Cupra готовит электрический ответ BMW iX3

Испанский бренд Cupra работает над новым кроссовером Tindaya, который должен составить конкуренцию BMW iX3 и Volvo EX60

Главной особенностью модели станет платформа SSP от Volkswagen Group. Эта архитектура считается ключевой для будущих электромобилей концерна и должна лечь в основу следующих моделей Volkswagen, Audi и Porsche.

Cupra Tindaya, которую изначально представили в виде концепта, получила гибридную силовую установку мощностью 489 л.с. Однако серийная версия может стать полностью электрической, хотя платформа SSP позволяет оснастить модель и ДВС. Вероятно, на рынок могут выйти две модификации: электрическая и последовательный гибрид.

Глава Seat Cupra Маркус Хаупт заявил, что компания намерена сохранять гибкость при выборе силовых установок. По его словам, окончательное решение будет приниматься ближе к запуску модели, чтобы адаптировать автомобиль под конкретные рынки и запросы клиентов.

