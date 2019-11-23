"Тюнинг. Обзор за ноябрь 2019"

ABT Sportsline

Audi A6

Компания ABT Sportsline, главный офис которой располагается в германском городе Кемптен, является одной из старейших тюнинговых фирм в мире – первый «настроенный» автомобиль выехал из ее цеха в далеком 1960 году. И все эти годы ателье хранит верность одному концерну – Volkswagen. Впрочем, под его крылом брендов предостаточно, и потому выбор у мастеров АВТ всегда большой. Например, в этот раз доводке подвергли седан Audi A6 нового поколения.

Первыми за дело взялись мотористы. Они решились довести до ума 3-литровый турбированный силовой агрегат, который в заводском виде развивает 340 л.с. и 500 Нм. С помощью нового блока управления ABT Power Kit двигатель прибавил в мощности до 408 л.с., а его максимальный крутящий момент подрос до 550 Нм. Разумеется, после этого апгрейда седан стал быстрее разгоняться, да и максимальная скорость должна вырасти, если удалить электронный ограничитель, но ателье на этот счет хранит молчание. Заинтересованные клиенты могут сделать замеры самостоятельно.

Есть изменения и для подвески – правда, пока только для модификаций, оснащенных пневмобаллонами вместо пружин. В этом случае «пневма» получает новый блок управления, уменьшающий дорожный просвет. Пониженный клиренс отлично смот­рится с оригинальными абтовскими колесами, предлагаемыми в различных размерах и вариантах дизайна. Помимо новых колес внешний вид седана облагорожен с помощью аккуратных сплиттеров по краям переднего бампера, вставки в задний бампер с диффузором, а также четверки выхлопных патрубков довольно скромного диаметра.

ABT Sportsline

Audi A1 Sportback

Фирма ABT Sportsline, помимо тюнинга, в свое время занималась автогонками и даже довольно успешно выступала в известном в Европе кузовном чемпионате DTM. Правда, потом в эту серию пришли автопроизводители и конкурировать с ними компания не смогла. Зато гоночный опыт помогает спецам ателье дорабатывать «гражданские» автомобили. Особенно он пригодился при постройке этого маленького «болида», который получился из Audi A1 Sportback.

Надо сказать, что к доводке этой модели ателье АВТ обращается не в первый раз. Но если раньше дело ограничивалось банальным чип-тюнингом и парой спойлеров, то на этот раз вмешательство в конструкцию куда серьезнее. Представители АВТ говорят, что данный проект потребовал всех их технических знаний. Так, мотористы из Кемптена установили под капот маленького хэтчбека 2-литровый турбомотор от гоночного автомобиля Audi TT Cup. И если у Audi он развивал «всего» 310 л.с., то ныне заявлено, что мощность агрегата составляет более чем 400 л.с. Особенно гордятся инженеры брутальным саунд­треком мотора, который усилен прямоточной выхлопной системой с парой 114-миллиметровых патрубков. А вот о динамике спорткара не говорится ни слова, хотя она, безусловно, должна быть впечатляющей.

Разумеется, доработкам подверглось и шасси, причем банальным уменьшением дорожного просвета дело не обошлось – попутно была увеличена колея. Соответственно, пришлось расширить колесные арки. На «корме» красуются массивное антикрыло и настоящий гоночный диффузор, отсасывающий воздух из-под днища. Усилить «держак» в поворотах призваны огромные для столь маленькой машины 19-дюймовые кованые колеса со сверхнизкопрофильной резиной. Одна проблема – автомобиль сделан в единственном экземпляре и в продаже вряд ли появится.

Posaidon

Mercedes-AMG GT 63 S

В земле Рейнланд-Пфальц, что в Германии, есть городок Мюльхайм-Керлих, где расположен головной офис компании Posaidon, занимающейся доработками автомобилей Mercedes-Benz. Причем обычные модели с трехлучевой звездой на эмблеме мастеров ателье, как правило, не интересуют – им подавай самые мощные, с аббревиатурой AMG в названии. Вот и сейчас они взялись за переделку AMG-модификации, а именно – купе­образного хэтчбека GT 63 S, который, на минуточку, является самым мощным среди всех серийных Mercedes-Benz.

