Зимние нешипованные арктические шины для внедорожников и кроссоверов выбирают особо тщательно, ведь они должны оправдать разные, порой противоположные ожидания. Как же решают эту проблему инженеры и маркетологи?

Нешипованные, они же фрикционные шины считаются наиболее универсальным вариантом для холодного сезона, особенно если речь идет об автомобилях с повышенной (или просто улучшенной за счет клиренса и геометрии) проходимостью. Их часто покупают, чтобы не зависеть от переменчивой осенне-весенней погоды, ведь нередко за небольшими снегопадами и заморозками следует оттепель, и далеко не всем нравится цокать шипами по сухому асфальту, равно как и неожиданно оказаться на подмерзшей дороге в летней «обуви». Поэтому фрикционную резину обычно устанавливают чуть раньше и снимают немного позже шипованной.

По сцепным характеристикам современные нешипованные шины хотя и не догоняют «зубастые» модели, но постепенно разрыв становится все менее значительным. Это если речь о резине одинакового класса, а ведь есть примеры, когда фрикционные премиальные шины в тестовом сравнении превосходили бюджетные шипованные. Тем не менее в суровых условиях на льду и гладком снежном накате преимущество шипов трудно оспорить, а на снежном покрытии, где многое зависит от рисунка протектора, обычно наблюдается паритет.

Поскольку речь у нас идет о SUV-шинах, то хочется предостеречь тех, кто выбирает нешипованную резину исключительно из убеждения, что «внедорожнику этого достаточно». Опросы показали, что часть клиентов еще верит в магию полного привода, который сам по себе якобы может помочь автомобилю удержаться на дороге. Однако 4WD лишь передает и оптимально распределяет (особенно с «умной» электроникой) крутящий момент, а устойчивость на дороге все так же зависит от сцепления в пятне контакта размером (в зависимости от габаритов колеса) с ладонь или половину стандартного листа бумаги, и здесь по-прежнему надежда на эластичную резиновую смесь, удачный рисунок протектора и (в ряде случаев) на шипы.

Южноазиатский бренд Maxxis за 12 лет присутствия на российском рынке успел завоевать положительную репутацию производителя относительно недорогих, но качественных и безопасных шин. Нешипованная модель SS-01 Presa SUV по сегодняшним меркам выглядит достаточно консервативно и заставляет вспомнить некоторые японские модели десятилетней давности. У шины симметричный направленный дизайн с широким центральным ребром, составленным из небольших треугольных блоков. Парные блоки центральной зоны и прямоугольные шашки плечевой зоны расположены подчеркнуто обособленно с широкими канавками между ними – и практически никаких новомодных перегородок, перемычек и фиксирующих элементов, повышающих плотность протектора. Зато сколько здесь разнонаправленных сцепных кромок и какой внушительный негативный профиль (то есть совокупность канавок и каналов). Такое сочетание хорошо проявляет себя в глубоком снегу и слякоти, и действительно именно в таких условиях шина показывает свои наиболее сильные стороны. Несмотря на самоблокирующиеся 3D-ламели, протектору немного не хватает жесткости, поэтому при рулении шина демонстрирует несколько размазанные задемпфированные реакции. Соответственно, первым естественным порывом было рекомендовать ее не завсегдатаям мегаполисов, а водителям, часто выезжающим за город и постоянно пробирающимся на дачу по припорошенной грунтовке. Но, вспоминая прошлые московские снегопады, ясно представляешь, как SS-01 Presa SUV позволит без проблем припарковаться в сугробе или придорожной коричневой «каше», а затем поможет беспрепятственно выехать оттуда или без труда преодолеть давно не чищенный дворовый проезд.

