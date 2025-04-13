"Тюнинг. Обзор за март 2025"

ARCTIC TRUCKS

LC250 AT37 HERO

Arctic Trucks (АТ) оторвалась по полной! Повод был, точнее, целых три повода. Свое сорокалетие отметил трехдверный Toyota Land Cruiser J70, предшественник легендарной серии Prado, которой исполнилось 35 лет. Тогда же, в 1990 м, в Исландии было основано спецподразделение японской компании — Arctic Trucks. По случаю тройного юбилея АТ замахнулась на создание без малого самостоятельной версии Prado нового, пятого поколения (J250). Силовые агрегаты исходника оставили прежними, но не шасси. Отправной точкой стала замена колес на более крупные, 37 дюймового размера с зубастыми покрышками BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 или еще более экстремальными Mud-Terrain T/A KM3, водруженными на фирменные кованые диски с парой золотников в каждом в дополнение к системе централизованной подкачки. Дальше — больше: лифтованная на 40 мм регулируемая подвеска с усиленными «боевыми» амортизаторами от компании R53 Suspension, в чьем послужном списке победа в Дакаре, расширение колеи, удлинение базы и полная перекройка рамы! На этот «торт» насыпали целую пригоршню вишенок, начиная с более мощных боковых подножек, а также защиты днища и заканчивая универсальным фаркопом, на котором можно закрепить даже жаровню для барбекю.

HENNESSEY

SUPER VENOM Mustang

Hennessey еще год до 35 летия, но техасские тюнингеры в предвкушении знаменательной даты не сидят сложа руки. В истории компании никогда не было моделей с приставкой Super к фирменному обозначению Venom? Так получите первую! Этой чести удостоился превращенный в суперкар Ford Mustang в самом «горячем» заводском исполнении Dark Horse. Более мощная «дыхательная система» с новыми впускным коллектором и компрессором наддува, доработанные инжекторы и топливный насос, а также фирменный блок управления позволили снять с 5,0 литрового V8 серии Coyote на 70% больше мощности (862 л.с.) и на 55% — тяги (882 Нм). Слишком серьезная добавка, чтобы оставить без изменений систему охлаждения двигателя и аэродинамику. Раз так, техасцы подготовили выполненный из карбона пакет VenomAero. Капот с «ноздрей», «жабры» на передних крыльях, новые передний и задний спойлеры, юбки порогов и антикрыло — вся эта амуниция не только добавляет агрессивности внешнему виду Super Venom, но и позволяет ему уверенно чувствовать себя в экстремальных режимах на гоночном треке. На нем точно будут кстати и сиденья-ковши Recaro. Super Venom Mustang в спурте 0–60 миль/ч привозит стоковому Dark Horse значимые полсекунды (3,2 vs 3,7 с), а на дистанции в четверть мили разгоняется до 214,5 км/ч vs 191 км/ч. Всего выпустят 91 Super Venom как напоминание о годе основания компании.

MANSORY

Initiate

Тюнинг гибридного гиперкара Revuelto с полностью карбоновым кузовом — задача сама по себе нетривиальная, но ателье Mansory это не отпугнуло. Для флагмана Lamborghini немецкие тюнингеры предложили пакет выполненных из углепластика элементов, которые не только добавляют визуального перца, но и увеличивают прижимную силу, действующую на обе ведущие оси. Улучшению стабильности в виражах и на высоких скоростях, как заявлено, способствуют и новые кованые колесные диски FV.10 размерности 10х21 для передних и 12,5х22 для задних колес. Степень кастомизации кокпита Initiate зависит исключительно от пожеланий заказчика. Границы вмешательства в конструкцию гибридной силовой установки куда жестче. Спецы Mansory сочли за лучшее не трогать электрическую часть с двумя моторами на передней оси и одним — на задней, сосредоточившись на форсировании атмосферного 6,5 литрового V12. Его отдачу увеличили с 825 л.с./725 Нм до 880 л.с./760 Нм. В результате суммарная мощность установки подросла с 1015 до 1070 л.с. Скромной добавки оказалось тем не менее достаточно, чтобы сбросить 0,1 с с времени спурта 0–100 км ч (2,4 vs 2,5 c) и поднять «максималку» с 350 до 354 км/ч.

TECHART

Magnum

Magnum, созданный на базе рестайлингового Cayenne третьего поколения, вполне подошел бы на главную роль в ремейке триллера «Челюсти». Такой агрессивной внешность флагманского SUV Porsche, прошедшего доработку в немецком ателье TechArt, не была еще никогда! Карбоновый обвес, 23 дюймовые колесные диски Techart Daytona III, выхлопная система с оригинальным саундтреком, предлагающаяся в том числе с двумя центральными патрубками, — все это, как и полностью перешитый салон, достается Magnum и со стандартным кузовом, и с купеобразным. Тюнингеры из Леонберга не ограничились накачкой лишь самой мощной стоковой версии. Исходником для «младшего» варианта в семействе послужил Cayenne S с 4,0 литровым битурбо-V8. В этом случае отдача двигателя увеличена с 474 л.с./600 Нм до 564 л.с./720 Нм. Гибридную силовую установку Cayenne Turbo E-Hybrid взбодрили с 739 л.с./950 Нм до 800 л.с./1040 Нм. Наконец, 4,0 литровая наддувная «восьмерка» топового Magnum выдает 930 л.с./1100 Нм против 660 л.с./850 Нм у донорской версии Turbo GT. На выходе — сокращение времени разгона 0–100 км/ч с 3,3 до гроссмейстерских 2,96 с и подъем скоростного потолка с 305 до 350 км/ч.

