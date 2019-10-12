Автомобильный портал Motorpage
Близнецы

Hankook Winter i*Pike X W429А
Hankook Winter i*Pike X W429А
Maxxis NP5 Premitra Ice Nord
Maxxis NP5 Premitra Ice Nord
Nitto NT90W
Nitto NT90W
Nitto Therma Spike
Nitto Therma Spike
Nokian Hakkapeliitta 9 / Hakkapeliitta 9 SUV
Nokian Hakkapeliitta 9 / Hakkapeliitta 9 SUV
Nokian Nordman 7 / Nordman 7 SUV
Nokian Nordman 7 / Nordman 7 SUV
Pirelli Ice Zero 2 / Pirelli Scorpion Ice Zero 2
Pirelli Ice Zero 2 / Pirelli Scorpion Ice Zero 2
Pirelli Winter Ice Zero FR
Pirelli Winter Ice Zero FR
Toyo Observe GSi-6
Toyo Observe GSi-6
Toyo Ice-Freezer
Toyo Ice-Freezer

В наше время распространенной практикой стала разработка модели, а точнее, концепции, одновременно для легковых автомобилей и внедорожников с кроссоверами. Внешне эти шины различаются разве что размерами и надписями на боковине, протектор же чаще идентичен как у близнецов. Основные отличия скрыты от глаз и заключаются в конструкции каркаса и иногда в составе резиновой смеси – они компенсируют высокий центр тяжести, иное распределение масс и ходовые особенности SUV-класса. В этот обзор мы включили несколько таких примеров

НОВИНКА!   Hankook Winter i*Pike X W429А

НАЗНАЧЕНИЕ: Внедорожники и кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий.  Z-образные канавки для сцепления в глубоком снегу. Широкие блоки центральной зоны для уверенной тяги на различном зимнем покрытии. Дополнительные сцепные элементы Ice Slit вокруг посадочного гнезда шипа. Пятигранный твердосплавный наконечник шипа, 16-рядное расположение шипов. Оптимизированные 3D-ламели повышают плотность блоков плечевой зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличные ходовые качества на льду. Высокая проходимость в снегу. Хорошая управляемость на заснеженной и обледенелой дороге.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 205/75 R15 – 225/60 R18 (190 км/ч), 12 типоразмеров.

Maxxis NP5 Premitra Ice Nord

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Стреловидный симметричный направленный рисунок. Широкие соединительные перемычки и ступенчатые мосты между блоками для плотности протектора. Многоугольный дизайн ламелей и стенок блоков. Круговая выемка вокруг шипа в виде присоски. Двухслойный высокопрочный стальной корд.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошая проходимость в снегу. Надежная курсовая устойчивость. Умеренный шум.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/70 R13 82T –  245/40 R18 97T (190 км/ч), 27 типоразмеров.

Nitto NT90W

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от семейного до представительского класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для суровых погодных условий. Асимметричный рисунок с двойным центральным ребром. Двойная резиновая смесь с элементами скорлупы грецкого ореха: сверхмягкая внутренняя зона со смыкающимися 3D-ламелями для сцепления на льду и мягкая смесь наружной зоны с повышающими плотность блоков многоволновыми 3D-ламелями для уверенного прохождения поворотов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошее сцепление на снегу и льду. Стабильность в поворотах, надежная курсовая устойчивость. Высокий акустический комфорт.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/55 R17 94Q  90W – 265/45 R21 104Q (160 км/ч), 21 типоразмер.

Nitto Therma Spike

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактных до представительских.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Асимметричный ненаправленный рисунок протектора с увеличенным количеством сцепных кромок и хорошей способностью к самоочищению. Крестообразный наконечник шипа, звездообразные канавки вокруг шипа от налипания ледяной крошки. Пилообразная кромка блоков улучшает проходимость в глубоком снегу.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Уверенное сцепление на различном покрытии. Хорошее соотношение цены и качества. Яркий нестандартный дизайн.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82Т –  275/45 R21 110T (190 км/ч), 46 типоразмеров.

Nokian Hakkapeliitta 9 / Hakkapeliitta 9 SUV

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина премиум-класса для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Различные типы шипов для поперечного и продольного сцепления. Резиновая смесь сохраняет эластичность при низких температурах и на протяжении всего срока эксплуатации. Легкое и прочное арамидное волокно в боковинах SUV-шин.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Особо точные и понятные реакции. Высокое поперечное сцепление. Отличные разгон и торможение.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 86T XL – 275/35 R20 102T XL (190 км/ч), 55 легковых типоразмеров.  215/65 R16 102T XL –  285/45 R22 114T XL (190 км/ч), 74 SUV типоразмера.

Nokian Nordman 7 / Nordman 7 SUV

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Шестигранный шип для лучшего сцепления. Воздушные амортизаторы Air Claw перед шипом для снижения вибраций, шума и износа дорожного полотна. Технология Bear Claw для вертикального удержания шипа.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошая управляемость. Прогнозируемое поведение на скользкой дороге. Премиальные характеристики при умеренной цене.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/80 R13 79T –  235/55 R17 103T XL (190 км/ч),  34 легковых типоразмера. 205/70 R15 100T XL –  275/60 R20 115T (190 км/ч),  37 SUV типоразмеров.

