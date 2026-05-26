Автомобильный портал Motorpage
26 май 2026

Cupra готовит электрический ответ BMW iX3

Cupra готовит электрический ответ BMW iX3
Автор фото: фирма-производитель

Испанский бренд Cupra работает над новым кроссовером Tindaya, который должен составить конкуренцию BMW iX3 и Volvo EX60

Главной особенностью модели станет платформа SSP от Volkswagen Group. Эта архитектура считается ключевой для будущих электромобилей концерна и должна лечь в основу следующих моделей Volkswagen, Audi и Porsche.

Cupra Tindaya, которую изначально представили в виде концепта, получила гибридную силовую установку мощностью 489 л.с. Однако серийная версия может стать полностью электрической, хотя платформа SSP позволяет оснастить модель и ДВС. Вероятно, на рынок могут выйти две модификации: электрическая и последовательный гибрид.

Глава Seat Cupra Маркус Хаупт заявил, что компания намерена сохранять гибкость при выборе силовых установок. По его словам, окончательное решение будет приниматься ближе к запуску модели, чтобы адаптировать автомобиль под конкретные рынки и запросы клиентов.
 

При написании новости использовалась информация:
autoblog

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari Luce

Ferrari представила электрического «китайца» за более, чем полмиллиона долларов

26 мая 2026

Китай опасается потерять преимущество в области развития твердотельных батарей

25 мая 2026
Chery Exeed RX

Chery обновила кроссовер Exeed RX

25 мая 2026

Праворульные автомобили в России проверят на безопасность

25 мая 2026
Citroen

Citroen возвращает культовую модель 2CV в виде электрокара

25 мая 2026
ID. Unyx 07

Volkswagen и Xpeng представили электроседан ID. Unyx 07 с запасом хода 558 км

25 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Deepal G318 - deepal g318 (2026) синяя бездна Тест драйв
26 мая 2026

Deepal G318
"Синяя бездна"
Changan CS35 Max - changan cs35 max (2026) превосходя ожидания
Тест драйв
21 мая 2026

Changan CS35 Max
"Превосходя ожидания"
GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом
Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 8 3