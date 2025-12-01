Cupra готовит новый хот-хэтч Raval

Cupra поделилась информацией о своем новом компактном электрохэтчбеке Raval, который должен выйти на рынок в начале 2026 года

Модель построена на платформе MEB Plus, на которой базируется Volkswagen ID. Polo. Стандартная версия Dynamic получит электромотор мощностью 211 л.с. Запас хода составляет примерно 450 км. Самая дорогая версия VZ оснащена электродвигателем на 226 л.с. Запас хода – 400 км.

Вне зависимости от комплектации Raval получит более жесткую подвеску, уменьшенный на 15 мм клиренс и перенастроенное рулевое управление под динамичную езду. Комплектоваться модель будет 19-дюймовыми колесными дисками, адаптированными амортизаторами, матричной оптикой, водительскими ассистентами, аудиосистемой с 12 динамиками и спортивными креслами.

Дизайн хэтчбека пока скрывается под камуфляжем, но можно заметить спортивные бампера, небольшой спойлер над багажником, скрытые дверные ручки и треугольные блоки фар. Судя по единственному изображению салона, отделка интерьера выполнена из однотонной замши. Продавать хот-хэтч в Европе планируют от 26 000 евро (2,4 млн рублей).