НОВИНКА!  Pirelli Ice Zero 2 / Pirelli Scorpion Ice Zero 2

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса / премиальные внедорожники и кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий.
Симметричный направленный рисунок протектора. Новый шип с оптимизированной посадкой, разнонаправленными трапециевидными фланцами, двойным многогранным наконечником и с круговыми выемками около посадочного гнезда для удаления ледяной крошки. 3D-ламели в блоках плечевой зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличные разгонно-тормозные характеристики на разных поверхностях. Хорошая управляемость, высокая проходимость в снегу. Высокий уровень акустического комфорта.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 205/55 R16 94T  XL – 275/35 R20 102T XL R-F (190 км/ч), 31 легковой типоразмер. 215/60 R17 100T XL (190 км/ч) – 315/30 R22 107H XL (210 км/ч), 45 SUV типоразмеров.

Pirelli Winter Ice Zero FR

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Большое количество ламелей и сцепных кромок. Дополнительные продольные микроканавки помогают удалять микрослой воды и улучшают боковое сцепление. Увеличенное пятно контакта для лучшего сцепления на разных типах поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличная управляемость и курсовая устойчивость на сухом асфальте. Отличные характеристики на снегу. Хорошие показатели комфорта.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82T (190 км/ч) – 245/50 R19 105H XL (210 км/ч), 30 легковых типоразмеров. 215/70 R16 100T – 285/50 R20 116T XL (190 км/ч), 24 SUV типоразмера.

НОВИНКА!  Toyo Observe GSi-6

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от семейного до представительского класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Сплошное центральное ребро с зазубренными выступами и непрерывной синусоидальной ламелью. Резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха и абсорбентом из бамбукового угля. Сдвоенные блоки центральной зоны, подпорки блоков «снежные когти» для большей плотности протектора.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошее поперечное сцепление и стабильность в поворотах. Точные отклики на руление, надежная курсовая устойчивость. Отличная разгонно-тормозная динамика на разной поверхности.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 195/65 R15 91H (210 км/ч), – 245/45 R19 102V (240 км/ч) 32 типоразмера.

Toyo Ice-Freezer

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для сложных погодных условий.Симметричный направленный рисунок протектора. Новый шип Ice Force с пятиугольным наконечником. Резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха. 28 линий ошиповки. Выступы в плечевой зоне для лучшего сцепления. Зазубренная кромка отверстия шипа для дополнительного кромочного эффекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличное продольное и поперечное сцепление на льду. Точные отклики на руление. Хорошая разгонная и тормозная динамика.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82T (190 км/ч) – 275/40 R20 106T (190 км/ч), 20 типоразмеров.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Леонид Пащенко
12 октября 2019

"Близнецы"
Фигурное катание
22 сентября 2019

"Фигурное катание"
Ледокольный флот
01 сентября 2019

"Ледокольный флот"
Леонид Пащенко
07 февраля 2019

"Крепкие середняки"
Искусство компромисса
20 января 2019

"Искусство компромисса"

Интересные новости по теме

Время «Ш» прошло

Время «Ш» прошло

Постановлением правительства обязательная установка знака «Ш» для автомобилей с шипованной резиной была отменена 29 ноября 2018 0
Не стоит спешить со сменой зимних шин на летние

Не стоит спешить со сменой зимних шин на летние

Глава Гидрометцентра РФ посоветовал москвичам не менять резину 22 марта 2016 0
Доход от продаж шин компании Nokian Tyres в России в 2015 году упал на 34,8%

Доход от продаж шин компании Nokian Tyres в России в 2015 году упал на 34,8%

В прошлом году доходы Nokian Tyres в России составили 237 млн евро 08 февраля 2016 0
Москвичам порекомендовали срочно сменить летние шины на зимние

Москвичам порекомендовали срочно сменить летние шины на зимние

Российский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) официально порекомендовал москвичам срочно «сменить резину» 13 ноября 2015 0
Госавтоинспекция опровергла информацию о новом законе

Госавтоинспекция опровергла информацию о новом законе

Пресс-служба ГИБДД опровергла информацию о запрете использования неподходящих по сезону шин 03 ноября 2015 0
В РФ вступил в силу закон о зимних и летних шинах

В РФ вступил в силу закон о зимних и летних шинах

Этой зимой автомобилистам придется покупать зимние шины 02 ноября 2015 0
Nokia Tyres разработала шины с выдвигающимися шипами

Nokia Tyres разработала шины с выдвигающимися шипами

Производитель автомобильных шин, компания Nokian Tyres, представила концепт инновационной зимней «резины» 19 февраля 2014 0
Чиновники определили минимальную глубину протекторов на покрышках

Чиновники определили минимальную глубину протекторов на покрышках

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России разработал законопроект, устанавливающий строгие нормы использования автомобильных шин при эксплуатации транспортных средств 28 мая 2013 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 6 8 9