Шина Nitto NT90W предлагается как в легковых, так и в SUV-типоразмерах. При описании моделей этого бренда мы постоянно обращали внимание на их броскую нестандартную внешность, и NT90W не исключение. Асимметричный рисунок протектора выделяется нечастыми для зимних моделей двумя сплошными центральными ребрами, причем рисунок ламелей на них разный, да и в целом внутренняя и наружная зоны, граница между которыми проходит по тонкой бороздке между ребрами, различаются радикально. Начнем с резиновой смеси. Внутри она сделана сверхмягкой, чтобы заполнять микронеровности зимней дороги, особенно на льду. Снаружи смесь «просто мягкая», способная сохранять достаточную плотность при маневрах и прохождении поворотов. Разница есть и в конструкции внешне схожих зигзагообразных ламелей: если с внутренней стороны их взаимопроникающие элементы имеют полусферическую форму, то снаружи они напоминают угловатые пирамидки. Цель все та же – обеспечить внутри максимально эффективную работу сцепных кромок, притом что внешней стороне требуется сохранять стабильность протектора для управляемости и устойчивости. Также в состав смеси входят микроабразивные частицы грецкого ореха (об этой фирменной технологии японского концерна мы не раз упоминали в наших материалах). С аквапланированием борются четыре широких продольных канала, усиленных треугольными «подпорками» в глубине, которые делают протектор стабильнее в поперечном направлении, а в глубоком снегу играют роль дополнительных сцепных кромок. Шина демонстрирует хорошую проходимость в снегу, уверенное продвижение по льду, при этом отличаясь низким уровнем шума.

Нешипованная шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV внешне похожа на одноименную легковую версию – тот же направленный рисунок протектора, в котором узкие блоки соединяются с центральным ребром. Можно сказать, что фирменная «скандинавская елочка» стала более «пушистой» и «развесистой», при этом ребро у SUV-модификации несколько шире, а в плечевой зоне появились дополнительные продольные выступы для лучшего сцепления. Невидимых различий достаточно: это прочные боковины с добавлением арамидных волокон, дополнительные слои корда и более жесткая резиновая смесь. Конфигурация протектора – одна из самых сложных в зимнем сегменте, и все ради того, чтобы сочетать мягкость и эластичность при контакте с дорогой с жесткостью (то есть минимальной деформацией при колебании обода относительно пятна контакта). Прежде всего, мягким оставили наружный слой протектора на поверхности, под ним находится более плотная резина. В центральной зоне часть ламелей не разрезает блок от края до края, оставляя нетронутыми перемычки, в плечевой же зоне отдельные ламели уходят вглубь не сплошным разрезом, а отдельными узкими щелями, напоминая в сечении расческу (уже не говоря о всевозможных мостиках и перемычках между блоками). На тестах шина запомнилась отличной управляемостью на снегу, где особую роль сыграли помогающие захватывать снег «активаторы» ламелей в плечевой зоне и «снежные когти» – дополнительные сцепные элементы в каналах. Очень уверенно шина чувствует себя и на льду, особенно при разгоне. Здесь хорошо показало себя проверенное на предыдущей модели решение – экологичные микроабразивные острые частицы Cryo Crystall 3. Вердикт простой: одна из лучших шин в сегменте. Но и цена соответствующая.

Фрикционная шина Pirelli Ice Zero FR под единым названием выпускается для легковых автомобилей и моделей SUV. Разумеется, у компании есть и специальные SUV-шины из внедорожной линейки Scorpion – в частности, успешная Scorpion Winter, которая, хоть и уверенно чувствует себя на зимнем покрытии, все же ориентирована на регионы без сильных морозов. А в арктической нише Ice Zero FR идеологически дополняет новую шипованную шину Scorpion Ice Zero 2, где требовательные клиенты ожидают от резины не только высоких ездовых характеристик, но и достойного комфорта. Направленный симметричный протектор имеет четко очерченные плечевую и центральную зоны, при этом общий рисунок их блоков выкладывается в узкие, сходящиеся в середине «галочки», что вместе с многочисленными зигзагообразными поперечными ламелями обеспечивает хорошее продольное сцепление и, соответственно, высокие разгонно-тормозные характеристики. Бороться с поперечным скольжением помогают многочисленные наклонные каналы, а также множественные продольные боковые бороздки на поверхности блоков, хотя они предназначены главным образом для быстрого удаления микрослоя воды. Конструкция каркаса обеспечивает плоское и широкое пятно контакта. Как ни странно, на первой международной презентации этой шины нас больше всего удивило уверенное и азартное поведение ее на сухом асфальте, где Ice Zero FR, казалось, готова была посоперничать с зимними моделями компании для теплых регионов. Однако и в тестах на снегу и льду шина показала уверенное предсказуемое поведение, отлично сработавшись с мощными автомобилями со спортивным характером.

