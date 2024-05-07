"Тюнинг. Обзор за май 2024"

BRABUS

930

Mercedes-AMG S 63 E Performance (W223) — самый мощный S-Class в истории? Уже нет. Лавровый венок рекордсменов примеряют спецы Brabus — им не привыкать. И неважно, что в разгоне 0–100 км/ч тюнингованный швабский флагман привозит стоковой версии всего 0,1 с (3,2 vs 3,3 с), а скоростной потолок застыл на отметке 290 км/ч. Главное — 4,0 литровый битурбо-V8, являющийся сердцем гибридной силовой установки, выдает 930 л.с. и 1510 Нм вместо «каких-то» 802 л.с. и 1430 Нм. При таком энергопотенциале способность фирменного модуля SportXtra занизить регулируемую «пневму» на 10 мм в любом режиме явно не излишество. Сомневающиеся увидят удаляющуюся с третьей космической скоростью «корму» Brabus 930 с двумя спарками 76 миллиметровых выхлопных патрубков из титана и карбона. А чтобы за секунду сторонний наблюдатель понял, что в точку ушел именно Brabus 930, кудесники из Боттропа наградили свое детище эффектным карбоновым обвесом и оригинальными 22 дюймовыми коваными дисками взамен стоковых 20 дюймовых «недомерков». Потяжелевшая более чем вдвое цена почти в полмиллиона евро прилагается.

MANSORY

Rolls-Royce Cullinan Linea d’Oro

Золото на черном выглядит эффектно. Уж в Mansory это знают! Еще в 2010 году баварское ателье использовало такое стильное сочетание при работе над Bugatti Veyron. Сегодня «носитель» — Rolls-Royce Cullinan — тоже шик-манифик. Повод «озолотить» люкс-SUV имеется: запуск новой программы Atelier. Речь идет об уникальных, во всяком случае изначально, образцах, созданных не на заказ, а в рекламных целях для шоурумов Mansory. В Дубае «Золотую линейку» (так с итальянского переводится Linea d’Oro) точно примут на ура, тем более что карбоновые элементы кузова и интерьера инкрустированы настоящим драгметаллом. Золотистая пленка или краска на изначально хромированных и алюминиевых деталях? Нестрашно. Взгляните хотя бы на гигантские 24 дюймовые «блюда» колесных дисков, сменившие стоковые 22 дюймовые. Впрочем, в Mansory не ограничились декором. Доработанная аэродинамика, спортивная выхлопная система и форсированный до 610 л.с./950 Нм 6,7 литровый битурбо-V12, позволившие сбросить 0,2 с времени разгона до сотни (5,0 с) и поднять «максималку» с 250 до 280 км/ч, — тоже часть концепции Cullinan в исполнении Linea d’Oro.

MILITEM

Magnum 700

Автодилеры тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, тем более когда это «ничто» помогает основному бизнесу. Вот и итальянская CAVAUTO Group, специализирующаяся на продажах в Европе американских моделей, которые официально туда не поставляются, обзавелась собственным тюнинг-подразделением. На этот раз специалисты Militem взяли в оборот культовый суперпикап Dodge RAM 1500 TRX. 6,2 литровый компрессорный V8 Hemi, выдающий 702 л.с. и 882 Нм, и 8 диапазонный автомат трогать не стали, зато все остальное... Раму усилили и перенастроили подвеску, чтобы привить — насколько возможно — громиле-«янки» европейские ездовые манеры. При этом внешности пикапа добавили брутальности, установив новую радиаторную решетку, эксклюзивную дугу безопасности с подъемной «люстрой» и зубастую резину на 22 дюймовых кованых дисках. Разумеется, итальянцы не отказали себе в удовольствии добавить карбоновый декор и перешить обивку кабины с использованием алькантары и высококачественной кожи. Подчеркнуть спортивность Magnum 700 призваны и сиденья-ковши на обоих рядах. Почему бы и нет при разгоне с места до сотни за какие-то 4,5 с?

TECHART

GTstreet R Touring

Все-таки Porsche 911 — феноменальный автомобиль! Ателье Techart из Леонберга, пригорода Штутгарта, размахнулось на боди-кит из нескольких десятков карбоновых элементов, а легендарная модель осталась на 100 % узнаваемой. Впрочем, немудрено, ведь среди прочего тюнингеры при доработке актуальной версии 911 Turbo S использовали задний спойлер «утиный хвост», ставший визиткой Porsche с начала 1970 х. Как и полвека назад, это техническое решение призвано сделать спорткар более стабильным на высоких скоростях. Ретромотивы звучат и в интерьере, обшитом не только дорогой кожей, но и тканью с марочной родословной. Techart, пришпоривающий «швабских жеребцов» почти 40 лет, разработал для своего GTstreet R Touring и два пакета по форсировке 3,7 литрового шестицилиндрового оппозитника. С первым отдача со стоковых 650 л.с./800 Нм увеличивается до 710 л.с./900 Нм, а со вторым, предполагающим установку более эффективных турбокомпрессоров плюс перенастройку софта ДВС и автомата, — до 800 л.с./950 Нм! С такой солидной прибавкой время разгона с места до 100 км/ч сокращается с 2,7 до 2,5 с, а «максималка» подскакивает с 330 до 350 км/ч. Зачет!

