С момента своего появления в 2024 году Cupra Born VZ была отличной электрической «зажигалкой». Но недавний рестайлинг сделал ее еще лучше

Рынок «горячих» электрических хэтчбеков сейчас на подъеме, и конкуренты наступают по всем фронтам. Помимо потрясающего Abarth 600e есть не менее яркий Alpine A290 — оба они стоят дешевле Cupra Born VZ и смотрятся круче благодаря ярким цветам и оригинальному тюнингу. Чем ответит на это обновленная испанская модель?

Внешний вид Cupra Born VZ претерпел небольшие изменения: обновлены бамперы, появились треугольные матричные светодиодные фары. Сюда же добавим задние светодиодные фонари в стиле кроссовера Cupra Tavascan, новые варианты колесных дисков и темно-серый цвет кузова. Модель также получила функцию езды в одну педаль, переработаны амортизаторы и новый синтетический звук двигателя в режиме Cupra. Однако в основе осталась прежняя платформа MEB, что означает задний привод и барабанные тормоза на задней оси — не лучший набор для «горячего» хэтчбека.

Силовой агрегат остался прежним: Cupra Born VZ оснащается электродвигателем мощностью 322 л.с., который позволяет ускориться до сотни за 5,6 с. Но батарейный блок новый, на 79 кВт⋅ч, благодаря чему заявленный запас хода увеличился с 600 до 625 км. Это выдающийся результат, учитывая, что конкуренты, такие как Abarth 600e, официально могут осилить лишь 333 км. В реальности же в энергичном темпе, не жалея заряд, мы смогли проехать 480 км, что также является достойным показателем.

Управляется Cupra Born VZ именно так, как и должна. Это приятный автомобиль для быстрой езды с отлично настроенным шасси, побуждающим вас отправиться на поиски пределов его возможностей. И вы быстро их находите, поскольку система стабилизации не дремлет даже в режиме «Спорт» и быстро осаживает любую попытку отправить машину в занос. Но нам кажется, что более позднее включение ESC добавило бы машине азарта.

Рулевое управление острое и точное. Сцепление с дорогой, учитывая заднеприводную компоновку, также впечатляет. При быстрой езде, даже на мокром асфальте, система контроля тяги отлично справляется со своей задачей, удерживая вас на прямой.

Хотя тормоза VZ острее, чем у обычной Cupra Born, рекуперативное торможение настроено не идеально. Управление одной педалью лучше подходит для города, чем для извилистых загородных трасс. Во время тест-драйва мы в основном использовали режим Cupra. Он делает автомобиль более отзывчивым, но в нем теперь слышен искусственный шум, имитирующий звук двигателя.

В Cupra обновили и салон, используя более мягкий материал на дверных картах, что явно пошло модели на пользу. Хотя у нас не было претензий к качеству отделки торпедо и центральной консоли, дверные панели действительно удешевляли интерьер. Великолепные спортивные сиденья Sabelt сохранены, что радует. Они установлены достаточно низко (редкость для электромобилей) и обеспечивают отличную поддержку. Благодаря ровному полу второй ряд удивительно просторен: здесь могут комфортно разместиться двое взрослых, и даже спинки ковшеобразных передних сидений не будут мешать их коленям.

Новинка находится на самом верху линейки Cupra Born. И ее цена ожидаемо высока — 46?000 фунтов стерлингов (4,65 млн рублей), но ясно, что вы получаете за эти деньги. В первую очередь — почти вдвое больший запас хода, чем у Abarth 600e и Alpine A290. Салон Cupra также сделан лучше, и он комфортабельнее, чем у конкурентов. Поэтому самый страшный враг Cupra Born VZ это… Volkswagen ID.3 GTX! Он построен на той же платформе, имеет такую же батарею на 79 кВт⋅ч и схожую динамику. Но Volkswagen более правильный и скучный, а это не самая лучшая характеристика для «горячего» хэтчбека.