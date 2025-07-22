В мире, где каждый второй пресс-релиз о новой машине посвящен электрическому кроссоверу, появление автомобиля, подобного этому, ждали как манны небесной. Дождались

Хотя Alfa Romeo 33 Stradale доступен только тридцати трем счастливчикам, появление этого суперкара знаменует собой радикальный сдвиг в парадигме одного из самых легендарных мировых автопроизводителей, устремившегося в массовый сегмент ради прибыли. Да, без таких популярных моделей, как Tonale, Junior и Stelvio, у Alfa Romeo не было бы будущего. Но в компании не забыли о своих истоках и снова готовы бросить вызов Ferrari.

Alfa Romeo много лет не выпускала ничего, что хотя бы отдаленно напоминало суперкар. Поэтому появление модели, вдохновленной оригинальным купе 33 Stradale 1967 года (которое, в свою очередь, является дорожной версией гоночного Tipo 33) — уже событие. Под «кожей» этого суперкара есть много того, что мы видели раньше. Например, карбоновый бак — модифицированная версия бака от Maserati MC20. Как и двигатель, и коробка передач. Maserati также помогла разработать часть электроники. Похоже, у Alfa Romeo не было бюджета, чтобы создать суперкар с нуля, и потому пришлось задействовать ресурсы родственной компании из группы Stellantis.

Позади салона установлен 3,0 литровый V6 с двумя турбинами. Развивающий 621 л.с., он позволяет ускориться до сотни за 3,0 с и развить максимальные 333 км/ч. Подвески с активными амортизаторами крепятся к алюминиевым подрамникам. Мощные тормоза с суппортами Brembo и карбон-керамическими дисками управляются по проводам. Капот новинки откидывается вместе с передними крыльями, в то время как задний обтекатель, прикрывающий двигатель прозрачным поликарбонатом, проделывает то же самое против хода движения. Можно много шутить о надежности Alfa Romeo, но, если 33 Stradale столкнется с проблемами на дороге, это будет самая красивая поломка в истории.

Новинка собирается вручную в миланском ателье Carrozzeria Touring Superleggera, и последний из 33 экземпляров, скорее всего, будет выпущен только к 2027 году. Шасси и силовая часть суперкара — это константа, но все остальное покупатели были вправе менять: выбрать свой цвет кузова, кожу в салоне или установить карбоновые детали вместо «обычных» кузовных панелей. Каждая новая спецификация Alfa Romeo 33 Stradale должна была получить одобрение «комитета 33»: а) чтобы убедиться, что нет двух одинаковых, б) чтобы не выпустить на дорогу безвкусицу.

Посадка за руль 33 Stradale становится событием для окружающих благодаря дверям-бабочкам, которые заходят на крышу и пропускают в салон много света. Цифровая панель приборов с оригинальной графикой отличает новинку от других моделей Alfa Romeo, как и центральный экран информационно-развлекательной системы, который можно спрятать нажатием кнопки. В салоне множество «физических» переключателей. Есть отдельные рычаги автоматического/ручного селектора передач, а крыша усеяна рядом тумблеров для электроприводов стекол и других функций.

Ощущения от вождения Alfa Romeo 33 Stradale удивительным образом схожи с тем, что чувствуешь за рулем Maserati MC20. С одной стороны, это может вызвать разочарование, поскольку «Мазер» стоит в десять раз меньше. Однако, учитывая, что при другом раскладе новинка вообще могла бы не появиться на свет, это кажется разумным компромиссом. Двигатель не высокооборотистый и не особенно звучный, но чрезвычайно отзывчивый. И вместе с быстрой 8 ступенчатой роботизированной коробкой передач он дает прекрасный опыт вождения.

Шасси настроено превосходно. Это означает, что после поездки на Alfa Romeo 33 Stradale ваш лоб не вспотеет, а позвоночник будет находиться в той же форме, что и при выходе из дома. Рулевое управление быстрое, с правильной обратной связью, оно внушает уверенность в машине и помогает преодолеть боязнь суперкара, выпущенного ограниченной серией и стоящего 2,5 млн фунтов стерлингов. Тормоза по проводам не так интуитивно понятны и кажутся чрезмерно чувствительными, хотя, скорее всего, это дело привычки.

Как вы уже поняли, все 33 автомобиля проданы и частично переданы покупателям. Но основной тираж пока ждет своего часа и в ближайшие пару лет будет занимать стапели кузовного ателье в Милане. И даже если кто-то из заказчиков передумает и откажется от машины, его очередь просто перейдет к другому — список желающих значительно превышает заявленные объемы производства.