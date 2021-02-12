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Тюнинг. Обзор за февраль 2021

Hennessey Performance | Ford Bronco
Hennessey Performance | Ford Bronco
Prior Design | Dacia Duster вид сбоку
Prior Design | Dacia Duster вид сбоку
Prior Design | Dacia Duster вид спереди
Prior Design | Dacia Duster вид спереди
Lister | Jaguar F-Pace SVR вид спереди
Lister | Jaguar F-Pace SVR вид спереди
Lister | Jaguar F-Pace SVR вид сзади
Lister | Jaguar F-Pace SVR вид сзади

Hennessey Performance

Ford Bronco

Не успела отгреметь премьера внедорожника Ford Bronco шестого поколения, как американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило пакет доработок для возрожденной легенды. Название тюнинг-творения – VelociRaptor V8 Bronco (велоцираптор – плотоядный динозавр) – вполне соответствует внешности: агрессивный воздухозаборник на капоте, бамперы со светодиодными модулями, расширители колесных арок. Впрочем, «кровожадным» по отношению к конкурентам «американца» делает даже не доработанный экстерьер, а бензиновый 5-литровый 760-сильный компрессорный V8. Для сравнения: в заводских версиях Bronco используются базовая 2,3-литровая бензиновая турбочетверка (274 л.с.) и «старшая» 2,7-литровая бензиновая битурбошестерка (314 л.с.).

Трансмиссию тюнингеры оставили без изменений – 10-диапазонный автомат Ford способен совладать с высокими нагрузками. Подвеску же перекалибровали с учетом эксплуатации автомобиля на тяжелом бездорожье. По асфальту «хищник» может ускориться до 97 км/ч всего за 4,5 с. Hennessey планирует выпустить лишь 24 такие машины с трех- и пятидверными кузовами. Цены стартуют с отметки 225 тыс. долларов.

Prior Design

Dacia Duster

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Prior Design собаку съели на создании обвесов, спортивных выхлопных систем и перенастройке шасси. На этот раз немцы просто-таки кардинально доработали SUV Dacia Duster. Кроссовер второго поколения стал гораздо ниже и шире и получил развитые аэродинамические элементы. Так, спереди появился агрессивный рассекатель, сзади – мощный диффузор с парой широких патрубков выхлопа и спойлер над пятой дверью, сбоку – мощные аэродинамические «юбки». В расширенных колесных арках разместились 20-дюймовые колесные диски Rotiform с низкопрофильной резиной.

Для пущей красоты изменена еще и начинка светотехники. Насколько сильно занижен клиренс детища Prior Design и увеличена колея, авторы проекта не сообщают. Возможно, дело в том, что новинка существует пока в ранге концепт-кара. Однако воплощение проекта в реальность вполне вероятно, поскольку немецкие тюнингеры редко работают вхолостую. В их портфолио имеются тюнинг-киты как для суперкаров Porsche и Lamborghini, так и для массовых моделей Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan. Ожидается, что стоимость обвеса из карбона и стеклопластика для Duster составит порядка 20 тыс. евро.

Lister

Jaguar F-Pace SVR

В британском Блэкберне находится фирма Lister, которая нечасто мелькает в новостях о тюнинг-ателье. А ведь существует она с 1957 года – тогда на гоночное шасси собственного производства местные мастера установили двигатель и коробку передач от автомобиля Jaguar. Полноценным тюнингом компания занимает­ся с 1987 года, а редко выпускает новинки потому, что сотрудничает лишь с одним брендом, который называется… правильно – Jaguar. Недавно Lister напомнил о себе яркой моделью Stealth, построенной на базе самой мощной версии кроссовера F-Pace SVR.

Главное в этом автомобиле – мотор. Благодаря установке более производительного компрессора и более эффективного интеркулера, доработке впускной и выпускной систем, а также инсталляции новой программы управления 5-литровая восьмерка прибавила в мощности с 550 до 675 л.с. Максимальный крутящий момент увеличился с 680 до 881 Нм. Интересно, что если замерять мощность в британских «лошадях», которые чуть «крупнее» европейских, то она составит «дьявольские» 666 л.с.

Поскольку автомобиль английский, ателье заявляет разгон не до 100 км/ч, а до 60 миль/ч (96 км/ч). Для Stealth этот показатель равен 3,6 с, в то время как для стокового экземпляра – 4,1 с. Максимальная скорость увеличилась с 283 до 314 км/ч, что сделало его самым быстрым английским кроссовером и одним из самых быстрых автомобилей с высоким центром тяжести в мире. Фирма планирует мелкосерийный выпуск Stealth в количестве 100 штук.

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