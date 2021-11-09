"Тюнинг. Обзор за ноябрь 2021"

TECHART

PORSCHE 911

Предложив свое прочтение кабриолета Porsche 911, специалисты тюнинг-ателье Techart превратили просто быст­рый спорткар в дорожного монстра GTstreet R. Главной составляющей доработок стала перекалибровка 3,8-литрового бензинового «оппозитника». После установки оригинальной системы турбонаддува и переписывания программы управления силовой агрегат в сравнении с двигателем версии 911 Turbo S прибавил 150 л.с. и 150 Нм, таким образом, отдача увеличилась до 800 л.с. и 950 Нм, а пиковая скорость – до 350 км/ч. Подвес­ка при этом была занижена на 25 мм с помощью установки спортивных пружин и более жестких амортизаторов. В оснащение входят кованые 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колесные диски TechArt Formula VI с центральной гайкой. Для желающих погонять на таком Porsche по треку предусмотрен опцио­нальный пакет Clubsport, предполагающий спортивные сиденья, каркас безопасности и регулируемую подвеску. Верхушка же айсберга изменений – оригинальный обвес и замена передних крыльев на аналоги из композитов. В отделке салона применены алькантара, натуральная кожа и углепластиковые вставки.

PRIOR DESIGN

DACIA DUSTER

Немецкое ателье Prior Design специализируется на доработке автомобилей премиальных марок, так что свежая работа над Dacia Duster выглядит как исключение из правил. Тюнигеры «приземлили» румынский кроссовер, снабдив его клиренсом, как у болидов, а заодно увеличили колею, предусмотрев расширители колесных арок, передний бампер с крупным воздухозаборником и агрессивным сплиттером, задний бампер с мощным диффузором, обвес из стекловолокна, усиленную тонировку стекол, а также кастомные 22-дюймовые колесные диски Rotiform с низкопрофильной резиной, более мощные тормозные механизмы, каркас безопасности и доработанные элементы системы выпуска. Интересно, что стеклопластиковый обвес для такого SUV можно приобрести в составе тюнинг-пакета за вполне подъемную по меркам индустрии сумму 2999 евро. Еще 299 евро немецкие спецы просят за опциональный спойлер на верхней кромке багажной двери. Цены же на работы по перекалибровке и занижению подвески, видоизменению выхлопной системы и установке колес большего диаметра не уточняются. Напомним, что примерно год назад Prior Design анонсировало свой проект в виде скетча.

DELTA4X4

MERCEDES-BENZ G-CLASS

Внедорожный пакет от немецкого ателье Delta4x4 для нового Mercedes-Benz G-Class выводит по умолчанию серьезный потенциал SUV нового поколения на еще более высокий уровень. Сразу бросаются в глаза колесные арки, расширенные на внушительные 80 мм и удачно вписавшиеся в изначально брутальный дизайн, а также дорожный просвет, увеличенный на 80 мм за счет установки фирменного комплекта «лифта» подвески и набора внедорожных пружин и амортизаторов от Bilstein. Помимо клиренса увеличены углы въез­да и съезда (до 35°), габаритная высота (до 215 см), предусмотрена установка легких кованых колес с защитой обода диска и высокопрофильной грязевой резиной Mickey Thompson, Cooper или Yokohama размерностью 315/60 R20. Фирменный экспедиционный багажник на крыше имеет встроен­ные светодиодные фонари и приспособления для крепления канистр, лестниц, палаток и инструмента. Передний силовой бампер дополнен металлической трубчатой дугой, которая выполняет защитную функцию и на которой закреплены фонари PIAA. Дополнительные дизайнерские штрихи в экстерьере – фирменный кофр запаски и эффектные красные накладки на бамперы.

TRA KYOTO

TOYOTA GR 86

Японское тюнинг-ателье Top Racing Arts Kyoto (TRA Kyoto) представило свою версию спорткупе Toyota GR 86 под названием Rocket Bunny. Доработанный автомобиль выглядит заметно агрессивнее из-за экстремально заниженного клиренса, переднего бампера с мощным рассекателем и воздухозаборником, расширенных колесных арок с дополнительными вентиляционными прорезями, массивных боковых юбок, оригинального заднего бампера с развитым диффузором и жестко зафиксированного антикрыла, дополняющего штатный спойлер. Оригинальная решетка радиатора сохранена, но выглядит утопленной в глубинах бампера. Также тюнингеры тонировали фонари и оснастили купе фирменными коваными колесными дисками с низкопрофильными покрышками Toyo. В салоне установлены каркас безопасности и спортивные кресла Recaro. Подвеска перекалибрована – в частности, применены элементы KW Automotive. Тормозная система усилена за счет механизмов Brembo. Как сооб­щил шеф-дизайнер TRA Kyoto Кеи Миура, пакет доработки уже доступен для заказа, хотя цены официально пока не объявлены. Для справки: элементы обвеса для Toyota 86 прошлого поколения стоили около 4 тыс. долларов.