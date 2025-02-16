Этот кроссовер открывает новую главу в истории бренда из Милана. Первый электромобиль Alfa Romeo уже вышел на дорогу, проложив путь для последующих «электричек» марки

Junior Elettrica построен на той же платформе, что и другие электрические «одноклассники» концерна Stellantis. Jeep Avenger, Fiat 600e, Vauxhall/Opel Mokka — это лишь неполный перечень моделей, базирующихся на «тележке» e-CMP2. Однако в Alfa Romeo уверены, что сделали достаточно для того, чтобы Junior Elettrica кардинально отличался от своих «родственников».

Новая модель позволит Alfa Romeo войти в один из самых быстрорастущих сегментов рынка. И, хотя Junior — кроссовер, он является «духовным преемником» хэтчбеков Mito и Giulietta. Именно на их ДНК опирались дизайнеры Centro Stile, создавая эту модель, а заодно поглядывали в сторону… культовых Giulia TZ и 33 Stradale! Не беремся ни подтвердить, ни опровергнуть эту легенду. Но, как бы то ни было, вживую Junior Elettrica выглядит круто.

Спереди у него фирменный щит Scudetto и характерные фары, по которым вы узнаете Alfa Romeo из тысячи. «Обрезанная» задняя часть смотрится стильно, при этом, как нам говорят, она чрезвычайно эффективна с точки зрения аэродинамики. Единственное, что портит образ модели, — расположенный по центру переднего бампера номерной знак: к сожалению, боковые крепления в Alfa Romeo теперь не используют.

Junior Elettrica будет поставляться с двумя электрическими силовыми агрегатами: базовый развивает 154 л.с., а топовый, который ставится на версию Veloce, — 278 л.с. С ними кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,0 и 5,9 с соответственно. В сочетании с аккумулятором на 54 кВт·ч (он единый для обеих версий) заявленный запас хода кроссовера составляет 350 км.

Автомобиль Junior Elettrica создавался, чтобы доставлять удовольствие от вождения, и по большей части ему это удается. Подвеска хорошо справлялась с неровностями на нашем тестовом маршруте. Удары от особенно крупных выбоин все-таки добирались до салона, но передавались они не с такой силой, чтобы можно было опасаться за сохранность зубов.

Рулевое управление здесь не такое быстрое и точное, как у Giulia или даже у Tonale, но среди моделей на платформе e-CMP2 эта модель едет лучше всех. Да, кроссовер «плывет» наружу в быстрых поворотах и кренится, однако он достаточно послушен, чтобы водитель мог ему доверять. Junior Elettrica напоминает оттюнингованный Jeep Avenger EV, который получил спортивные настройки шасси, став жестче и собраннее на дороге.

Хотя мы тестировали самую слабую версию Junior Elettrica, ее мощности хватало не только в городе (до 60 км/ч кроссовер ускоряется очень быстро), но и на загородной трассе. При снаряженной массе 1560 кг кроссовер впечатляюще легок для электромобиля, и это положительным образом сказывается как на динамике, так и на управляемости. Главная проблема Junior Elettrica связана с левой педалью. Из-за того что начало замедления происходит за счет рекуперации, сами тормоза схватывают поздно, где-то во второй трети хода педали, что при активной езде создает дискомфорт. Эта проблема есть у всех автомобилей на платформе e-CMP2, но в Alfa Romeo она чувствуется острее — из-за более «горячего» характера кроссовера.

В Centro Stile проделали большую работу над дизайном новинки, и внутри она выглядит не менее впечатляюще, чем снаружи. Даже приборная панель с 10,25 дюймовым экраном сделана в фирменном стиле «колодцев» Alfa Romeo. Центральный сенсорный экран развернут к водителю, а под ним вы найдете переключатели для основных функций — таких, например, как кондиционер.

Однако качество материалов отделки для машины стоимостью от 33?895 фунтов стерлингов разочаровывает. На дверных картах и передней панели можно встретить дешевый твердый пластик. Сиденья имеют правильный профиль, но также изготовлены из недорогих материалов. К Junior Elettrica Veloce в этом плане претензий меньше: здесь салон оживляют вставки из алькантары, хотя и стоит такой автомобиль существенно дороже — 42?295 фунтов стерлингов.

В целом Junior Elettrica — стильный компактный электрокроссовер, который почти наверняка будет востребован на европейском рынке, несмотря на жесткую конкуренцию в переполненном В-сегменте. Он выглядит и управляется лучше конкурентов, однако слабые тормоза и экономия на отделке не сочетаются со спортивным духом и премиальным позиционированием модели. У инженеров Alfa Romeo был неплохой шанс сделать новинку настоящим альфа-самцом в классе, доминирующим над более слабыми противниками, но они им не воспользовались.