О SUV-модификации (под отдельным индексом LS) новой шины Toyo Observe GSi-6 мы рассказываем, что называется, авансом, поскольку хоть она и была официально представлена в России, но в отличие от легковой модификации в продажу поступит не в текущем, а в следующем сезоне. От версий Basic для широкого ряда легкового транспорта и HP для мощных скоростных автомобилей модификация LS отличается особой конструкцией, учитывающей массу и центр тяжести кроссоверов, в частности, двойным слоем каркаса в зоне боковины. Шестое поколение фрикционных шин линейки Observe стало более «европейским», начиная от доводки на скандинавских полигонах и заканчивая отзывчивыми понятными реакциями на руление. В новой модели разработчики в первую очередь постарались совместить высокую эластичность и цепкость резиновой смеси со значительной плотностью протектора. Помимо хорошо знакомых нам фирменных микрочастиц скорлупы грецкого ореха и абсорбента из порошка бамбукового угля здесь используется технология Nano Balance, где специальный полимер улучшает дисперсию силики и укрепляет молекулярные связи. Ряд блоков протектора усилен «снежными когтями» – треугольными «подпорками» в каналах, а блоки центральной зоны выполнены сдвоенными, то есть имеют общие фиксирующие элементы. Центральное ребро получило зазубренные стреловидные выступы, которые работают как сцепные кромки и дополнительные опоры при поперечных нагрузках. В движении шина показывает очень хорошие в своем классе отклики на руль и поперечную устойчивость даже на скользком льду, а также уверенные разгон и торможение. Получилось, что к надежности и безопасности японцы сумели добавить удовольствие от вождения.

Дебютировавшая на нашем рынке два года назад шина Yokohama iceGUARD G075 пришла на смену модели с индексом G073 (которую, однако, не спешат снимать с продаж). Изменения здесь не только технологические, но также идеологические: если G073 приписывали к SUV линейке Geolandar, то G075 впервые в истории компании дали «ледяное» имя, которое ранее использовали лишь для легковых моделей. Как и предшественница, G075 наделена направленным рисунком со сплошным центральным ребром, но количество сцепных кромок значительно возросло за счет зигзаго­образных выступов блоков и, соответственно, канавок между ними такой же формы. Само ребро в середине стало шире, что увеличило площадь контакта, а также получило дополнительные поперечные сцепные канавки. Трехмерные ламели не только повышают жесткость блоков, но и помогают опорной поверхности плотнее прижиматься к дороге и меньше деформироваться. Резиновая смесь изготовлена по известной фирменной технологии, которая сочетает впитывающие влагу микропузырьки и абсорбирующие компоненты. По характеру шина заметно отличается от предшественницы. Прежде всего, на тестах мы отметили, что возросло поперечное сцепление на снегу, льду и асфальте, а вместе с ним существенно улучшились реакции на руль. Впечатлила и разгонно-тормозная динамика (замедление на 23% лучше, чем у G073). В дополнение к отменной проходимости в снегу и цепкости на льду шина обрела азартный характер, и ее можно рекомендовать как владельцам классических внедорожников, так и обладателям кроссоверов с хорошей управляемостью, благо широкий диапазон типоразмеров это позволяет. В целом, перед нами удачный вариант по соотношению цены и характеристик.