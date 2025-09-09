Cupra Tindaya: испанский 489-сильный кроссовер с запасом хода 1000 км

На автосалоне в Мюнхене испанская марка Cupra представила концепт Tindaya, который стал самым крупным и самым необычным автомобилем в истории бренда. Длина кроссовера достигает 4,72 метра, а дизайн буквально ломает тренды минимализма, которые сейчас доминируют в автодизайне

Cupra Tindaya получил «акулий» нос, сложный раздвоенный спойлер, массивный диффузор и 23-дюймовые колесные диски. Чувствуется, что дизайнеры частично вдохновлялись внешним обликом Lotus Eletre. Внутри четыре посадочных места. Центральное место в салоне занимает руль-штурвал и трапециевидная 24-дюймовая приборная панель.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами мощностью 489 л.с. и 1,5-литровым ДВС. Заявленный разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. Запас хода на электротяге — 300 км, а в гибридном режиме — 1000 км.

Концепт создан на новой платформе SSP, которая в будущем станет основой для моделей Volkswagen Group. Сам Tindaya вряд ли увидим в серийном виде, но дизайнерские решения и гибридная силовая установка наверняка найдут применение в будущих моделях Cupra.

