Cupra уже обогнала по продажам Seat, став самым ярким брендом Volkswagen Group. И компактный электромобиль Raval поможет ей завоевать новых поклонников

Cupra Raval построена на архитектуре MEB+ концерна Volkswagen Group — новой платформе, разработанной для целой линейки доступных электромобилей, включая VW ID.Polo и ID.Cross, а также Skoda Epiq. Интересно, что Seat и Cupra возглавили разработку шасси, что сыграло на руку Raval. Это позволило испанцам больше влиять на аппаратную часть платформы и впечатления от вождения автомобиля. Дизайн-отдел Cupra тоже не остался в стороне. Компания экспериментирует с новыми материалами и фактурами, используя перерабатываемую ткань для сидений, световые проекции вместо рисунков и декоративные панели, напечатанные на 3D-принтере.

Новинка доступна с четырьмя силовыми агрегатами. Базовая модель оснащена электродвигателем мощностью 114 л. с. и батареей емкостью 37 кВт⋅ч. Та же батарея ставится на 133 сильную версию, и, по словам представителей Cupra, оба варианта имеют максимальный запас хода «около 300 км». Далее идут две модификации с батареей на 52 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода 430–435 км. Более слабая из них оснащена электродвигателем мощностью 208 л.с., который позволяет Raval ускоряться до сотни за 7,1 с. Флагманский вариант VZ развивает 223 л.с. — прибавка в мощности сократила время разгона до 6,8 с.

Нам удалось протестировать только топовую версию VZ Extreme, которая оснащена целым арсеналом технологий, вдохновленных гонками. Вы получаете электронный передний дифференциал, заниженную на 15 мм спортивную подвеску и новые передние поворотные кулаки, которые добавляют еще полградуса отрицательного развала. Плюс колея здесь на 10 мм шире, чем у стандартной модели. И эти на первый взгляд незначительные доработки имеют огромное значение.

Мы уже ездили на соплатформенной Skoda Epiq, и по сравнению с ней Cupra Raval — совершенно другой автомобиль. Он более агрессивный и интересный при быстрой езде. Во многом VZ Extreme — это тот «горячий» электрический хэтчбек, которым должен был стать Alpine A290. Самая впечатляющая его часть — передний дифференциал. Вместо того чтобы оснащать Raval механическим дифференциалом повышенного трения, как у Alfa Romeo Junior Veloce и Abarth 600e, испанцы установили электронную систему, которая использует тормоза, ABS и функцию контроля тяги для управления крутящим моментом и купирования недостаточной поворачиваемости. Звучит как маркетинговый бред, но на практике работа системы впечатляет.

Нам также понравились тормоза. Raval использует новую систему, которая помогает сгладить переход между рекуперативным и фрикционным торможением. В результате замедление идет более линейно и предсказуемо. Система реагирует в тот же миг, как вы нажимаете на педаль, что дает вам уверенность, необходимую для агрессивной езды. Это огромный контраст с тормозами электромобилей Volkswagen на прежней платформе MEB, которые всегда казались недостаточно прокачанными.

Однако Raval не превратился в бескомпромиссный спорткар. Переключите режим вождения из безумного «Купра» в «Комфорт», и он станет плавным и удивительно тихим даже на 19 дюймовых колесах. Но стоит отметить, что тестовый автомобиль был оснащен адаптивными амортизаторами DCC, которых нет в самых простых версиях. При этом мы хорошо знаем, что автомобили концерна Volkswagen без системы DCC ощутимо жестче.

Самое большое отличие версии VZ Extreme в салоне — превосходные передние спортивные кресла, которые выглядят так, будто их взяли у Porsche GT3. У них огромные боковые валики, массивная поддержка плеч и внушительные подушки для бедер. Переплатить за флагманскую версию можно только ради этих сидений. В интерьер VZ Extreme также добавили несколько оригинальных деталей, включая декоративную панель с отделкой под кожу ящерицы и причудливую решетку на передней панели, напечатанную на 3D-принтере. Но, к нашему разочарованию, в Raval решили не использовать «физическое» управление климат-контролем, как в VW ID.Polo. Вместо кнопок вы получаете те же неудобные сенсорные ползунки, что и в других автомобилях Cupra.

Для «горячего» хетчбека Raval весьма практичен: сзади можно сидеть даже втроем. Конечно, боковые пассажиры окажутся прижатыми к дверям, но у них будет запас пространства в коленях и над головой. При этом вы получаете 441 л багажного пространства — больше, чем должно быть у автомобиля таких размеров.

Cupra Raval намерена привлечь покупателей в том числе и ценой. Она стоит от 23?785 фунтов стерлингов (2,3 млн рублей по курсу), и это без учета государственной субсидии на электромобиль, которая составляет 1500 фунтов стерлингов. Цена версии VZ Extreme существенно выше — 36?310 фунтов стерлингов (3,48 млн рублей), но и удовольствия на дороге она доставит больше.