Разумеется, мотористы Posaidon не удовлетворились отдачей 4-литровой турбированной «восьмерки», которая в заводском виде развивает 639 л.с. и 900 Нм. Они заменили нагнетатели и промежуточный охладитель, установили более свободный воздушный фильтр и спортивную выхлопную систему, а также перенастроили программное обеспечение блоков управления двигателем и коробкой передач. В результате отдача выросла до 830 л.с. и 1100 Нм. Соответственно улучшилась и динамика. Так, разгон до 100 км/ч сократился с 3,2 до 2,9 с, а максимальная скорость выросла с 315 до «свыше 350 км/ч».

Казалось бы, таких характеристик более чем достаточно, но если клиенту и этого покажется мало, то специально для него подготовят совсем «безумный» апгрейд, благодаря которому мощность силового агрегата увеличится до 880 л.с., а максимальный крутящий момент возрастет до 1200 Нм. Правда, представители ателье не сообщают, каким образом им удалось этого добиться. Не говорят они и о том, насколько улучшилась динамика автомобиля. Думается, еще одну «десяточку» в разгоне до 100 км/ч этот двигатель отыграет. А вот с внешностью пятидверного спорткара ничего не делать не стали – чтобы никто не догадался, какой «монстр» прячется под его капотом.

Arden

Bentley Continental GT

Ателье Arden из немецкого города Крефельд, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, основано в 1971 году инженером-механиком Йохеном Арденом. Поначалу фирма занималась исключительно тюнингом моделей Jaguar, но со временем взялась за доработки и другой продукции британского автопрома – такой, как Bentley, Land Rover и MINI. На этот раз мастера тюнинг-ателье подвергли апгрейду роскошное купе Bentley Continental GT нового поколения.

Специалисты Arden по-своему видят дизайн этого английского «аристократа», и далеко не все согласятся, что после их «художеств» автомобиль стал смотреться лучше. Скорее наоборот, новые накладные крылья с перемычкой в виде выступающего порога, увеличившие ширину купе на 10 см, смотрятся чужеродно на стильном кузове. Вряд ли ему нужны углеволоконные воздухозаборники в капоте, якобы помогающие регулировать температурный режим силового агрегата. Сомнительно выглядит и «корма» с гоночным диффузором, крупными выхлопными патрубками и стационарным антикрылом. Словом, внешность у тюнингового экземпляра явно на любителя.

Не вызывают вопросов лишь 22-дюймовые магниевые (!) колеса с низкопрофильной резиной размерностью 275/35 спереди и 315/30 сзади. Выглядят они отлично, только по разбитому асфальту ездить с таким профилем надо очень аккуратно. Что касается силового агрегата, то с ним ничего не делали. При этом специалисты заявляют, что мощность все же увеличилась – примерно на 10% благодаря модернизации выхлопной системы. Если учесть, что в заводском виде отдача 6-литрового 12-цилиндрового турбомотора составляет 635 л.с., то прибавка может быть неплохой.

Manhart

BMW X3 M

Фирма Manhart из немецкого городка Гайленкирхен уже более четверти века занимается доработками продукции баварского концерна. Интересно, что специалисты ателье тяготеют в основном к спортивным М-версиям BMW, игнорируя обычные модели. Так, стоило появиться в продаже «горячей» модификации кроссовера X3 M, как в Manhart сразу же сделали из него прямо-таки «раскаленный» экземпляр.

