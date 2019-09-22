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Фигурное катание

Многочисленные сцепные кромки сливаются в фирменный орнамент
Многочисленные сцепные кромки сливаются в фирменный орнамент
На участке экстренного торможения шина показала уверенное замедление и стабильность
На участке экстренного торможения шина показала уверенное замедление и стабильность

Японский концерн Toyo представил зимнюю нешипованную шину Observe GSi-6, которая оптимально приспособлена к российским реалиям и запросам водителей. Конечно же, не обошлось без фирменных нюансов в дизайне, технологиях и даже в презентации новинки

Пожалуй, я не припомню другой шинной компании, уделяющей такое внимание не только содержанию презентации, но и ее форме. Демонстрация новой модели Toyo Observe GSi-6 стала настоящим шоу: представьте себе огромный павильон крупнейшей московской частной киностудии с яростными барабанщицами в японском стиле, световыми и звуковыми эффектами, броской графикой.

Для теста, который корректнее будет назвать ходовой презентацией, организаторы тоже подобрали нестандартную площадку – крытую ледовую арену крупного спортивного комплекса. Подобное решение мы раньше встречали и у других шинных марок, но если обычно такое руление походило лишь на первые осторожные шаги новичков на катке, то сейчас фигуры из расставленных конусов больше намекали на сложную обязательную программу в фигурном катании.

Нешипованным шинам на гладком льду арены приходится полагаться главным образом на сцепные свойства резиновой смеси и чуть меньше – на элементы протектора. В Observe GSi-6, как и в предыдущей модели GSi-5, основную роль возложили на абсорбирующий состав из бамбукового угля, который впитывает образующийся при трении скользкий микрослой воды, а также на микроабразивные частицы Microbit, полученные из скорлупы грецкого ореха. Напомним, этот экзотичный компонент разработчики выбрали за экологичность и оптимальный баланс проникающих свойств, достаточных для удержания на льду, но не причиняющих вред асфальту. Чтобы сохранить необходимую эластичность без потери ходимости, традиционная силика добавляется вместе с полимером, улучшающим ее дисперсию (технология Nano Balance).

Помню, как предыдущая модель Observe GSi 5 хорошо цеплялась за лед даже на насквозь промерзшем финском полигоне в 30-градусный мороз, и сейчас снова уверенно трогаюсь на гладкой поверхности ледовой арены – организаторы предоставили возможность освежить память перед тестом новой шины. Казалось бы, ну что это за скорость в пределах 10 км/ч? Но после того, как я только что перед дверью машины чуть не сел на шпагат, приходится осторожничать: стоит чуть прибавить «газу», как машина в поворотах норовит распрямить траекторию, хотя контроль над ситуацией сохраняется и маневрирование между конусами не превращается в кегельбан.

И вдоль, и поперек…

Затем, аккуратно шаркая ногами, перебираюсь к седану, «обутому» в новую Observe GSi 6. И первое желание – увеличить скорость: в полтора раза, вдвое… Проходить повороты и переставки стало заметно легче, физически ощущаешь, насколько выросла поперечная устойчивость шины.

Почувствовав уверенность, провоцирую автомобиль намеренно резкими движениями руля – при установленном на тесте лимите скорости он неохотно срывается в скольжение и дает сохранить контроль над траекторией. Упражнения превращаются в увлекательный аттракцион. Несколько раз под неодобрительным взглядом инструктора берусь за рычаг «ручника», но вновь без особого экстрима. На стабильность протектора в увеличенном пятне контакта повлияла и конструкция шины с двумя слоями металлического брекера, особо прочным бортовым кольцом и высоко подвернутым на боковины слоем каркаса.

Toyo входит в число немногих компаний, уделяющих внимание эстетике шины, вот и протектор Observe GSi-6 словно украсили витиеватым орнаментом. На самом деле тут видна работа не дизайнеров, а инженеров, серьез­но поработавших над плотностью и сцеплением. Прямое прежде центральное ребро получило стреловидные зубчатые выступы, стало шире, а непрерывная ламель в его середине, похожая на след маятника, увеличивает сцепные свойства в продольном направлении и помогает отводить воду.

Крупные сдвоенные блоки центральной зоны с зубчатыми краями сочетают в себе обилие сцепных кромок и высокую плотность при разных векторах нагрузки, по бокам они усилены так называемыми снежными когтями – треугольными «подпорками», спрятанными в каналах. На каждом элементе такого блока расположена спиралевидная ламель, работающая во всех направлениях независимо от поворота колес, а длинные поперечные волнообразные ламели, в свою очередь, получили оптимизированные взаимопроникающие стенки, что также увеличило жесткость блоков.

На тест нам предоставили совершенно новые шины, но они смогли без обкатки эффективно работать буквально с первых метров благодаря поверхностным сцепным бороздкам First Edge. Почувствовать удачный баланс цепкости и плотности нового протектора удалось не только на виражах, но и при разгоне, а особенно – замедлении, когда при укороченном тормозном пути сохраняется прямолинейность движения и исключается рыскание.

В дни презентации на улицах и, разумеется, на арене не было обильного снежного покрова, но, хорошо изучив повадки предыдущей модели и сравнив изменения в рисунке протектора, можем утверждать, что и без того достойная проходимость этой линейки должна существенно улучшиться. Чего стоят одни только сложные грунтозацепы наружной плечевой зоны, направленные на уверенное движение в глубоком снегу и колее.

Появление новой шины Observe GSi 6 дало возможность российскому офису Toyo при ценообразовании в районе верхушки среднеценового сегмента предоставить автомобилистам модель, способную в отдельных дисциплинах бросить вызов и представителям премиального класса. А для повседневной езды в широком диапазоне зимних температур и климатических зон она станет удачным и рациональным выбором.

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