать разумную скорость. Большинство типоразмеров имеют индекс скорости H (210 км/ч), а отдельные размеры даже V (240 км/ч), что в демократичной ценовой категории определенно идет в плюс: шина вполне уверенно чувствует себя на высокой скорости, хотя это больше относится к курсовой устойчивости, нежели к быстрому прохождению виражей. Плотные закругленные плечевые зоны без намека на грунтозацепы намекают, что в грязи и снегу (несмотря на значок M+S) шине делать нечего, и все ее «внедорожные проценты» приходятся на достаточно ровную, твердую и (желательно) сухую грунтовку. На зимней дороге покрышка не чувствует себя уверенно, хотя ведет себя не в пример лучше летних моделей, и потому рекомендовать ее для круглогодичной эксплуатации можно только в теплых регионах страны, где заморозки случаются нечасто. Как у и многих шин этого бренда, основным достоинством Savero SUV является хорошая износоустойчивость, а это качество – одно из важнейших для потребителей, подыскивающих бюджетный вариант.

Про шину Nitto Dura Grappler мы в первую очередь скажем, что она очень эффектно выглядит (впрочем, как и другие модели бренда). Каждый ее блок с тремя узкими поперечными ламелями, упирающимися в широкий вертикальный прямоугольный вырез, напоминает то ли логотип, то ли букву неведомого алфавита. При этом блоки центральной и плечевой зон во многом идентичны по рисунку и отличаются размерами и пропорциями. Блоки выложены в продольные ребра и для большей плотности протектора соединены между собой перемычками. В некоторых типоразмерах добавлено уплотненное центральное ребро, обеспечивающее лучшую управляемость и курсовую устойчивость. Сверху очертания блоков напоминают параллелограмм, но их стенки расширяются дополнительными гранями в глубину канавок, что повышает плотность и устойчивость протектора – он меньше забивается грязью и камнями, а сами каналы из-за этого получили зигзагообразную форму. Обилие поперечных зубчатых ламелей вместе с мягкой резиновой смесью вызывает ассоциации с зимними шинами, и Dura Grappler действительно позволяет сохранить контроль на заснеженной и промерзшей дороге, но – при разумном лимите скорости и повышенном внимании водителя (все-таки в нашем климате рекомендовать шину для круглогодичного использования не стоит). Сильной стороной модели стал высокий акустический комфорт: на фоне многих «одноклассников» она выгодно отличается низким уровнем шума. У крупных типоразмеров заявлен высокий индекс скорости (вплоть до 240 км/ч), но мягкий протектор накладывает определенные ограничения, поэтому любителям погонять на мощных внедорожниках следует обратить внимание на другой сегмент шин.

Финская компания Nokian Tyres рекомендует шины Rotiiva HT главным образом для подлинных внедорожников, пикапов и легких грузовиков, хотя при необходимости часто съезжать с асфальта она подойдет и обычным кроссоверам (разумеется, при совпадении типоразмеров). Модель отвечает общей концепции компании, учитывающей особенности сложного северного климата, разнообразие дорожного покрытия и непростые условия эксплуатации. По фирменной запатентованной технологии боковины усилены арамидными волокнами, увеличивающими устойчивость к разрывам и порезам. Асимметричный протектор отличается тремя продольными ребрами, выложенными из небольших блоков сложной формы, образующих множество сцепных кромок. Форма блоков и дренажных канавок рассчитана так, что под нагрузкой они стопорят друг друга, повышают плотность протектора, а за счет деформации в движении увеличивается их площадь и пятно контакта. Большое внимание уделено защите от аквапланирования: основной объем влаги удаляется с помощью четырех широких продольных каналов, а особая форма поперечных каналов и канавок помогает увеличивать скорость воды, разгоняя потоки подобно спринцовке. Традиционно стенки каналов сделаны полированными для минимизации трения воды. Также в боковых стенках каналов есть полукруглые углубления, гасящие аэродинамический шум, особый слой между боковой стенкой и протектором поглощает часть вибраций. На дне продольных каналов расположены прямоугольные выступы, препятствующие застреванию камней. В целом шина неплохо чувствует себя вне асфальта (кроме вязкой грязи), не спасует и на зимней дороге, хотя, конечно, и близко не сравнится с зимними моделями этой компании.