Напомним, что BMW Х3 М выпускается в двух версиях: в обычной, мощностью 480 л.с., и Competition, развивающей 510 л.с. Конечно же, мастеров из Гайленкирхена заинтересовал второй вариант. Ателье не предоставляет информации о том, что сделано с силовым агрегатом, но после вмешательства мощность 3-литровой турбированной рядной «шестерки» увеличилась до 630 л.с., а максимальный крутящий момент вырос с 600 до 785 Нм. С такими данными кроссовер должен значительно прибавить в динамике по сравнению со стандартными 4,1 с до «сотни», но, к сожалению, тюнинг-ателье никаких цифр не сообщает. Ничего не говорится и об удалении электронного ограничителя скорости, срабатывающего у стокового автомобиля на отметке 250 км/ч.

Помимо мотора, апгрейду подверглась и подвеска спортивного кроссовера. Вместо стандартных пружин автомобиль получил укороченные – от фирмы H&R, благодаря которым его дорожный просвет уменьшился на 30 мм. На улучшение управляемости работают и новые 21-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной. Что же касается внешнего вида, то никаких навесных элементов у кроссовера не появилось. Он выделяется разве что оригинальными золотистыми акцентами в окраске кузова и более крупными патрубками выхлопной системы. Точно такой же комплекс преобразований предлагается и для «родственного» купеобразного кроссовера BMW X4.

Novitec

Lamborghini Urus

Тюнинг-ателье Novitec, прижившееся в германском городе Штеттен, предпочитает заниматься доработками итальянских суперкаров типа Ferrari и Lamborghini. Вот и теперь, когда в «портфолио» Lamborghini появился «бешеный» кроссовер Urus, немецкие специалисты решили добавить ему «поголовья» под капотом, а заодно поработать над его внешним видом.

Собственно, 650 л.с. и 850 Нм, которые выдает 4-литровый наддувный V8 в заводской версии, достаточно даже спорткару. С помощью этого силового агрегата Urus разгоняется до «сотни» за 3,6 с (что, кстати, является мировым рекордом среди серийных кроссоверов) и развивает максимальную скорость 305 км/ч. Но после того, как над двигателем поработали специалисты ателье, его мощность выросла до 782 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 1032 Нм. В результате проведенных доработок разгон до 100 км/ч уменьшился до 3,3 с, а «максималка» возросла до 312 км/ч.

Для улучшения управляемости кроссовер оснастили новым модулем управления пневматической подвеской, понижающим дорожный просвет на 25 мм по сравнению с заводскими значениями. Кроме того, за счет проставок увеличили ширину колеи (на 26 мм впереди и на 46 мм сзади), что позволяет автомобилю еще крепче держаться за траекторию на виражах. И, конечно, в Novitec основательно поработали над внешностью подопытного экземпляра. Кроссовер получил «широкофюзеляжный» аэродинамический обвес, состоящий из 14 элементов, изготовленных из углепластика. Колесные диски тоже новые, легкосплавные 23-дюймовые от известной фирмы Vossen. «Обуты» они в низкопрофильную резину Pirelli P Zero размерностью 285/35 спереди и 325/30 сзади.

Brabus

Mercedes-Benz G-Class

Фирма Brabus из немецкого города Боттроп – одна из ведущих тюнинговых компаний в мире: о ней знают даже те, кто тюнингом никогда в жизни не интересовался. Ведь в свое время автомобили от Brabus, построенные на базе Mercedes-Benz, установили несколько мировых рекордов в различных автомобильных классах и даже попали благодаря этому в Книгу рекордов Гиннесса. С тех пор много воды утекло, и о рекордах в ателье уже не задумываются, однако творения Brabus все равно впечатляют. Как, к примеру, этот Mercedes-Benz G-Class.

Надо сказать, что при появлении нового поколения культового внедорожника канула в Лету самая мощная и харизматичная его модификация – с 12-цилиндровым турбомотором. Современный заводской Gelandewagen может быть максимум 8-цилиндровым. Но в Brabus решили восполнить этот пробел и впихнули-таки под капот новинки 12-цилиндрового «монстра» от старой модели. Более того, его еще и основательно форсировали. Для этого объем мотора увеличили с 6 до 6,3 л, заменили турбины на более производительные, поменяли впуск и выпуск, установили новую программу управления двигателем и много чего еще.

