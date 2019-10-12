В наше время распространенной практикой стала разработка модели, а точнее, концепции, одновременно для легковых автомобилей и внедорожников с кроссоверами. Внешне эти шины различаются разве что размерами и надписями на боковине, протектор же чаще идентичен как у близнецов. Основные отличия скрыты от глаз и заключаются в конструкции каркаса и иногда в составе резиновой смеси – они компенсируют высокий центр тяжести, иное распределение масс и ходовые особенности SUV-класса. В этот обзор мы включили несколько таких примеров

НОВИНКА! Hankook Winter i*Pike X W429А

НАЗНАЧЕНИЕ: Внедорожники и кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Z-образные канавки для сцепления в глубоком снегу. Широкие блоки центральной зоны для уверенной тяги на различном зимнем покрытии. Дополнительные сцепные элементы Ice Slit вокруг посадочного гнезда шипа. Пятигранный твердосплавный наконечник шипа, 16-рядное расположение шипов. Оптимизированные 3D-ламели повышают плотность блоков плечевой зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличные ходовые качества на льду. Высокая проходимость в снегу. Хорошая управляемость на заснеженной и обледенелой дороге.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 205/75 R15 – 225/60 R18 (190 км/ч), 12 типоразмеров.

Maxxis NP5 Premitra Ice Nord

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Стреловидный симметричный направленный рисунок. Широкие соединительные перемычки и ступенчатые мосты между блоками для плотности протектора. Многоугольный дизайн ламелей и стенок блоков. Круговая выемка вокруг шипа в виде присоски. Двухслойный высокопрочный стальной корд.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошая проходимость в снегу. Надежная курсовая устойчивость. Умеренный шум.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/70 R13 82T – 245/40 R18 97T (190 км/ч), 27 типоразмеров.

Nitto NT90W

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от семейного до представительского класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для суровых погодных условий. Асимметричный рисунок с двойным центральным ребром. Двойная резиновая смесь с элементами скорлупы грецкого ореха: сверхмягкая внутренняя зона со смыкающимися 3D-ламелями для сцепления на льду и мягкая смесь наружной зоны с повышающими плотность блоков многоволновыми 3D-ламелями для уверенного прохождения поворотов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошее сцепление на снегу и льду. Стабильность в поворотах, надежная курсовая устойчивость. Высокий акустический комфорт.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 215/55 R17 94Q 90W – 265/45 R21 104Q (160 км/ч), 21 типоразмер.

Nitto Therma Spike

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактных до представительских.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Асимметричный ненаправленный рисунок протектора с увеличенным количеством сцепных кромок и хорошей способностью к самоочищению. Крестообразный наконечник шипа, звездообразные канавки вокруг шипа от налипания ледяной крошки. Пилообразная кромка блоков улучшает проходимость в глубоком снегу.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Уверенное сцепление на различном покрытии. Хорошее соотношение цены и качества. Яркий нестандартный дизайн.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82Т – 275/45 R21 110T (190 км/ч), 46 типоразмеров.

Nokian Hakkapeliitta 9 / Hakkapeliitta 9 SUV

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина премиум-класса для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Различные типы шипов для поперечного и продольного сцепления. Резиновая смесь сохраняет эластичность при низких температурах и на протяжении всего срока эксплуатации. Легкое и прочное арамидное волокно в боковинах SUV-шин.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Особо точные и понятные реакции. Высокое поперечное сцепление. Отличные разгон и торможение.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 86T XL – 275/35 R20 102T XL (190 км/ч), 55 легковых типоразмеров. 215/65 R16 102T XL – 285/45 R22 114T XL (190 км/ч), 74 SUV типоразмера.

Nokian Nordman 7 / Nordman 7 SUV

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Шестигранный шип для лучшего сцепления. Воздушные амортизаторы Air Claw перед шипом для снижения вибраций, шума и износа дорожного полотна. Технология Bear Claw для вертикального удержания шипа.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошая управляемость. Прогнозируемое поведение на скользкой дороге. Премиальные характеристики при умеренной цене.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/80 R13 79T – 235/55 R17 103T XL (190 км/ч), 34 легковых типоразмера. 205/70 R15 100T XL – 275/60 R20 115T (190 км/ч), 37 SUV типоразмеров.

НОВИНКА! Pirelli Ice Zero 2 / Pirelli Scorpion Ice Zero 2

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса / премиальные внедорожники и кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий.

Симметричный направленный рисунок протектора. Новый шип с оптимизированной посадкой, разнонаправленными трапециевидными фланцами, двойным многогранным наконечником и с круговыми выемками около посадочного гнезда для удаления ледяной крошки. 3D-ламели в блоках плечевой зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличные разгонно-тормозные характеристики на разных поверхностях. Хорошая управляемость, высокая проходимость в снегу. Высокий уровень акустического комфорта.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 205/55 R16 94T XL – 275/35 R20 102T XL R-F (190 км/ч), 31 легковой типоразмер. 215/60 R17 100T XL (190 км/ч) – 315/30 R22 107H XL (210 км/ч), 45 SUV типоразмеров.

Pirelli Winter Ice Zero FR

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Большое количество ламелей и сцепных кромок. Дополнительные продольные микроканавки помогают удалять микрослой воды и улучшают боковое сцепление. Увеличенное пятно контакта для лучшего сцепления на разных типах поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличная управляемость и курсовая устойчивость на сухом асфальте. Отличные характеристики на снегу. Хорошие показатели комфорта.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82T (190 км/ч) – 245/50 R19 105H XL (210 км/ч), 30 легковых типоразмеров. 215/70 R16 100T – 285/50 R20 116T XL (190 км/ч), 24 SUV типоразмера.

НОВИНКА! Toyo Observe GSi-6

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от семейного до представительского класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Сплошное центральное ребро с зазубренными выступами и непрерывной синусоидальной ламелью. Резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха и абсорбентом из бамбукового угля. Сдвоенные блоки центральной зоны, подпорки блоков «снежные когти» для большей плотности протектора.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошее поперечное сцепление и стабильность в поворотах. Точные отклики на руление, надежная курсовая устойчивость. Отличная разгонно-тормозная динамика на разной поверхности.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 195/65 R15 91H (210 км/ч), – 245/45 R19 102V (240 км/ч) 32 типоразмера.

Toyo Ice-Freezer

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для сложных погодных условий.Симметричный направленный рисунок протектора. Новый шип Ice Force с пятиугольным наконечником. Резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха. 28 линий ошиповки. Выступы в плечевой зоне для лучшего сцепления. Зазубренная кромка отверстия шипа для дополнительного кромочного эффекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличное продольное и поперечное сцепление на льду. Точные отклики на руление. Хорошая разгонная и тормозная динамика.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82T (190 км/ч) – 275/40 R20 106T (190 км/ч), 20 типоразмеров.