Шина Pirelli Scorpion STR с текущего года уже не присутствует в официальном каталоге, но на складах дилеров на момент написания обзора оставалось ограниченное количество этого продукта, и сейчас есть последняя возможность приобрести эту действительно достойную модель. Производитель заявляет формулу «75% асфальта – 25% бездорожья», и участки без твердого покрытия здесь не ограничиваются укатанной грунтовкой – шина неплохо едет по неглубокой и невязкой грязи, не спасует и на сыпучих грунтах, если, конечно, речь не идет о пустынных барханах. Несмотря на официальную принадлежность к летним шинам, немало водителей у нас и за рубежом эксплуатируют ее круглый год, отмечая, что, хотя модель заметно уступает специализированной зимней резине, она все же позволяет сохранять в холода приемлемые сцепление и контроль, чему способствует подчеркнуто эластичная резиновая смесь с высоким содержанием силики. Симметричный ненаправленный рисунок протектора выделяется плотным центральным ребром с узкими наклонными ламелями, что обеспечивает хорошую управляемость и курсовую устойчивость. Наклонные блоки плечевой зоны, разделенные широкими косыми каналами, образуют многочисленные кромки сцепления, улучшающие разгонно-тормозные характеристики и сцепление на различных типах дорожного покрытия. Плотная плечевая зона гарантирует устойчивость в поворотах. Как альтернативу из актуального коммерческого предложения можем назвать модель Scorpion Verde All Season, которая заметно превосходит Scorpion STR в скоростных характеристиках и управляемости, но вне асфальта предпочитает лишь твердую грунтовку.

Компания Toyo знает толк во внедорожной резине, и в интересующем нас сегменте у нее есть новейшая модель Open Country H/T второго поколения, однако официально в России она не предлагается – у нас японцы сделали ставку на более «дорожную» Open Country U/T, у которой 90% ходовых характеристик рассчитано на асфальтовое покрытие. Симметричный рисунок протектора снабжен тремя продольными ребрами, где центральное – прорезано множеством изломленных канавок, образующих выраженные сцепные кромки и создающих взаимостопорящие элементы, за счет чего сохраняется плотность ребра (особенно при поперечной нагрузке). Наклонные блоки других ребер разделены крупными канавками, которые вместе с четырьмя продольными каналами обеспечивают быстрое удаление воды. Пятишаговое варьирование конфигурации блоков позволило снизить резонанс, вибрацию и шум. Кроме того, повысить акустический комфорт помогают реб­ристые стенки центральных каналов, гасящие избыточные звуковые колебания. Волнообразные 3D-ламели плечевых блоков повышают плотность этих участков, улучшая прохождение поворотов и снижая износ. Эластичная резиновая смесь с повышенным содержанием силики вместе с цепким протектором помогает не терять устойчивости даже на зимней дороге, хотя подчеркнем, что шина рекомендована для теплого периода. Вне асфальта покрышка разрешает даже чуть больше, чем заявлено производителем, не теряя сцепления на присыпанных листьями и хвоей лесных дорогах, а также на мокрой грунтовке. Вместе с хорошими скоростными характеристиками и достойной управляемостью это делает модель привлекательным универсальным вариантом для различных типов внедорожников и кроссоверов.

У бренда Yokohama есть немало шин, попадающих в интересующую нас категорию, часть из них наделена оригинальным дизайном и предназначена для заводской комплектации. Самой актуальной моделью мы считаем новинку текущего сезона Geolandar X-CV G057, которая пришла на смену поистине культовой шине Parada Spec-X PA02, известной прежде всего ярким и красивым симметричным направленным дизайном. Внешне новинка стала полной противоположностью – ее асимметричный дизайн математически выверен и лаконичен и потому не бросается в глаза. Продольные линии блоков чередуются по типу рисунка и назначению: первое центральное ребро от наружной стороны и внутренняя плечевая зона отвечают за сцепление на мокрой поверхности, остальные наиболее эффективно работают на сухом покрытии. Ребро центральной зоны выложено из чуть более крупных элементов и снабжено комбинацией разновеликих прорезей и выемок, чтобы сочетать оптимальную плотность с хорошей цепкостью. В одном и том же блоке может встречаться комбинация 2D- и 3D-ламелей: особая работа их кромок создает оптимальное сцепление на разных типах дорог вплоть до зимнего покрытия. Маркировка M+S рассматривается производителем только как указание, что шины могут безопасно продолжить движение в случае «внезапного снегопада», впрочем, первый «экзаменационный» холодный сезон у этой модели еще впереди. Пятно контакта новинки заметно шире, чем у Parada, и это обещает лучшее сцепление и увеличенную ходимость. В резиновую смесь добавлен полимер, который помогает эффективнее задействовать частицы силики в резиновой смеси, что повышает сцепные характеристики.