В результате мощность выросла с 630 до 900 л.с., а максимальный крутящий момент прибавил с 1000 до 1500 Нм. Правда, последняя цифра лишь показывает потенциал агрегата, так как в реальности момент пришлось ограничить на отметке 1200 Нм, чтобы не разлетелась в клочья автоматическая коробка передач, которая, кстати, была дополнительно усилена. Результатом проведенных доработок стали 3,8 с до «сотни» и максимальная скорость 280 км/ч. При столь большой мощности скорость вроде бы не особо впечатляет, но стоит учитывать, что так едет тяжеленный «квадратный» внедорожник, не приспособленный для скоростной езды в принципе.

Ford Mountune

Ford Focus RS

Главный офис фирмы Mountune Performance находится в британском городе Брентвуд, а дополнительный – базируется в американском Лос-Анджелесе. Компания недавно отметила 35-летие на поприще тюнинга, и все это время она занимается доработками автомобилей Ford. Продукция ателье оказалась настолько хороша, что сама Ford Motor Company одобрила уровень работ Mountune и даже позволила сохранять у доработанных машин заводскую гарантию. Вот и этот новейший Ford Focus RS не менее надежен, чем стоковый экземпляр, несмотря на увеличившееся «поголовье» под капотом.

В стандартном виде спортивный «хэтч» оснащается 2,3-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 350 л.с. и 440 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с и развивать максимальную скорость 266 км/ч. В принципе, уже неплохо, но спецам из Mountune есть что предложить, причем не один вариант повышения отдачи, а два. В первом случае мощность увеличивается до 450 л.с., а максимальный крутящий момент возрастает до 580 Нм. Достичь этого удалось за счет замены стандартного турбонаддува на блок BorgWarner EFR, новой выхлопной сис­темы с каталитическим нейтрализатором и других, менее заметных изменений.

Во втором варианте двигатель дополнительно оснащается новыми распределительными валами, более эффективным топливным насосом и, конечно же, собственной программой управления. В результате мощность увеличивается до впечатляющих 520 л.с., а крутящий момент достигает 700 Нм. Понятно, что с такими вводными автомобиль обретает великолепную динамику, но, увы, ателье не сообщает никаких цифр. Так что владельцу этого тюнингового экземпляра придется самому озадачиться замерами.

Techart

Porsche 911 Carrera 4S

Компания Techart, чье название создано из слов «техника» и «искусство», располагается в пригороде Штутгарта. Занимается она тюнингом продукции Porsche, причем делает это с 1987 года. Как следует из названия, компания превращает автомобили в произведения технического искусства. Ну, по крайней мере, представители ателье так заявляют. Впрочем, с этим действительно можно согласиться, посмотрев на переделки, которым подверг­ся этот Porsche 911 Carrera 4S нового поколения. Он изменился и в техническом плане, и в эстетическом.

Что касается первого аспекта, то речь идет об апгрейде 3-литрового турбированного «оппозитника», который в стоковом виде выдает 450 л.с. и 530 Нм. Этот силовой агрегат позволяет модели разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с и развивать максимальную скорость 306 км/ч. Но после того, как над мотором поработали мотористы Techart, его отдача улучшилась. Так, мощность возросла до 510 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 610 Нм. Добиться этого удалось с помощью новой программы управления двигателем. Интересно, что эта программа работает не все время, а только при активации режимов Sport и Sport Plus. В «стандартном» же режиме мотор выдает заводские характеристики.

При включении вышеозвученных программ разгон до «сотни» сокращается до 3,2 с, а «максималка» достигает 314 км/ч. Аналогично настроена и выхлопная система. Это значит, что в «стандартном» режиме она «рычит» в соответствии с шумовыми нормами, а в Sport и Sport Plus «ревет» по-взрослому.

Наконец, дизайн автомобиля доработан с помощью мощного сплиттера под передним бампером, накладок на пороги, гоночного диффузора и фиксированного заднего антикрыла из высокопрочного поликарбоната. Колесные диски оригинального дизайна прилагаются.